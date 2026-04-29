AVAX kritik destek seviyesi $9’da güç buldu ETF girişleri 36 milyon doları aştı

Avalanche ekosisteminin kripto parası AVAX, son günlerde fiyatında sınırlı dalgalanmalar göstererek $9.13 ile $9.33 bandında hareket ediyor. Brave New Coin verilerine göre AVAX şu sıra yaklaşık $9.34 seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın bu tarihi destek alanında tutunması, yatırımcıların dikkatini yeni bir yükseliş dalgası gelip gelmeyeceği ya da daha düşük seviyelere yol açacak bir kırılım yaşanıp yaşanmayacağına çevirmiş durumda.

Çok Yıllık Destek ve Alım Bölgesi

Piyasa analistlerine göre AVAX, uzun süredir hacimli işlemlerin gerçekleştiği $8.5–$9.5 arasındaki destek bölgesinde bulunuyor. Bu alan geçmişte güçlü bir alım bölgesi olarak öne çıktı. Eğer bu taban korunursa kripto parada uzun vadeli bir dip oluşumu güç kazanabilir.

Diğer yandan, $8.5 seviyesinin net biçimde aşağı kırılması halinde ise daha derin düşüşlerin önü açılabilir. Grafik yorumcuları bu desteğin kaybedilmesinin riskleri artırdığı görüşünde.

Uzun vadeli grafiklerde AVAX’in önemli bir hacim bölgesine döndüğü, bu alanın önceki birikim süreçlerine sahne olduğu belirtiliyor.

Kısa Vadede Yükseliş Kanalı ve Hedefler

Kısa vadede ise AVAX, yukarı yönlü trendi koruyan bir yükselen kanal yapısında hareket ediyor. Analistlere göre fiyat $9.20–$9.30 aralığında kanal desteğini sürdürdükçe, bir sonraki direnç olan $9.65–$9.70 seviyelerine ilerleyebilir.

Bu bandın aşılması durumunda, fiyatın $10.20–$10.50 aralığında bulunan daha güçlü direnç bölgelerine yönelmesi gündeme gelebilir. Ancak yükselen kanal aşağı yönde kırılırsa kısa süre içinde $8.80–$9.00 seviyelerine doğru yeni bir düşüş hareketi izlenebilir.

Piyasa Duyarlılığı ve Teknik Görünüm

Teknik göstergeler ile fiyat yapısı arasında ise dikkat çekici bir ayrışma yaşanıyor. Ortalama bazlı teknik sinyallerin büyük kısmı, kısa vadede “sat” yönünde uyarı veriyor. Yani fiyat yapısında iyileşme gözlemlense de, net bir pozitif teyit alınabilmiş değil.

Bu durum piyasada kararsızlığın ve yatay seyrin devam etmesine yol açıyor. Yatırımcılar, hızlı bir toparlanma yerine yavaş ve temkinli bir fiyat hareketiyle karşı karşıya kalmış durumda.

Birçok teknik sinyal AVAX için temkinli yaklaşımın devam ettiğine işaret ediyor ve yükseliş teyidinin henüz gelmediği belirtiliyor.

ETF Girişleri ve Kurumsal Alımlar

AVAX’ta kısa vadede momentum zayıf kalsa da, ETF tarafındaki gelişmeler dikkat çekiyor. Nazoku adlı analistin aktardığına göre, AVAX tabanlı ETF’lere Nasdaq’ta listelendiğinden bu yana toplamda 36 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti.

Bu dönemde ayrıca Coinbase üzerinden 81.400 adet AVAX (yaklaşık 767 bin dolar değerinde) alım işlemi yapıldı. Bu alımların, düşük güven ortamında uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını artırdığını gösteriyor. Fiyatın sönük kaldığı bu dönemde sürpriz girişler, büyük yatırımcıların ilerleyen süreçte fiyat hareketine öncülük edebileceğine işaret ediyor.

Uzun Vadeli Senaryolar ve Fiyat Projeksiyonları

Orta ve uzun vadeli bakış açısıyla yapılan analizlerde, AVAX’ın $7–$9 bandında net bir birikim bölgesine girdiği öngörülüyor. Şu an oluşmakta olan bu dip yapısı korunursa, AVAX’ın yeni bir boğa döngüsüyle birlikte potansiyel olarak $50, $100, hatta $150 gibi çok daha yüksek değerlere ilerlemesi mümkün olabilir. Ancak bu hedeflere ulaşılabilmesi için gösterge onaylarının gelmesi ve mevcut desteklerin sağlam biçimde korunması zorunlu görünüyor.

CryptoAppsy verilerine göre AVAX’ın güncel fiyatı $9.34 seviyesinde bulunuyor.

Genel tablo, AVAX için serbest düşüş sürecinin sona erdiğine ve fiyatların karar aşamasına girdiğine işaret ediyor. Bu aşamada kritik desteklerin tutulması ve dirençlerin aşılması, önümüzdeki haftalardaki ana yönü belirleyebilir.