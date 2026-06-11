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RIPPLE (XRP)

XRP’de ağ aktivitesi sert düştü! Kritik fiyat bölgesinde neler yaşanıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP ağında 90 günlük ortalama ücretler 5.900 XRP’den 500 XRP’ye düştü.
  • 📉 Glassnode verilerine göre zararına satışlar 2025 zirvesine kıyasla daha baskın hale geldi.
  • 📊 Binance’e büyük cüzdan girişleri Ekim 2025’ten beri azalırken baskı $XRP’de daha çok kaldıraçlı işlemlerde görüldü.
  • 🧭 Teknik görünümde yatırımcıların odağında 1,00 dolar ile 0,65 dolar aralığı yer aldı.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP ağındaki zincir üstü hareketlilik, 2025 yılında görülen zirvenin ardından belirgin biçimde zayıfladı. Glassnode verilerine göre 90 günlük ortalama ağ ücretleri 5.900 XRP’den 500 XRP’ye gerileyerek %91,5 düştü. Aynı dönemde gerçekleşen kar zarar oranı da 50 seviyesinden 0,38’e indi. Veriler, hem işlem talebinde hem de yatırımcıların kar yazma kapasitesinde ciddi bir yavaşlamaya işaret etti.

İçindekiler
1 Ağ verilerinde sert geri çekilme
2 Büyük cüzdanlarda satış baskısı sınırlı kaldı
3 1 dolar ile 0,65 dolar aralığı öne çıkıyor

Ağ verilerinde sert geri çekilme

Ağ ücretleri, çoğu zaman işlem talebinin dolaylı göstergesi olarak izleniyor. Bu nedenle XRP ağında ödenen toplam ücretlerdeki sert düşüş, 2025’in ilk yarısında fiyatı 3 doların üzerine taşıyan spekülatif yükseliş sonrasında aktivitenin belirgin şekilde soğuduğunu gösteriyor. XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı dijital varlık olarak sınır ötesi ödeme kullanım alanıyla biliniyor.

Mini sözlük: Gerçekleşen kar zarar oranı, zincir üstünde taşınan varlıkların maliyetine göre karla mı yoksa zararla mı el değiştirdiğini gösteren göstergedir. Oranın 1’in altına inmesi, zararına satışların karla satışlardan daha baskın hale geldiğine işaret eder.

Glassnode’un paylaştığı verilere göre XRP’nin 90 günlük gerçekleşen kar zarar oranı 0,38 seviyesine geriledi. Bu tablo, piyasadaki katılımcıların her 1 dolarlık zarara karşılık yalnızca 0,38 dolarlık kar gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Ocak ve Temmuz 2025’te, fiyat 3,40 dolara yaklaşırken bu oranın 50’ye kadar çıkması, o dönemde zincir üstü akışlarda kar satışlarının baskın olduğunu göstermişti. Son veriler ise bu dengenin tersine döndüğünü ortaya koydu.

XRP’de son fiyat zayıflığının, büyük yatırımcıların agresif satışlarından çok kaldıraç kaynaklı tasfiyeler ve riskten kaçış eğilimiyle ilişkili göründüğü belirtildi.

Büyük cüzdanlarda satış baskısı sınırlı kaldı

Borsa akışları ise daha farklı bir görünüm sundu. Kripto analisti Pelin Ay, Binance’e 1 milyon XRP’nin üzerindeki transferlerin 2025 zirvesinden bu yana azaldığını aktardı. Geçmişte sert düzeltmeler öncesinde hem 100.000 ile 1 milyon XRP arasındaki hem de 1 milyon XRP üzerindeki girişlerde belirgin artış görülüyordu. Bu durum, büyük cüzdanların varlıklarını borsalara taşıyarak satış hazırlığı yaptığı şeklinde yorumlanıyordu.

Güncel verilerde ise bu eğilim zayıflamış durumda. Ekim 2025’ten bu yana 100.000 ile 1 milyon XRP aralığındaki borsa girişleri %15, 1 milyon XRP üzerindeki girişler ise %20 azaldı. Bu tablo, mevcut düşüşte büyük yatırımcı dağıtımından ziyade türev piyasalardaki baskının ve zayıflayan risk iştahının daha etkili olabileceğine işaret ediyor.

1 dolar ile 0,65 dolar aralığı öne çıkıyor

Teknik görünümde haftalık grafik, 1,00 dolar ile 0,65 dolar arasında yoğunlaşan önemli bir destek alanına işaret ediyor. 2024 sonlarında yaşanan hızlı yükseliş sırasında oluşan 0,63 dolar ile 1,00 dolar arasındaki fiyat boşluğu, analistlerin yakından izlediği bölgeler arasında yer alıyor. XRP, 1,40 dolar civarındaki desteği kaybettikten sonra yeniden bu alana yönelmeye başladı.

Hacim profili verileri de mevcut seviyelerin altında işlemlerin görece seyrek olduğunu, buna karşılık 0,50 dolar ile 0,65 dolar bandında daha güçlü bir hacim düğümü bulunduğunu gösteriyor. En yüksek işlem hacminin gerçekleştiği kontrol noktası ise 0,52 dolar ile 0,55 dolar civarında bulunuyor. Aynı bölge, XRP’nin beş yıllık yükselen trend çizgisiyle de gelecek aylarda 0,60 dolar ile 0,65 dolar aralığında kesişebilir.

Bazı piyasa katılımcıları bu alanı birikim bölgesi olarak değerlendiriyor. Trader Crypto Patel, 1,00 dolar ile 0,60 dolar aralığını tercih edilen alım bölgesi olarak tanımlarken, piyasa analisti Javon Marks uzun vadeli kırılım hedefini 15 dolar ile 18 dolar aralığında korudu. Bu seviye, mevcut fiyatlara göre yaklaşık %1.100’lük potansiyel artış anlamına geliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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