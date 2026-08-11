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BITCOIN (BTC)

Tim Draper, Bitcoin’in dolar karşısında sınırsıza gidebileceğini savundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tim Draper, $BTC için dolar karşısında sınırsız yükseliş ihtimalini gündeme taşıdı.
  • 📌 Draper, artan Bitcoin ödemeleriyle finans sisteminde köklü bir değişim bekliyor.
  • 💳 Block, mart ayında uygun ABD'li Square satıcıları için Bitcoin ödemelerini açtı.
  • 📊 Bitcoin'in 64 bin doların altından 250 bin dolara çıkması için yaklaşık yüzde 290 artış gerekiyor.
Onur Atam
Onur Atam

Milyarder girişim sermayedarı Tim Draper, Bitcoin için dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Draper, artan benimsenme ve ödeme kullanımındaki genişleme nedeniyle Bitcoin’in uzun vadede ABD doları karşısında sınırsıza gidebileceğini savundu. Aynı açıklamalarında geleneksel bankacılık sisteminde ciddi bir kırılma yaşanabileceğini de öne sürdü.

İçindekiler
1 Ödeme kullanımındaki genişleme
2 ABD eyaletlerinde kripto etkisi
3 250 bin dolar hedefi korunuyor

Ödeme kullanımındaki genişleme

Draper, X üzerinden yaptığı paylaşımda şirketlerin önce Bitcoin kabul etmeye başlayacağını, zamanla yalnızca Bitcoin ile ödeme alma noktasına yönelebileceğini ileri sürdü. Bu sürecin bankalara yönelen güveni daha da zayıflatabileceğini ve finansal sistemde köklü bir dönüşümü tetikleyebileceğini dile getirdi. Tim Draper, teknoloji ve kripto odaklı yatırımlarıyla tanınan, uzun süredir Bitcoin hakkında iyimser görüşler paylaşan bir yatırımcı olarak biliniyor.

Tim Draper, şirketlerin önce Bitcoin kabul edeceğini, daha sonra ise yalnızca Bitcoin ile ödeme alma aşamasına geçebileceğini savunuyor.

Bitcoin ile ödeme kabulünün yayılması da bu söylemi destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. Block, mart ayında uygun durumdaki ABD’li Square satıcıları için Bitcoin ödemelerini otomatik olarak açmaya başladı. Bu adımın milyonlarca satıcıya ulaşmasının beklendiği açıklandı.

ABD eyaletlerinde kripto etkisi

Draper Innovation Index verileri, bazı ABD eyaletlerinin girişimciler için daha elverişli bir ortam oluşturduğunu gösterdi. Mart 2026 sıralamasında Texas dördüncü sıraya yükselirken Oklahoma 15’inci sıraya çıktı. Kripto para ve blokzincir yatırımlarının bu eyaletlerin performansına katkı sunduğu değerlendirildi.

EyaletMart 2026 sırasıÖne çıkan unsur
Texas4Kripto ve blokzincir yatırımları
Oklahoma15Girişimcilik ortamında iyileşme

Draper, Bitcoin’in karşı karşıya olduğu teknolojik tehditlere ilişkin kaygıları da geri plana itti. Haziran ayında yaptığı değerlendirmede, kuantum bilişimin Bitcoin’den önce geleneksel bankaları zayıflatmasının daha olası olduğunu savundu.

250 bin dolar hedefi korunuyor

Draper, mart ayında verdiği bir röportajda geleneksel bankacılıktan Bitcoin’e geçişi, atlardan otomobillere geçişe benzetti. Nisan ayında ise Bitcoin’in 18 ay içinde 250 bin dolara ulaşabileceğini yineledi. Bu beklentisinde benimsenmenin artmasını ve itibari para birimlerinde alım gücü kaybını temel gerekçeler arasında gösterdi.

Draper, Bitcoin’in 18 ay içinde 250 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor ve bu görüşünü benimsenme artışı ile itibari para birimlerindeki değer kaybına dayandırıyor.

Buna karşın Bitcoin çarşamba günü 64 bin doların altında işlem gördü. Bu seviyeden 250 bin dolara yükselmesi için yaklaşık yüzde 290 oranında artış gerekiyor. Draper’ın bu hedefi son yıllarda birkaç kez farklı tarihlere taşıması da dikkat çekiyor.

Draper, 2014 yılında Bitcoin’in birkaç yıl içinde 10 bin dolara ulaşacağını öngörmüştü. Bitcoin bu eşiği Kasım 2017’de aştı. Daha sonra 2018’de 250 bin dolar hedefini 2022 sonu için dile getirdi. Bu takvim gerçekleşmeyince tahminlerini 2024 ve 2025 için de sürdürdü. Kasım 2024’te yıl sonu için 120 bin dolar, 2025 için ise 250 bin dolar beklentisini korudu. Bu hedeflere ulaşılamamasına rağmen Draper, bu yıl da aynı seviyeyi savunmayı sürdürdü.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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