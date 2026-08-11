Glassnode, Bitcoin’de 65 bin dolar toparlanmasının temkinli kaldığını açıkladı

Bitcoin 65 bin dolar civarında dengelenirken, kurumsal talep ve türev piyasalardaki görünümde iyileşme öne çıktı. Ancak zincir üstü veri şirketi Glassnode, bu toparlanmanın henüz güçlü bir trend dönüşümüne işaret etmediğini bildirdi. Şirket, alıcı tarafın daha istekli hale geldiğini, ETF girişlerinin de talebi desteklediğini, buna karşılık spot piyasadaki zayıf likidite ile düşük zincir üstü hareketliliğin güveni sınırladığını kaydetti.

Alıcı iştahı artarken aşağı yönlü korunma zayıfladı

Glassnode’un 10 Ağustos tarihli Market Pulse raporuna göre piyasada taker talebi güçlendi. Bu gösterge, emir defterindeki mevcut likiditeyi alarak işlem yapan alıcı ve satıcıların davranışını ölçüyor. Veriler, alıcıların piyasadaki mevcut satışları karşılamaya daha istekli olduğunu gösterdi.

Mini sözlük: Taker talebi, yatırımcının mevcut alış veya satış emirlerine doğrudan karşılık vererek işlem yapma eğilimini ifade eder. Bu veri, fiyat hareketinin arkasındaki agresif alım veya satım isteğini göstermesi bakımından yakından izlenir.

Şirket ayrıca aşağı yönlü risklere karşı korunma talebinin de hafiflediğini belirtti. Bu tablo, yatırımcıların yeni bir düşüşe karşı önceki döneme göre daha az savunmacı pozisyon aldığını ortaya koyuyor. Yine de bu değişimin tek başına kalıcı bir yükseliş anlamına gelmediği, çünkü yatırımcıların spot piyasada hala temkinli davranabildiği vurgulandı.

Glassnode, daha güçlü taker talebinin piyasayı desteklediğini, ancak spot likidite ve zincir üstü etkinlikteki zayıflığın toparlanmayı şimdilik sınırladığını belirtiyor.

ETF girişleri kurumsal ilgiyi destekledi

Kurumsal tarafta ise daha yapıcı bir görünüm dikkat çekti. Glassnode verilerine göre haftalık Bitcoin ETF net girişi yaklaşık 770,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Spot ETF ürünleri, geleneksel yatırımcılara doğrudan coin saklama yükü olmadan Bitcoin’e erişim sağladığı için piyasada önemli bir gösterge olarak izleniyor.

Bu girişler, talebin yalnızca kısa vadeli spekülatif işlemlerle sınırlı kalmadığına işaret ediyor. Eğilimin sürmesi halinde ETF kanalı üzerinden gelen para akışı, piyasadaki mevcut arzın bir bölümünü absorbe edebilir. Glassnode, temmuz ayında yayımladığı araştırmada da kurumsal katılımın geri döndüğünü, ancak iknanın henüz tam güç kazanmadığını belirtmişti.

Haftalık Bitcoin ETF net girişi 770,6 milyon dolara ulaşırken, kurumsal katılımın yeniden güç kazandığı görülüyor.

Spot piyasa ve zincir üstü veriler zayıf kaldı

Buna rağmen asıl kırılganlık spot piyasada bulunuyor. Glassnode, düşük spot likiditenin ve sınırlı zincir üstü faaliyetin, 65 bin dolar çevresindeki toparlanmanın daha sağlam bir yükseliş eğilimine dönüşmesini engellediğini kaydetti. Likiditenin sığ kaldığı dönemlerde görece küçük alım veya satımların fiyat üzerinde daha büyük etki yaratabilmesi, oynaklık riskini artırabiliyor.

Zincir üstü etkinliğin zayıf kalması da fiyat hareketinin ağ genelinde geniş katılımla desteklenmediğini gösteriyor. Daha uzun vadeli yatırımcılar açısından kalıcı bir yükselişin yalnızca kurumsal girişler ve türev piyasa göstergeleriyle değil, daha güçlü spot talep, işlem aktivitesi ve sermaye akışıyla da desteklenmesi gerekiyor.

Yeni aşamada teyit arayışı öne çıkıyor

Kısa vadede temel soru, Bitcoin’in spot katılım güçlenmeden 65 bin dolar seviyesini koruyup koruyamayacağı olacak. ETF girişlerinin pozitif kalması, taker talebinin artmayı sürdürmesi ve savunmacı pozisyonların düşük seyretmesi halinde piyasa daha sağlam bir taban oluşturabilir. Buna karşılık kurumsal akışların zayıflaması ya da yeniden korunma eğiliminin öne çıkması, mevcut toparlanmayı baskılayabilir.

Glassnode, mevcut görünümü doğrulanmış bir trend dönüşümünden çok yapıcı fakat eksik bir kurulum olarak değerlendiriyor. Bu nedenle kısa vadede türev göstergeler ve ETF akışları, daha uzun vadede ise zincir üstü aktivite ile spot likidite yakından izlenecek.