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BITCOIN (BTC)

Strategy son iki haftada 3.328 Bitcoin satarak 213,3 milyon dolar topladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy son iki haftada 3.328 BTC satarak 213,3 milyon dolar topladı.
  • 📌 Şirket, son olarak 3 Ağustos ile 9 Ağustos arasında 1.690 BTC'yi 108,6 milyon dolara elden çıkardı.
  • 💼 Elde edilen gelir, STRC imtiyazlı hisselerinin geri alımında kullanıldı ve $BTC rezervi 840.447 BTC'ye geriledi.
  • 📉 Son satış, Strategy'nin 75.385 dolarlık ortalama Bitcoin maliyetinin yaklaşık %15 altında gerçekleşti.
Onur Atam
Onur Atam

Strategy, Bitcoin varlıklarını kullanarak sermaye yapısını destekleme adımları kapsamında yeni bir satış daha gerçekleştirdi. Şirket, 3 Ağustos ile 9 Ağustos arasında 1.690 BTC satarak 108,6 milyon dolar gelir elde etti.

İçindekiler
1 Son satışın ayrıntıları
2 Arka arkaya gelen işlemler
3 Haziran sonundan beri satışlar hızlandı

Son satışın ayrıntıları

10 Ağustos tarihli Form 8 K bildirimine göre Strategy, söz konusu Bitcoin satışını ortalama 64.262 dolar fiyattan yaptı. Elde edilen 108,6 milyon doların tamamı, şirketin STRC imtiyazlı hisselerinden 1,152 milyon adedin geri alımında kullanıldı.

Strategy, kurumsal bilançolarda Bitcoin biriktirme yaklaşımıyla tanınan bir şirket olarak biliniyor. Son işlemle birlikte şirketin toplam Bitcoin rezervi 840.447 BTC seviyesine indi.

Şirket, mevcut Bitcoin varlıklarını edinmek için toplam 63,36 milyar dolar harcadığını açıkladı. Buna göre ortalama alım maliyeti Bitcoin başına 75.385 dolar oldu. Son satılan 1.690 BTC, bu ortalama maliyetin yaklaşık %15 altında elden çıkarıldı.

Strategy, 3 Ağustos ile 9 Ağustos arasında 1.690 BTC satışından elde ettiği 108,6 milyon doları STRC imtiyazlı hisse geri alımında kullandığını açıkladı.

Arka arkaya gelen işlemler

Bu satış, şirketin bir hafta önce duyurduğu başka bir Bitcoin satışının hemen ardından geldi. Strategy, 27 Temmuz ile 2 Ağustos arasında 1.638 BTC satarak yaklaşık 104,7 milyon dolar toplamıştı. Bu işlemin ortalama satış fiyatı ise 63.957 dolar olarak kayda geçti.

İki haftalık dönemde açıklanan bu iki işlem, toplam satış miktarını 3.328 BTC’ye taşıdı. Aynı dönemde elde edilen toplam gelir 213,3 milyon dolar oldu.

DönemSatış miktarıToplam tutarOrtalama fiyat
3 Ağustos, 9 Ağustos1.690 BTC108,6 milyon dolar64.262 dolar
27 Temmuz, 2 Ağustos1.638 BTC104,7 milyon dolar63.957 dolar

Haziran sonundan beri satışlar hızlandı

Strategy, haziran sonu ve temmuz başında da daha büyük çaplı iki satış yapmıştı. Şirket, 29 Haziran ile 30 Haziran arasında 1.363 BTC’yi 80,8 milyon dolara sattı. Bunu 1 Temmuz ile 5 Temmuz arasında gerçekleştirilen 2.225 BTC’lik ve 135,2 milyon dolar tutarındaki ikinci işlem izledi.

Böylece şirketin son haftalarda açıkladığı seri satışlar, önceki birikim odaklı yaklaşımından belirgin bir sapmaya işaret etti. Strategy uzun süre Bitcoin alımlarıyla öne çıkarken, son işlemlerde mevcut rezervin şirketin imtiyazlı hisse yapısını desteklemek için kullanıldığı görülüyor.

Arka arkaya gelen işlemlerle birlikte Strategy’nin son iki haftada sattığı toplam Bitcoin miktarı 3.328 BTC’ye, bu satışlardan elde ettiği gelir ise 213,3 milyon dolara ulaştı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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