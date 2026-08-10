Strategy son iki haftada 3.328 Bitcoin satarak 213,3 milyon dolar topladı

Strategy, Bitcoin varlıklarını kullanarak sermaye yapısını destekleme adımları kapsamında yeni bir satış daha gerçekleştirdi. Şirket, 3 Ağustos ile 9 Ağustos arasında 1.690 BTC satarak 108,6 milyon dolar gelir elde etti.

Son satışın ayrıntıları

10 Ağustos tarihli Form 8 K bildirimine göre Strategy, söz konusu Bitcoin satışını ortalama 64.262 dolar fiyattan yaptı. Elde edilen 108,6 milyon doların tamamı, şirketin STRC imtiyazlı hisselerinden 1,152 milyon adedin geri alımında kullanıldı.

Strategy, kurumsal bilançolarda Bitcoin biriktirme yaklaşımıyla tanınan bir şirket olarak biliniyor. Son işlemle birlikte şirketin toplam Bitcoin rezervi 840.447 BTC seviyesine indi.

Şirket, mevcut Bitcoin varlıklarını edinmek için toplam 63,36 milyar dolar harcadığını açıkladı. Buna göre ortalama alım maliyeti Bitcoin başına 75.385 dolar oldu. Son satılan 1.690 BTC, bu ortalama maliyetin yaklaşık %15 altında elden çıkarıldı.

Strategy, 3 Ağustos ile 9 Ağustos arasında 1.690 BTC satışından elde ettiği 108,6 milyon doları STRC imtiyazlı hisse geri alımında kullandığını açıkladı.

Arka arkaya gelen işlemler

Bu satış, şirketin bir hafta önce duyurduğu başka bir Bitcoin satışının hemen ardından geldi. Strategy, 27 Temmuz ile 2 Ağustos arasında 1.638 BTC satarak yaklaşık 104,7 milyon dolar toplamıştı. Bu işlemin ortalama satış fiyatı ise 63.957 dolar olarak kayda geçti.

İki haftalık dönemde açıklanan bu iki işlem, toplam satış miktarını 3.328 BTC’ye taşıdı. Aynı dönemde elde edilen toplam gelir 213,3 milyon dolar oldu.

Dönem Satış miktarı Toplam tutar Ortalama fiyat 3 Ağustos, 9 Ağustos 1.690 BTC 108,6 milyon dolar 64.262 dolar 27 Temmuz, 2 Ağustos 1.638 BTC 104,7 milyon dolar 63.957 dolar

Haziran sonundan beri satışlar hızlandı

Strategy, haziran sonu ve temmuz başında da daha büyük çaplı iki satış yapmıştı. Şirket, 29 Haziran ile 30 Haziran arasında 1.363 BTC’yi 80,8 milyon dolara sattı. Bunu 1 Temmuz ile 5 Temmuz arasında gerçekleştirilen 2.225 BTC’lik ve 135,2 milyon dolar tutarındaki ikinci işlem izledi.

Böylece şirketin son haftalarda açıkladığı seri satışlar, önceki birikim odaklı yaklaşımından belirgin bir sapmaya işaret etti. Strategy uzun süre Bitcoin alımlarıyla öne çıkarken, son işlemlerde mevcut rezervin şirketin imtiyazlı hisse yapısını desteklemek için kullanıldığı görülüyor.

Arka arkaya gelen işlemlerle birlikte Strategy’nin son iki haftada sattığı toplam Bitcoin miktarı 3.328 BTC’ye, bu satışlardan elde ettiği gelir ise 213,3 milyon dolara ulaştı.