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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de oynaklık 2026’nın dibine inerken tahvil faizleri zirveye çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'de zımni oynaklık 2026'nın en düşük seviyesine indi.
  • 📉 ABD tahvil getirileri aynı dönemde yılın en yüksek düzeyine çıktı.
  • ₿ $BTC son haftalarda 63.000 ile 66.000 dolar bandında sıkıştı.
  • 🧭 Jeff Park bu ayrışmanın sert bir fiyat hareketine zemin hazırlayabileceğini söylüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin‘de zımni oynaklık 2026’nın en düşük seviyesine inerken ABD Hazine tahvili getirileri yılın en yüksek düzeyine çıktı. Bu ayrışma, kripto para piyasası ile daha geniş makro görünüm arasında dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

İçindekiler
1 Piyasada dikkat çeken ayrışma
2 Fiyat aralığı korunuyor
3 Opsiyon piyasası ne söylüyor

Piyasada dikkat çeken ayrışma

Bitwise’ta alfa stratejileri birimini yöneten Jeff Park, bu görünümün Bitcoin’de sert bir fiyat hareketine zemin hazırlayabileceğini söyledi. Bitwise, dijital varlıklara odaklanan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Jeff Park, Bitcoin’de zımni oynaklığın yılın en düşük seviyesine indiğini, ABD tahvil getirilerinin ise yılın zirvesine çıktığını belirterek bu görünümün aynı anda uzun süre korunmasının zor olduğuna işaret etti.

Bitcoin haftalardır dar bir bantta işlem görüyor. Tahvil piyasası ise yüksek getirilerle daha farklı bir risk algısına işaret ediyor. Bu nedenle bazı piyasa katılımcıları, mevcut fiyatlamanın bir sonraki hareketin büyüklüğünü yeterince yansıtmadığı görüşünü öne çıkarıyor.

Zımni oynaklık, opsiyon piyasasında yatırımcıların gelecekte beklediği fiyat dalgalanmasının sözleşmelere nasıl yansıdığını gösteren bir ölçüt olarak öne çıkıyor. Bu oran düştüğünde opsiyonlar genellikle ucuzlar; yükseldiğinde ise daha sert fiyat hareketleri beklendiği anlaşılır.

Mini sözlük: Zımni oynaklık, opsiyon fiyatlarının içinde yer alan ve piyasanın ileriye dönük dalgalanma beklentisini yansıtan göstergedir. Bu veri, fiyatın hangi yöne gideceğini değil, beklenen hareketin ne kadar güçlü olabileceğini gösterir.

Fiyat aralığı korunuyor

Bitcoin haziran sonunda 58.000 ile 60.000 dolar aralığına kadar sert biçimde geriledi. Sonrasında toparlanan varlık, 21 Temmuz civarında 67.000 dolara yaklaştı. Buna karşın alıcılar kalıcı ve güçlü bir yükseliş kuramadı.

Son dönemde BTC çoğunlukla 63.000 ile 66.000 dolar bandında hareket etti. Yukarı yönlü denemeler birkaç kez reddedildi ve bandın üst sınırına yaklaşan yükselişler satışla karşılaştı. Bitcoin son durumda 64.785 dolar civarında işlem görüyor.

GöstergeDüzey
Haziran sonu dip bölgesi58.000 ile 60.000 dolar
Temmuzdaki toparlanma67.000 dolara yakın
Son bant aralığı63.000 ile 66.000 dolar
Güncel fiyat64.785 dolar

Opsiyon piyasası ne söylüyor

Piyasada olağan dışı derecede düşük oynaklık dönemleri genellikle kalıcı olmuyor. Bir noktada yeni bir tetikleyici devreye giriyor ve fiyat mevcut bandın dışına taşabiliyor. Bu nedenle bazı yatırımcılar, düşük oynaklık ile yüksek tahvil getirilerinin aynı anda görülmesini kırılma öncesi bir işaret olarak izliyor.

Bazı piyasa katılımcıları, Bitcoin’de düşük oynaklık dönemlerinin çoğu zaman yukarı yönlü hareketlerle sona erdiğini, tahvil piyasasında yüksek oynaklığın ise aşağı yönlü baskıyla sonuçlanabildiğini vurguluyor.

Buna rağmen tüm yatırımcılar aynı görüşte değil. Makro piyasalarda tek yönlü sonuç beklentisinin yanıltıcı olabileceğini düşünenler de bulunuyor. Bu kesim, piyasaların zaman zaman öngörülerin dışında üçüncü bir yol üretebildiğine dikkat çekiyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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