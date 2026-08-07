Bitcoin 65.000 doları aştı: Şimdi gözler bu iki büyük riskte

Bitcoin, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 65.000 dolar seviyesini güçlü şekilde aşarken piyasada hem makroekonomik gelişmeler hem de Japon yenindeki sert hareket yakından izleniyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, haberin hazırlandığı sırada 64.955 dolar seviyesinde işlem görürken son 24 saatte yüzde 0,81 yükseldi.

Piyasadaki toparlanmanın dikkat çekici tarafı ise yalnızca fiyat artışı değil, Bitcoin’in son günlerde karşı karşıya kaldığı satış baskılarına rağmen kritik seviyelerini koruması oldu.

Bitcoin satış baskısına rağmen direnç gösterdi

QCP Capital, rallinin hızından çok piyasanın absorbe ettiği baskıya dikkat çekti. Strategy’nin yaklaşık 105 milyon dolar karşılığında 1.638 Bitcoin satmasına ek olarak Coldcard güvenlik olayından kaynaklanan bildirilen kayıpların yaklaşık 110 milyon dolara yükselmesine rağmen Bitcoin kritik seviyelerin altında kalıcı bir düşüş yaşamadı.

Opsiyon piyasası da benzer şekilde sakin bir görünüm sergiliyor. Kısa vadeli örtük volatilite son dönemdeki aralığın alt bölümünde kalırken aşağı yönlü riskleri gösteren skew göstergesinde de gevşeme görüldü.

QCP’ye göre Bitcoin’in dirençliliği artmış durumda ancak yukarı yönlü momentum hâlâ sınırlı.

ABD istihdam verisi piyasanın odağında

Kripto piyasasının kısa vadeli yönü açısından en önemli başlıklardan biri ABD’den bugün 15:30’da gelecek istihdam verileri olacak.

ABD’de imalat faaliyeti temmuz ayında toparlanırken iş gücü piyasasına ilişkin son göstergeler zayıflama sinyali verdi. JOLTS açık iş pozisyonlarının 7,36 milyona gerilemesi ve ADP özel sektör istihdamının yalnızca 44.000 kişi artması, tarım dışı istihdam verisinin önemini artırdı.

Öte yandan Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlik Brent petrolün yeniden varil başına 83 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Enerji fiyatları ve küresel likidite koşulları kripto piyasası açısından yakından takip edilen değişkenler arasında bulunuyor.

Yen carry trade riski yeniden gündemde

Bitcoin açısından bir diğer önemli risk Japon yenindeki sert değer kazancı oldu.

Japonya Maliye Bakanı Katayama, 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Japon ve ABD makamlarının 31 Temmuz’da yen satın alarak döviz piyasasına ortak müdahalede bulunduğunu açıkladı. Operasyonun yendeki aşırı oynaklık ve düzensiz hareketlere karşı gerçekleştirildiğini belirten Katayama, gerektiğinde yeni müdahaleler yapılabileceği mesajını verdi.

Yen temmuz ayında dolar karşısında 164 seviyesine yaklaşarak 1986’dan bu yana en düşük düzeyine gerilemişti. ABD ve Japonya’nın gerçekleştirdiği operasyon, iki ülkenin 1998’den bu yana yaptığı ilk ortak yen alım müdahalesi oldu. Müdahalenin ardından dolar/yen kuru 164 seviyesinden 155 bölgesine kadar geriledi.

Bank of America ise 5 Ağustos tarihli raporunda Japonya Merkez Bankası’nın eylül ayında faiz artırması halinde dolar/yen kurunun 2026 sonuna kadar 149 seviyesine gerileyebileceğini öngördü.

Yenin daha fazla güçlenmesi, Bitcoin piyasasında carry trade pozisyonlarının çözülmesi riskini yeniden gündeme taşıdı. Ağustos 2024’te Japonya Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artırımı yen carry trade pozisyonlarının hızla kapanmasına yol açmış, Bitcoin yaklaşık bir haftada 62.000 dolardan 49.000 dolar civarına gerileyerek yaklaşık yüzde 20 değer kaybetmişti.

Analistler yen konusunda ikiye bölündü

Crypto Rover, Bitcoin’de bu yıl yaşanan büyük düzeltmelerin Japon hükümetinin yeni desteklemek için devreye girdiği dönemlerle çakıştığını savundu. Analist, ocak-şubat dönemindeki yüzde 35,43’lük ve nisan-haziran dönemindeki yüzde 26,28’lik düşüşlere dikkat çekti.

Ted Pillows ise CLARITY Act’in reddedilmesi ve yen carry trade çözülmesinin hızlanması halinde Bitcoin’in 50.000 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Ancak bazı analistler yenin güçlenmesinin Bitcoin açısından doğrudan olumsuz bir sonuç yaratmayabileceğini düşünüyor.

CoinDesk kıdemli analisti Omkar Godbole ise, Bitcoin ile dolar/yen kuru arasındaki 52 haftalık hareketli korelasyonun yakın dönemde eksi 0,90’a kadar gerilediğini belirtti. Godbole’a göre bu durum, Bitcoin’in yen hareketlerinden çok ABD dolarının genel gücü tarafından yönlendirildiğine işaret ediyor.

MN Fund kurucusu Michaël van de Poppe da devam eden yen güçlenmesi ve dolar zayıflığının sermayeyi ABD tahvilleri gibi güvenli limanlardan riskli varlıklara yönlendirebileceğini ve bunun Bitcoin’e destek sağlayabileceğini ifade etti. Poppe’a göre kısa vadeli yeni bir düzeltme yaşansa bile Bitcoin’in daha sonra yükseliş trendine dönme ihtimali güçlü kalabilir.

Piyasadaki önemli farklılıklardan biri de Japonya’nın bu kez ABD tahvillerini satmak yerine FIMA repo imkânı üzerinden dolar sağlaması oldu. Bu durumun, olası bir yen carry trade çözülmesinin finansal piyasalar üzerindeki etkisini 2024’teki sürece kıyasla sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

Saylor’dan CLARITY Act çıkışı

Kripto piyasasının gündemindeki bir diğer başlık ise ABD’deki CLARITY Act oldu.

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, ABD Senatosu’ndaki oylaması eylül ayına ertelenen kripto para piyasa yapısı yasasına ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Saylor, 7 Ağustos’ta X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bitcoin’in CLARITY Act’e ihtiyacı yok” ifadelerini kullanırken, “Netliğe ihtiyacı olan Amerika” mesajını verdi.

Senato Cumhuriyetçi liderliğinin ağustos tatiline yasa tasarısını oylamadan girmesiyle nihai Senato oylaması eylül ayına kaldı. Senato Çoğunluk Lideri John Thune’un yasaya ilişkin tartışmaları ilerletmek amacıyla cloture başvurusunda bulunma ihtimali ise devam ediyor.

Bitcoin’in son dönemde satış baskılarına ve karmaşık makroekonomik tabloya rağmen 65.000 doların üzerine çıkması piyasanın direnç kazandığını gösterirken, yükselişin devamı açısından ABD istihdam verileri, küresel likidite koşulları, enerji fiyatları, yen carry trade riski ve ABD’deki dijital varlık mevzuatının takvimi belirleyici başlıklar olmaya devam ediyor.