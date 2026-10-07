15 yılı aşkın süredir hareketsiz kalan Bitcoin Kraken’a taşındı

Galaxy Research, Bitcoin’in ilk yıllarından kalan uzun süre hareketsiz bir cüzdandaki 28,46 BTC’nin 15 yılı aşkın aranın ardından taşındığını açıkladı. Söz konusu varlıklar, 12 Haziran 2011’de alındıktan sonra ilk kez blok 970281 içinde hareket etti.

Eski cüzdandaki hareket dikkat çekti

Verilere göre taşınan 28,46 BTC’nin güncel değeri yaklaşık 2,43 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Galaxy Research, blokzincir verilerinde bu varlıkların uzun süredir harcanmamış UTXO’lardan oluştuğunu kaydetti. UTXO, daha önce alınmış ancak henüz harcanmamış belirli Bitcoin tutarlarını ifade ediyor.

İşlemin, 1EmiMJfyBYNYfeFZWEoXxJ9cZ7pF9xTWVt adresiyle bağlantılı olduğu görüldü. Mevcut veritabanlarında göndericiye dair doğrulanmış bir kimlik bilgisi yer almazken, alıcı taraf için Kraken işaret edildi. Bu nedenle fonların bir borsaya gönderilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Kraken, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor.

Galaxy Research, 12 Haziran 2011’den bu yana dokunulmayan 28,46 BTC’nin blok 970281 içinde hareket ettiğini bildirdi.

Takip verileri, cüzdan sahibinin bu Bitcoin’leri coin başına yaklaşık 15 dolardan aldığına işaret ediyor. Buna göre söz konusu varlıkların maliyet bazına göre getirisi yaklaşık yüzde 582.198 düzeyine ulaştı. Bu tür eski cüzdan hareketleri, özellikle Bitcoin’in erken dönem arzının yeniden dolaşıma girme ihtimali nedeniyle piyasada yakından izleniyor.

İşlem, Bitcoin’in erken dönemine uzanıyor

Taşınan coin’lerin dikkat çekmesinin bir nedeni de Bitcoin’in çok erken dönemlerine dayanması oldu. Bu zaman aralığı, Bitcoin’in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun topluluk içinde aktif olduğu 2010 ile 2011’in ilk aylarının hemen sonrasına denk geliyor. Satoshi Nakamoto, Nisan 2011’de gönderdiği son e postada başka işlerle ilgilendiğini belirtmiş ve projeyi çekirdek geliştiricilere bırakmıştı.

Satoshi Nakamoto, Nisan 2011’de gönderdiği son mesajında başka işlere geçtiğini söyleyerek projeden ayrılmıştı.

Piyasada gözler Fed tutanaklarına çevrildi

Bitcoin fiyatı ise çarşamba günkü işlemlerde daha geniş çaplı piyasa satışlarıyla birlikte geriledi. Varlık son 24 saatte yüzde 3,68 düşüşle 83.081 dolara indi. Günün erken saatlerinde 82.787 dolara kadar çekilen Bitcoin, 5 Ekim 2026’da gördüğü 86.999 dolarlık seviyeden sonraki düşüşünü üçüncü güne taşıdı.

Kripto para piyasasında toplam tasfiye tutarı 607,18 milyon dolara ulaştı. Bunun 541,14 milyon doları uzun pozisyonlardan, 66,22 milyon doları ise kısa pozisyonlardan geldi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının para politikası görünümüne dair ipuçları verebilecek FOMC toplantı tutanaklarını izliyor. Piyasa fiyatlamalarında, Fed’in bir sonraki toplantısında faizi sabit bırakma olasılığı yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.