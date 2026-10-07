Chainlink fiyatı yükselirken yeni cüzdan artışı sınırlı kaldı

Chainlink’in yerel tokeni LINK, 1 Eylül ile 6 Ekim arasında fiyat açısından güçlü bir yükseliş kaydetti. Buna karşın ağa eklenen yeni cüzdan sayısı benzer ölçekte artmadı. Zincir üstü veri şirketi Santiment, bu dönemde LINK fiyatının yaklaşık %24 yükseldiğini, yeni adreslerdeki artışın ise %2’nin altında kaldığını açıkladı.

Fiyat ile ağ aktivitesi aynı hızda ilerlemedi

Santiment verilerine göre 6 Ekim’e kadar olan son dört haftada günlük yeni LINK adresi ortalaması 1.249 oldu. 1 Eylül’e kadar olan önceki dört haftada ise bu ortalama 1.225 seviyesindeydi. Bu tablo, fiyat yükselmesine rağmen yeni kullanıcı veya yeni cüzdan katılımının oldukça sınırlı kaldığına işaret etti.

Santiment, LINK fiyatındaki yaklaşık %24’lük yükselişe rağmen yeni adres sayısındaki artışın %2’nin altında kaldığını ortaya koydu.

Aynı dönemde diğer büyük ağlarda farklı bir görünüm oluştu. Solana’da yeni adres sayısı yaklaşık %33 arttı ve SOL fiyatı da yaklaşık %20 yükseldi. Ethereum tarafında ise fiyat yaklaşık %11 artarken yeni adreslerde belirgin bir sıçrama görülmedi.

Varlık Fiyat değişimi Yeni adres değişimi Chainlink %24 %2’nin altında Solana %20 %33 Ethereum %11 Belirgin artış yok

Eylül sonunda yükseliş hızlandı

LINK, 1 Eylül’de borsalara göre yaklaşık 11,22 ile 11,23 dolar aralığında kapanış yaptı. 6 Ekim kapanışı ise yaklaşık 13,96 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu da dönem genelinde yaklaşık %24,4’lük bir artışa karşılık geldi.

Eylül ayının ilk günlerinde 13 doların üzerine çıkan token, daha sonra sert bir geri çekilme yaşadı. Binance verilerine göre 16 Eylül’de gün içi en düşük seviye 10,618 dolar oldu. Ardından alımlar güç kazandı; LINK 18 Eylül’de 12 doların üzerine çıktı ve ayın ilerleyen günlerinde 15 dolar eşiğini de aştı.

Rallinin en dikkat çekici günü 28 Eylül oldu. LINK o gün %10,15 yükselerek yaklaşık 15,45 dolarda kapanırken, gün içi en yüksek seviye 15,77 dolar olarak kaydedildi. Bu kapanış seviyesi, 1 Eylül kapanışına göre yaklaşık %38’lik artış anlamına geldi.

CCIP 2.0 duyurusu öne çıktı

Fiyat hareketi, Chainlink ekosisteminden gelen yoğun duyurularla aynı döneme denk geldi. Bunların başında 28 Eylül’de tanıtılan CCIP 2.0 yer aldı. Chainlink, farklı blokzincirler arasında veri ve varlık aktarımına odaklanan bir altyapı sağlayıcısı olarak biliniyor.

CCIP 2.0, kurumlar ve varlık ihraççıları için zincirler arası işlemlerde daha fazla kontrol sunmayı hedefliyor. Güncelleme; isteğe bağlı ek doğrulayıcılar, daha hızlı transfer yapısı, ayarlanabilir ücretler ve Chainlink Automated Compliance Engine üzerinden yerel uyumluluk özellikleri içeriyor.

Mini sözlük: CCIP, farklı blokzincirler arasında mesaj ve varlık aktarımını sağlayan birlikte çalışabilirlik protokolüdür. Automated Compliance Engine ise kurumsal işlemlerde belirli uyumluluk kurallarının otomatik uygulanmasına imkan veren bir yapı olarak öne çıkar.

Chainlink, 28 Eylül’de duyurduğu CCIP 2.0 ile kurumlar ve varlık ihraççıları için zincirler arası işlemlerde daha fazla kontrol sunmayı hedefliyor.

Bununla birlikte, CCIP 2.0 duyurusu ile aynı gün görülen yaklaşık %10’luk yükselişin tek başına bu güncellemeden kaynaklandığını söylemek için yeterli veri bulunmuyor. Fiyat artışı ile ağdaki yeni adres büyümesi arasındaki fark, yükselişin kullanıcı tabanındaki genişlemeden çok piyasa ilgisi ve haber akışıyla desteklenmiş olabileceğini düşündürüyor.