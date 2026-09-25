Chainlink’te açık pozisyonlar %25 arttı, 15 dolar eşiği öne çıktı

Chainlink, son 24 saatte hem spot piyasada hem de türev işlemlerde artan hareketlilikle 14 dolar sınırına yaklaştı. LINK fiyatı 13,96 dolar civarında işlem görürken, açık pozisyon büyüklüğü bir günde yaklaşık %25 artış gösterdi. Bu tablo, yükseliş eğiliminin kaldıraçlı işlemlerle daha da güçlendiğine işaret ediyor.

Türev piyasada dikkat çeken artış

Verilere göre Chainlink açık pozisyon büyüklüğü 24 Eylül’de yaklaşık 650,7 milyon dolara ulaştı. İlkbahar ve yaz başındaki dönemde bu seviyeler çoğunlukla 350 milyon ile 450 milyon dolar aralığında seyrediyordu. Son günlük artış, yatırımcıların mevcut işlemleri kapatmak yerine yeni pozisyon açtığını gösteriyor.

Fiyat ile açık pozisyonların aynı anda yükselmesi, kırılmanın yalnızca spot alımlarla sınırlı kalmadığını ve piyasada kaldıraç kullanımının belirgin biçimde arttığını ortaya koyuyor.

Fiyat tarafında da benzer bir ivme izlendi. LINK 14 doların hafif üzerine çıkarak ilgili grafikteki en yüksek seviyesini gördü. Böylece eylül ayında oluşan yaklaşık 13,70 dolarlık önceki tepe de aşılmış oldu.

Teknik görünümde öne çıkan seviyeler

Yükselişin zemini ağustosta 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 9,50 dolar bölgesinin aşılmasıyla güçlendi. Bu kırılmanın ardından daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluştu. Hacimdeki artış da bu eğilimi destekledi. Kısa vadeli ortalama 12 dolar civarına yükselirken, orta vadeli ortalamalar 11 ile 11,30 dolar bandında bulunuyor. 200 günlük ortalama ise 10,30 dolar yakınında yer alıyor.

Gösterge tarafında RSI’nin henüz aşırı alım bölgesine ulaşmamış olması, talebin sürmesi halinde yukarı yönlü alanın tamamen kapanmadığını düşündürüyor. Bu noktada piyasanın yalnızca fiyatı değil, yatırımcı davranışını da yakından izlemesi önem taşıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

RSI göstergesinin henüz aşırı alım bölgesine girmemesi, talep korunursa yükselişin bir miktar daha alan bulabileceğine işaret ediyor.

Yukarı hedefler ve aşağı riskler

Kısa vadede ilk önemli hedef 14,50 dolar olarak öne çıkıyor. Bunun ardından psikolojik açıdan izlenen 15 dolar seviyesi gündeme geliyor. Ancak açık pozisyonların hızlı büyümesi, olası geri çekilmelerde tasfiye riskini de artırıyor. Yeni açılan işlemlerin önemli bölümünün kaldıraçlı olması halinde sınırlı bir düşüş bile daha sert çözülmelere yol açabilir.

Aşağı yönde ilk destek bölgesi 13 dolar ile 13,20 dolar aralığında bulunuyor. Bu bandın altında ise 12 dolar ile 12,20 dolar aralığı kritik kabul ediliyor. Şimdilik fiyat ile açık pozisyonların birlikte yükselmesi, LINK piyasasının daha kaldıraçlı ve oynak bir evreye girebileceğini gösteriyor.