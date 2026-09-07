Monero, piyasa değerinde Chainlink’i geride bırakarak ilk 10’a girdi

Monero, piyasa değeri sıralamasında Chainlink‘i geride bıraktı ve en büyük 10 kripto varlık arasına yükseldi. Güncel verilere göre Monero’nun piyasa değeri 10,07 milyar dolar, Chainlink’in piyasa değeri ise 9,96 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. İki varlık arasındaki fark yaklaşık 110 milyon dolar ile sınırlı kaldı.

Farklı fiyat hareketleri öne çıktı

Chainlink son günlerde güçlü bir performans sergiledi. LINK son yedi günde yaklaşık %18, son 24 saatte ise %8,7 yükseldi. Ağustos ayında 8 ila 9 dolar aralığından hızlı toparlanan varlık, günlük grafikte 13 doların üzerine çıktı.

Monero tarafında ise tablo daha farklı gelişti. XMR son bir haftada yaklaşık %1,4 gerilese de önceki bir ayda kaydettiği daha güçlü yükseliş sayesinde piyasa değerini korudu. Varlık, ağustos başında yaklaşık 350 dolar seviyesinden son dönemde 570 dolar civarına kadar tırmandı.

Monero ile Chainlink arasındaki piyasa değeri farkı yaklaşık 110 milyon dolar düzeyinde kalırken, sıralamadaki üstünlük henüz kalıcı görünmüyor.

Teknik göstergeler iki varlıkta da yakından izleniyor

Teknik görünümde Monero’nun yükseliş eğilimini koruduğu görülüyor. XMR yaklaşık 536 dolar seviyesinde işlem görürken, 20 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 470 doların ve 381 ile 414 dolar aralığındaki daha uzun vadeli ortalamaların üzerinde kalıyor. Bu görünüm, son sıkışmaya rağmen yükseliş yapısının henüz bozulmadığına işaret ediyor.

Göreli güç endeksinin 70 civarında bulunması, kısa vadede düzeltme riskinin arttığını gösterse de fiyat ivmesinin halen güçlü olduğuna işaret ediyor. Chainlink cephesinde ise daha gergin bir teknik görünüm dikkat çekiyor.

LINK’in 20 günlük hareketli ortalaması 11,15 dolar civarında yer alırken, son kırılma fiyatı 13,50 dolara yaklaştırdı. RSI göstergesinin 75’in üzerine çıkması, varlığın aşırı alım bölgesine girdiğini ortaya koyuyor. Kısa vadede 13,50 ile 14 dolar aralığı belirgin direnç alanı olarak öne çıkıyor.

İlk 10 sıralaması yeniden değişebilir

Monero’nun ilk 10 içindeki yeri şimdilik kesinleşmiş değil. XMR ile LINK arasındaki piyasa değeri farkı, iki varlığın toplam değerine kıyasla %1’in biraz üzerinde kalıyor. Bu nedenle fiyatlarda küçük bir değişim bile sıralamanın yeniden el değiştirmesine yol açabilir.

Özellikle son bir haftada Chainlink’in Monero’dan daha iyi performans göstermesi, mevcut ayrışmanın sürmesi halinde dengelerin yeniden değişebileceğini gösteriyor. Kısa vadede hem fiyat ivmesi hem de teknik göstergeler, iki kripto varlık arasındaki rekabetin devam edebileceğine işaret ediyor.

Chainlink son yedi günde daha güçlü bir yükseliş kaydetse de Monero, son bir aydaki sert rallinin desteğiyle piyasa değerinde öne geçti.