Japonya, kripto ETF yolu açan düzenlemeyle SHIB’i öne çıkardı

Shiba Inu, Japonya’da yürürlüğe giren yeni düzenleyici çerçeveyle birlikte ülkedeki konumunu güçlendirdi. Kripto varlıkların geleneksel finans piyasalarını düzenleyen yapıya daha da yaklaştırılması, Japonya’da ileride kripto borsa yatırım fonlarının önünü açabilecek bir adım olarak öne çıktı.

Kripto varlıklar finansal araç statüsüne yaklaştı

Japonya, büyük bir ETF pazarına sahip olmasına karşın henüz bir kripto ETF’yi işleme açmış değil. Buna rağmen 15 Temmuz 2026 tarihinde Ulusal Meclis’in attığı adım, kripto varlıkları Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamına taşıdı. Shiba Inu topluluğunun uzun süredir bilinen üyelerinden Mazrael, bu değişikliğin kripto ETF’ler için gerekli hukuki zemini oluşturduğunu savunuyor.

Yeni sınıflandırma, kripto varlıkların finansal araç olarak ele alınmasının önünü açarken, ayrı bir vergi rejimi ve ileride çıkarılabilecek kripto ETF’leri için de çerçeve oluşturuyor. Mazrael, ilk listelemelerin en erken 2027’de görülebileceğini, önceliğin ise Bitcoin’de olmasının beklendiğini belirtiyor.

Japonya’daki yeniden sınıflandırma, bir ETF için gereken temel eşiği oluşturuyor. İlk kripto ETF listelemeleri 2027’de görülebilir ve ilk sırada Bitcoin’in yer alması bekleniyor.

Shiba Inu’ya avantaj sağlayan gelişmeler

Shiba Inu’nun öne çıkmasında, Japonya’daki düzenleyici kabul sürecinde önemli görülen Yeşil Liste’ye dahil edilmesi etkili oldu. Japonya Sanal ve Kripto Varlıklar Borsa Birliği olan JVCEA, Kasım 2025’te SHIB’i BTC ve ETH ile birlikte bu listeye ekledi. JVCEA, ülkedeki kripto varlık listeleme ve sektör standartlarında etkili bir öz düzenleme kuruluşu olarak biliniyor.

Haziran 2026’da Japonya’nın 23 milyon kullanıcılı en büyük pazar yerlerinden Mercari de Shiba Inu’yu listeledi. Bu adım, SHIB’in daha geniş bir kullanıcı tabanına erişimini artırdı. Mazrael, bu gelişmelerin Shiba Inu’ya ETF yarışında erken bir avantaj sağladığını, özellikle lisanslı Japon borsalarında gerekli eşiğin üzerinde yer almasının dikkat çektiğini ifade ediyor.

Yeşil Liste, lisanslı Japon borsalarındaki yaygınlık ve Mercari erişimi, SHIB’i Japonya pazarında BTC ve ETH ile aynı düzleme daha da yaklaştırdı.

Asıl eşik uygunluk sürecinde görülüyor

Mazrael’e göre asıl zorluk doğrudan ETF başvurusundan önce geliyor. Bir kripto varlığın önce düzenleyici açıdan uygun kabul edilmesi gerekiyor. Bu nedenle birçok dijital varlık için en büyük engel, ürünün kendisinden çok uygunluk kriterlerini karşılamak olarak öne çıkıyor.

ABD’de Shiba Inu için doğrudan bir spot ETF bulunmasa da Mazrael, varlığın bu alanda tamamen geride kalmadığını düşünüyor. Avrupa’daki borsa yatırım ürünü, Japonya’daki düzenlenmiş erişim ve Kanada’da sunulan vadeli işlem imkanı, SHIB’in farklı pazarlarda finansal ürünlere konu olma kapasitesini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Buna karşın Japonya’da kripto ETF sürecinin tamamlanması için Finansal Hizmetler Ajansı’nın kural yazım sürecini sonuçlandırması gerekiyor. Bu nedenle mevcut düzenleme önemli bir eşik oluştursa da, somut listelemeler için resmi uygulama adımları belirleyici olacak.