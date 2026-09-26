Shibarium’da x402 devreye alındı, sahte TREAT uyarısı yapıldı

Shiba Inu topluluğunun uzun süredir tanınan isimlerinden Mazrael, Ethereum ağında TREAT kodunu taşıyan yüzlerce token bulunduğunu belirterek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı. Mazrael, yalnızca Ethereum üzerinde aynı isim veya kodla işlem gören 366’dan fazla varlık tespit edildiğini söyledi.

TREAT kodunda karışıklık uyarısı

Tartışma, X platformunda başka kullanıcıların da TREAT kodunu kullanan farklı tokenlara dikkat çekmesiyle öne çıktı. Mazrael, aynı koda sahip iki token varmış gibi konuşulmasının dolandırıcılara alan açabileceğini savundu. Bu nedenle bir tokenın yalnızca kısa koduna bakılarak tanınmaması, doğrudan sözleşme adresinin doğrulanması gerektiğini vurguladı.

Ethereum üzerinde yalnızca TREAT adını taşıyan 366’dan fazla token bulunuyor. Bu nedenle yatırımcıların bir varlığı yalnızca ticker ile değil, sözleşme adresiyle doğrulaması gerekiyor.

Shiba Inu ekosistemine ait resmi TREAT tokenının Ethereum ve Shibarium üzerinde bulunduğu, ilgili sözleşme adreslerinin toplulukla paylaşıldığı aktarıldı. Buna karşılık, 13 Ocak 2023 tarihine kadar uzanan daha eski bir Ethereum tokenının da aynı ad ve kodu kullandığı, ancak bunun Shiba Inu ekosistemiyle bağlantılı olmadığı belirtildi.

Özellikle merkeziyetsiz piyasalarda isim benzerlikleri ve kopya tokenlar risk yaratmayı sürdürüyor. Teknik ayrıntıların ve zincir üstü hareketlerin düzenli izlenmesi bu nedenle önem taşırken, meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Shibarium’da x402 güncellemesi

Öte yandan Shiba Inu’nun katman 2 ağı Shibarium’da altyapı güncellemeleri sürüyor. Mazrael, bu hafta yaptığı paylaşımda x402 standardının Shibarium üzerinde aktif hale geldiğini duyurdu. x402, internet tabanlı ödemeler için geliştirilen açık ve tarafsız bir standart olarak tanımlanıyor.

Sistem, istemciler ile sunucular arasında doğrudan ödeme yapılmasını mümkün kılıyor. Bu yapı; API gelir modelleri, yapay zeka destekli ticaret akışları, ücretli içerikler ve geleneksel ödeme yöntemlerinin yavaş ya da maliyetli kaldığı dijital hizmet alanlarında kullanılabiliyor. x402’nin düşük maliyetli ve anlık ödeme akışlarını desteklemek üzere tasarlandığı ifade ediliyor.

Permit2, x402 proxy’si ve SignatureValidator, Ethereum, Base ve Polygon’da kullanılan aynı kanonik adreslerde çalışıyor. Bu sayede herhangi bir x402 istemcisi, 109 numaralı zincirde ek kod gerektirmeden kullanılabiliyor.

Mazrael’in paylaştığı teknik bilgilere göre çoğu kolaylaştırıcı yapı yalnızca USDC ile uzlaşma sağlıyor ve bu süreç EIP 3009 üzerinden yürütülüyor. Bununla birlikte Permit2 rotasının herhangi bir ERC 20 tokenını desteklediği kaydedildi.

Mazrael, yapay zeka ajanlarının bu altyapı üzerinden SHIB, TREAT veya sarılmış BONE ile ödeme yapabildiğini de belirtti. Bu gelişme, Shibarium’un yalnızca token transferiyle sınırlı kalmayan daha geniş ölçekli ödeme senaryolarına hazırlanmakta olduğuna işaret ediyor.