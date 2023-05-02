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Kripto Para Balina Hareketleri Bize Olacakları Anlatıyor!

Altcoin kralındaki balina hareketleri yatırımcıları endişelendiriyor. Peki sırada ne var?
20:10
2 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı yarın yaşanacak büyük gelişmenin heyecanıyla iki aşağı ve bir yukarı hareket ediyor. Düşüş eğilimi sürüyor. Öğleden sonra 28.500 dolar üstünde daha fazla vakit geçirmeye başlayan fiyat şimdilik kayıpları sınırlandırsa da sevinmek için henüz erken. Peki kripto para balinalarının hareketleri bize ne anlatıyor?

Kripto Para Balina Hareketleri

Balinalar bireysel yatırımcılardan farklı olarak genelde kripto para sektöründe daha eskidir ve birikimleri çok daha fazladır. Tecrübe ve güçlü sermaye sayesinde fiyatın yönüyle alakalı kararlar alabiliyorlar. Peki kripto para balinaları son zamanlarda nasıl bir yol izliyor. Özellikle Ethereum balinalarının izini sürmek bize altcoinlerle ilgili genel bir fikir verebilir.

Glassnode verilerine göre, 1.000-10.000 ETH’ye sahip balinalar 1 Mayıs itibariyle 14,033 milyon ETH tutuyordu. Fakat Shapella’nın yayına girdiği 12 Nisan tarihinde bu rakam 14,167 milyon ETH idi.

Balinalar net biçimde varlıklarını azaltıyor. Shapella yükseltmesinden bu yana Ether’in fiyatı %3,5’in üzerinde düştü. İlginç bir şekilde, köpekbalıkları (100-1.000 ETH), balıklar (10-100 ETH), yengeçler (1-10 ETH) ve hatta mega balinalar (10.000+ ETH) dahil olmak üzere diğer yatırımcı grupları da varlıklarını azalttı.

Dönem boyunca yalnızca 1 ETH altında varlık tutan küçük yatırımcılar varlıklarını az miktarda artırdı.

ETH Fiyat Tahmini

Tüm gruplarda devam eden satışlar bize tecrübeli yatırımcıların ETH ve genel olarak kripto paralar cephesinde daha büyük düşüşler beklediğini gösteriyor. Balina aktivitesi tipik olarak öncü bir piyasa göstergesi görevi görür. Yani, zengin yatırımcıların birikim yapması tipik olarak fiyat artışından önce gelir ve bugünlerde bunun tersini görüyoruz.

Günlük grafikte ETH/USD, 50 günlük üssel hareketli ortalaması tarafından sağlanan kısa vadeli desteğin üzerinde ve fiyat 1.840 dolarda tutuluyor. Buradan başarılı bir toparlanma, 2. çeyrekte bir sonraki yukarı yönlü hedef aralığı olarak 2.000-2.125 doların ziyaret edilmesini sağlayabilir. Ancak kritik destek seviyesinin altında kapanışlar 1.670 dolara kadar düşüşe neden olabilir.

Şimdilik yarınki Fed tehlikesi geçene kadar belirsizlik sürebilir. Powell’ın tutumu ve en iyi senaryoda faiz tavanı ilanı tüm altcoinlerin yönünü belirleyecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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