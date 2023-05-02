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Kripto para yatırımcıları heyecanla yarın akşam açıklanacak faiz kararını bekliyor. Fakat birçok ekonomist Fed’in yanlış yolda olduğu konusunda endişeli. Ünlü milyarderler de bu konudaki görüşlerini paylaşıyor.

Elon Musk Fed Yorumu

Geçmişte birkaç kez Fed’in yanlış yolda olduğunu ve büyük sorunlara yol açabileceğini söyleyen Twitter CEO’su Musk yarınki toplantıdan önce görüşlerini sosyal medya hesabında paylaştı. Birçok ekonomistle aynı fikre sahip ve olacaklar konusunda uyarıyor. Elon Musk şunları söyledi;

“Fed eski verileri kullanarak kararlar alıyor. Bu, arka camdan dışarı bakarak araba sürmeye benziyor. Yol düz olduğunda sorun yok, ancak yol virajlı olduğunda kaza yapmaya mahkum.”

Birçok uzman enflasyonla mücadelesine odaklanan Fed’in zaten büyük ölçüde başarıya ulaştığını ancak aşırı sıkılaşma riskini daha az önemsediği için ayağını gazdan çekmediğini savunuyor. Muzip milyarder de özellikle 2023 yılındaki toplantılardan önce Fed’in aldığı riski iyi ölçmediği konusundaki endişelerini paylaştı.

Fed Toplantısı ve Kripto

Manşet enflasyon eskisi kadar hızlı olmasa da düşüyor ve Fed’in sıkı para politikası etkilerini gösteriyor. Önden yüklemeli faiz artışları yapan Fed zaten artırımların etkilerini bu dönemde görmeye başlayacağımızı savunuyordu. Haklı da çıktı ve 2023 yılında faizler düşmeye devam etti. Üstelik üyelerin yıl sonu için hedeflediği %3,5 hedefine doğru da ilerliyoruz. Ancak Powell ve ekibi ayağını gazdan kesmeye pek niyetli değil. Piyasa beklentisi çok büyük ihtimalle yarın akşam 25bp artış yapılacağı yönünde.

Bitcoin ve altcoinlerse Mart ayındaki toplantıdan önce yaşanan bankacılık krizi nedeniyle faiz tavanının ilanını bekliyordu. Şimdiyse Haziran ayı Fed toplantısında 25bp’lık son artışın gelip gelmeyeceği hususu tartışılıyor.

Eğer Fed faizleri %5,75 seviyelerine taşımak isterse yarınki dahil önümüzdeki 3 toplantıda faiz kararları alınacak. Bu durum kripto paraları da içine alan risk piyasaları için ciddi bir sorun. Üstelik enflasyon düşmeye devam ederken Fed’in bugün gelen gecikmeli verilere göre aldığı bu kararlar yıl sonuna doğru aşırı sıkılaşmanın sonuçlarını görmemize neden olacak.

Fed Başkanı Powell bu konuda birkaç kaz “aşırı sıkılaşma riskini” erken gevşeme ihtimalinden daha az önemsiyoruz demişti. ABD’nin en büyük bankalarının tek tek iflas ediyor olması onu durduracak mı? Bunu sadece zaman gösterecek. Ancak Fed artık faiz tavanına ulaştık dediğinde risk piyasalarında bayram havası yaşanması bekleniyor. Ve bu tarih gittikçe yaklaşıyor.