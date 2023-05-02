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Bitcoin fiyatı halen 30.000 doları aşabilmiş değil ancak 4 aydır daha yüksek dipler yapıyor oluşu şimdilik umut verici. Peki altcoinler? Onların da çok az bir kısmı güne yeşil devam ediyor ve haftalıkta önemli kayıplar yaşandı. Yarınki toplantı tüm kripto yatırımcılarının aklındaki tek şey.

DeFi Altcoinlerin Geleceği

FTX çöktükten sonra kripto para yatırımcılarının bir kısmı önemli bir karar aldı. Artık borsa sahiplerinin onları dolandırma ihtimalini sıfırlamak için kripto paralarının mülkiyetini kendi üstlerine alacaklardı. Fakat bu senaryoda da kendi hatalarından dolayı çok daha kolay biçimde varlıklarını kaybedebilirlerdi. Şimdilik yatırımcıların önemli bir bölümü kendilerine güvenerek DeFi protokollerini kullanmaya başladı. DYDX gibi DeFi platformlarına ilgi arttı ve bunu işlem hacimlerindeki dalgalanmadan da görüyoruz.

Bu sadece mevcut yatırımcılardan gelen ilgiyle tetiklenen bir toparlanmaydı. Bir de sonraki boğa sezonunda piyasalarla ilk defa tanışacak olan ve kripto para borsalarındaki riskleri görüp direkt olarak DeFi protokollerini kullanmaya başlayacak jenerasyon gelecek.

DeFi Geleceği

Maple Finance CEO’su Sidney Powell, çok daha fazlasına dikkat çekiyor. DeFi borç verme platformunun kurucu ortağı son verdiği röportajda merkezi olmayan finans sektörünün daha fazla finansal ürün yaratarak ve gerçek dünya varlıklarını teminat olarak ekleyerek katlanarak büyüyebileceğini söylüyor.

“DeFi’ye baktığımda, bırakın dünyayı, şu anda sadece ABD’nin toplam finansal sistemi üzerinde gerçekten küçük bir yuvarlama hatasıyız. DeFi, finansal sistemin çoğunu ele geçirmek için nasıl bir yol izliyor? Daha fazla ürün çeşitliliğine sahip olması gerekiyor. Yani yalnızca aşırı teminatlı kredilere güvenemezsiniz, çünkü o zaman tüm kripto varlıklarının piyasa değeri tarafından kısıtlanır. İşte bu noktada gerçek dünya varlıkları gibi şeyler devreye giriyor, çünkü o zaman DeFi’de borç verebilirseniz, ancak gerçek dünyadaki bir şeyle teminatlandırırsanız, 10 milyon dolarlık Bitcoin veya ETH (Ethereum) rehinine ihtiyaç duymadan 10 milyon dolarlık bir kredi yazabilirsiniz. Bu da yardımcı olan şeylerden biri.”

Ayrıca, DeFi’de nasıl faaliyet gösterileceğine ilişkin düzenleyici netlik ve yönergelerin, alanı büyük geleneksel finans kurumlarına açabileceğini ve bunun da DeFi‘nin muazzam büyümesini tetikleyebileceğini söylüyor.

“Bankalar ve diğer büyük finansal oyuncular, akıllı sözleşmeleri kullanmak, kripto varlıklara dokunmak konusunda sürekli isteksizler çünkü bunu yaparlarsa başlarının üzerinde asılı duran bir tür Demokles’in kılıcı olarak algılıyorlar. Eğer bunu kullanırlarsa, önümüzdeki 10 yıl içinde DeFi’nin katılanlar açısından 100 kat daha büyük olduğu bir dünya görmek zor değil.”

Eğer DeFi 100 kat büyüyecekse ve Sidney Powell haklı çıkarsa bu alandaki altcoinlerde de ciddi bir toparlanma görebiliriz.