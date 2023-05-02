Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Sidney Powell: Ufukta 100x Var! Kripto Para Yatırımcıları Havaya Uçacak!

Sidney Powell: Ufukta 100x Var! Kripto Para Yatırımcıları Havaya Uçacak!

Kripto para yatırımcılarını heyecanlandıran açıklama tanınmış CEO'dan geldi.
20:55
2 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı halen 30.000 doları aşabilmiş değil ancak 4 aydır daha yüksek dipler yapıyor oluşu şimdilik umut verici. Peki altcoinler? Onların da çok az bir kısmı güne yeşil devam ediyor ve haftalıkta önemli kayıplar yaşandı. Yarınki toplantı tüm kripto yatırımcılarının aklındaki tek şey.

DeFi Altcoinlerin Geleceği

FTX çöktükten sonra kripto para yatırımcılarının bir kısmı önemli bir karar aldı. Artık borsa sahiplerinin onları dolandırma ihtimalini sıfırlamak için kripto paralarının mülkiyetini kendi üstlerine alacaklardı. Fakat bu senaryoda da kendi hatalarından dolayı çok daha kolay biçimde varlıklarını kaybedebilirlerdi. Şimdilik yatırımcıların önemli bir bölümü kendilerine güvenerek DeFi protokollerini kullanmaya başladı. DYDX gibi DeFi platformlarına ilgi arttı ve bunu işlem hacimlerindeki dalgalanmadan da görüyoruz.

Bu sadece mevcut yatırımcılardan gelen ilgiyle tetiklenen bir toparlanmaydı. Bir de sonraki boğa sezonunda piyasalarla ilk defa tanışacak olan ve kripto para borsalarındaki riskleri görüp direkt olarak DeFi protokollerini kullanmaya başlayacak jenerasyon gelecek.

DeFi Geleceği

Maple Finance CEO’su Sidney Powell, çok daha fazlasına dikkat çekiyor. DeFi borç verme platformunun kurucu ortağı son verdiği röportajda merkezi olmayan finans sektörünün daha fazla finansal ürün yaratarak ve gerçek dünya varlıklarını teminat olarak ekleyerek katlanarak büyüyebileceğini söylüyor.

“DeFi’ye baktığımda, bırakın dünyayı, şu anda sadece ABD’nin toplam finansal sistemi üzerinde gerçekten küçük bir yuvarlama hatasıyız. DeFi, finansal sistemin çoğunu ele geçirmek için nasıl bir yol izliyor? Daha fazla ürün çeşitliliğine sahip olması gerekiyor. Yani yalnızca aşırı teminatlı kredilere güvenemezsiniz, çünkü o zaman tüm kripto varlıklarının piyasa değeri tarafından kısıtlanır. İşte bu noktada gerçek dünya varlıkları gibi şeyler devreye giriyor, çünkü o zaman DeFi’de borç verebilirseniz, ancak gerçek dünyadaki bir şeyle teminatlandırırsanız, 10 milyon dolarlık Bitcoin veya ETH (Ethereum) rehinine ihtiyaç duymadan 10 milyon dolarlık bir kredi yazabilirsiniz. Bu da yardımcı olan şeylerden biri.”

Ayrıca, DeFi’de nasıl faaliyet gösterileceğine ilişkin düzenleyici netlik ve yönergelerin, alanı büyük geleneksel finans kurumlarına açabileceğini ve bunun da DeFi‘nin muazzam büyümesini tetikleyebileceğini söylüyor.

“Bankalar ve diğer büyük finansal oyuncular, akıllı sözleşmeleri kullanmak, kripto varlıklara dokunmak konusunda sürekli isteksizler çünkü bunu yaparlarsa başlarının üzerinde asılı duran bir tür Demokles’in kılıcı olarak algılıyorlar. Eğer bunu kullanırlarsa, önümüzdeki 10 yıl içinde DeFi’nin katılanlar açısından 100 kat daha büyük olduğu bir dünya görmek zor değil.”

Eğer DeFi 100 kat büyüyecekse ve Sidney Powell haklı çıkarsa bu alandaki altcoinlerde de ciddi bir toparlanma görebiliriz.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
DEX Borsa Nedir?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023