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DEFI

AAVE için 2031 hedefi $620 olarak hesaplandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 AAVE için 2031 fiyat hedefi, ağırlıklı olasılık modelinde 620 dolar olarak hesaplandı.
  • 📊 Mevcut tabloda $AAVE 85 ile 95 dolar aralığında işlem görürken piyasa değeri 1,3 milyar ile 1,5 milyar dolar arasında bulunuyor.
  • 📈 Temkinli senaryo 350 ile 600 dolar aralığını, iyimser senaryo ise 1.000 ile 1.800 dolar bandını öne çıkarıyor.
  • 🔎 Santiment verileri, Aave ağında 1 Temmuz 2026’da 24 saatte 1.806 yeni cüzdan oluştuğunu gösteriyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Aave, merkeziyetsiz finans alanında kredi verme ve borç alma işlemlerini aracısız biçimde yürüten önde gelen protokoller arasında yer alıyor. 2020’de kullanıma açılan platform, faiz farkları ve protokol ücretleri üzerinden gelir üretirken, AAVE tokeni de bu yapının temel varlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

İçindekiler
1 Mevcut fiyat aralığı ve temel veriler
2 Senaryolara göre fiyat aralığı
3 İyimser görünümde hangi koşullar öne çıkıyor

Mevcut fiyat aralığı ve temel veriler

AAVE, şu anda 85 ile 95 dolar aralığında işlem görüyor. Tokenin toplam piyasa değeri ise 1,3 milyar dolar ile 1,5 milyar dolar bandında bulunuyor. En fazla 16 milyon adetle sınırlı arz yapısı, AAVE’yi büyük kripto varlıklar arasında daha sıkı arz dinamiklerine sahip projelerden biri haline getiriyor.

Ağırlıklı olasılık modeline dayanan hesaplama, AAVE için önümüzdeki beş yıllık dönemde yaklaşık 620 dolarlık bir hedefe işaret ediyor. Bu tahmin, tek bir senaryoya değil, farklı piyasa koşullarının birlikte değerlendirilmesine dayanıyor.

Santiment verilerine göre Aave, Ethereum ağı üzerinde 24 saat içinde 1.806 yeni cüzdanla 2021’den bu yana en güçlü ağ büyüme günlerinden birini yaşadı.

Bu görünümü destekleyen başlıklardan biri de Aave ekosistemindeki teminat fazlasıyla desteklenen stabilcoin GHO oldu. GHO’daki büyümenin sürmesi halinde, bunun platform genelindeki kullanım talebini güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: GHO, Aave ekosisteminin aşırı teminatlandırılmış stabilcoinidir. Kullanıcılar belirli kripto varlıkları teminat göstererek GHO üretebilir ve bu yapı, fiyat istikrarını teminat mekanizmasıyla desteklemeyi amaçlar.

Senaryolara göre fiyat aralığı

Temkinli senaryoda, merkeziyetsiz finansın geleneksel finansla kademeli biçimde entegre olmaya devam etmesi bekleniyor. Kripto teminatlı kredilerin büyümesi, tokenize edilmiş geleneksel varlıkların yaygınlaşması ve kurumsal oyuncuların blokzincir tabanlı finansal araçlara sınırlı ama istikrarlı geçiş yapması halinde AAVE için 350 ile 600 dolar aralığı öngörülüyor. Bu da yaklaşık 5,5 milyar dolar ile 9,5 milyar dolar arasında bir piyasa değerine karşılık geliyor.

SenaryoFiyat aralığıPiyasa değeri
Temkinli350 ila 600 dolar5,5 milyar ila 9,5 milyar dolar
Olumsuz80 ila 150 dolarBelirtilmedi
İyimser1.000 ila 1.800 dolar16 milyar ila 29 milyar dolar

Olumsuz tabloda ise merkeziyetsiz finansta ivme kaybı, rakip protokollerin güç kazanması, akıllı sözleşme açıkları, sıkı düzenlemeler veya borçlanma talebindeki zayıflama öne çıkıyor. Faiz oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde spekülatif kaldıraç iştahının gerilemesi de DeFi kredi platformlarındaki kilitli toplam değeri baskılayabilir. Bu koşullarda AAVE’nin 80 ile 150 dolar arasında sıkışması olasılık dahilinde görülüyor.

İyimser görünümde hangi koşullar öne çıkıyor

İyimser senaryo, kurumsal finansın izinli DeFi yapılarını benimsemesine, hisse ve borçlanma araçlarının geniş ölçekte tokenize edilmesine ve blokzincir tabanlı kredi sistemlerinin daha yaygın hale gelmesine dayanıyor. Böyle bir tabloda AAVE için 1.000 ile 1.800 dolar aralığı gündeme geliyor. Bu seviyeler, yaklaşık 16 milyar dolar ile 29 milyar dolar arasında bir piyasa değerine işaret ediyor.

Ağırlıklı olasılık analizinde 2031 için yaklaşık 620 dolarlık hedef, DeFi sektöründe ılımlı büyüme ve Aave’nin kredi protokolleri arasındaki rekabetçi konumunu koruması varsayımına dayanıyor.

Aave’nin farklı blokzincir ağlarında faaliyet göstermesi ve ekosistem gelişimini sürdürmesi de uzun vadeli projeksiyonlarda dikkate alınan unsurlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte öngörülen seviyelerin gerçekleşmesi, piyasa koşulları, düzenleyici gelişmeler ve kurumsal talebin yönüne bağlı olacak.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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