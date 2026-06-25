AAVE için 2030 hedefi 3.500 dolar oldu! Bu iddialı tahminin arkasında ne var?

Standard Chartered, merkeziyetsiz finans protokolü Aave için uzun vadeli kapsam başlattı ve AAVE tokenı için Aralık 2030’da 3.500 dolar hedefi paylaştı. AAVE’nin haberin yayımlandığı sırada 76,49 dolar civarında işlem görmesi, bu tahminin mevcut seviyelere göre yaklaşık 50 katlık bir artışa işaret ettiğini gösteriyor.

Çok yıllı fiyat senaryosu

Bankanın dijital varlık araştırma birimini yöneten Geoff Kendrick, fiyat beklentisini kademeli bir takvimle ortaya koydu. Buna göre AAVE’nin 2026 sonuna doğru 180 dolara, 2027 sonunda 600 dolara, 2028 sonunda 1.200 dolara ve 2029 sonunda 2.200 dolara yükselmesi, 2030 sonunda ise 3.500 dolara ulaşması öngörülüyor.

Aave, akıllı sözleşmeler üzerinden çalışan bir borç verme ve borç alma protokolü olarak biliniyor. Kullanıcılar, geleneksel bankacılıktaki personel veya klasik kredi değerlendirme süreçleri olmadan zincir üstünde işlem yapabiliyor.

Standard Chartered, Aave için 2030 sonunda 3.500 dolarlık bir değerleme öngörürken, DeFi kredi pazarının yeni bir büyüme evresine girdiğini ve Aave’nin bu genişlemeden pay alabilecek başlıca protokoller arasında bulunduğunu aktardı.

Güvenlik olayı sonrası toparlanma vurgusu

Kendrick’in değerlendirmesinde, protokolün bu yıl yaşadığı güvenlik sarsıntısına rağmen yeniden denge kazandığı vurgulandı. Nisan ayında LayerZero bağlantılı bir köprüdeki açıktan yararlanan saldırganlar, yaklaşık 292 milyon dolarlık rsETH çekti. Bu varlıkların daha sonra Aave ve diğer DeFi protokollerinde teminat olarak kullanıldığı belirtildi.

Söz konusu gelişmenin Aave için yaklaşık 230 milyon dolara kadar çıkabilecek bir risk oluşturduğu, bunun ardından toplam mevduatın gerilediği ve kredi faaliyetlerinin zayıfladığı kaydedildi. Protokol ise rsETH pazarındaki işlemleri durdurarak yanıt verdi. Buna karşın Kendrick, Aave’nin bu dönemin ardından toparlanma işaretleri verdiğini savundu.

Tokenizasyon beklentisi öne çıkıyor

Bankanın yükseliş senaryosunun merkezinde, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi yer alıyor. Standard Chartered, bu pazarın 2030’a kadar 37 kat büyüyerek yaklaşık 2,7 trilyon dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu çerçevede Aave’nin gelir yapısının kredi hacmi ve mevduatla doğrudan bağlantılı olması, tokenleştirilmiş varlıklardaki genişlemenin protokol gelirlerini destekleyebileceği görüşünü güçlendiriyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi, tahvil, kredi, fon payı veya gayrimenkul gibi zincir dışı finansal varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Bu yapı, geleneksel finans ile DeFi uygulamaları arasında köprü kurmayı amaçlar.

Bu başlık altında Aave Horizon da öne çıkan unsurlar arasında gösterildi. Kurumsal kullanıcılar için tasarlanan izinli borç verme altyapısının, doğrulanmış kurumların tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarını teminat göstererek kredi almasına imkan tanıdığı belirtildi. Mayıs sonu itibarıyla Horizon üzerindeki açık kredi tutarı 163 milyon dolara ulaştı. Daha geniş tokenleştirilmiş gerçek dünya varlığı ekosisteminin büyüklüğü ise 30 milyar dolar seviyesinde gösterildi.

Piyasadaki görünüm ve alternatif tahminler

Aave’nin yerel stabilcoini GHO da raporda ek stratejik unsur olarak anıldı. 2023’te kullanıma sunulan GHO’nun dolaşımdaki miktarı yaklaşık 600 milyon dolara yükseldi. Üretilen ücretlerin tamamının doğrudan protokole gitmesi de gelir modeli açısından dikkat çekici bulundu.

Fiyat tarafında AAVE, haziran ayı başındaki 58 ile 60 dolar bandından toparlanarak 76 dolar civarına çıktı. Son 24 saatteki artış yaklaşık yüzde 6,5 oldu. Dört saatlik grafikte ise mayısta 100 doların üzerindeki seviyelerden gelen düşüşün ardından genel görünümün hala zayıf olduğu, 75,50 ile 76,00 dolar aralığının önemli direnç bölgesi olarak izlendiği ifade edildi. Bu eşiğin aşılması halinde 78 ile 80 dolar bandına doğru hareket alanı oluşabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Grayscale Research de AAVE için ayrı bir değerleme paylaştı. Araştırma birimi, tokenın 75 dolar civarında içsel değerinin altında işlem görüyor olabileceğini, düzenleyici çerçevenin iyileşmesi ve tokenleştirilmiş varlık kullanımının hızlanması halinde 12 aylık dönemde 175 dolarlık adil değerin gündeme gelebileceğini belirtti.