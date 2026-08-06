Bitcoin 65 bin dolar direncini aşarsa 66,8 bin dolar gündeme gelecek

Bitcoin çarşamba günü dar bir bantta işlem görmeye devam etti. En büyük kripto para birimi 65 bin dolar seviyesine yaklaşırken satış baskısıyla karşılaştı, buna karşılık 62 bin 300 doların üzerindeki destek bölgesini korudu. Piyasada kısa vadeli yönün, bu iki seviyeden birinin net biçimde aşılmasıyla belirginleşmesi bekleniyor.

Kısa vadede izlenen kritik seviyeler

Bitcoin haberin hazırlandığı sırada 64.828 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 0,83 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 51,17 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,30 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin’in toplam kripto para piyasasındaki payı da yüzde 58,98 olarak kaydedildi.

Kripto analisti Crypto With Gopal, 65 bin dolar direncinde olası bir çift tepe oluşumuna dikkat çekiyor. Analiste göre satıcılar bu bölgedeki yükseliş denemelerini birkaç kez durdurdu. Buna karşılık 64.400 dolar seviyesi kısa vadede öne çıkan ana destek noktası haline geldi.

Crypto With Gopal, 65 bin dolar çevresinde oluşan yapının olası bir çift tepe görünümü taşıdığını ve 64.400 dolar seviyesinin kısa vadede kritik destek olarak izlendiğini aktarıyor.

Fiyatın 64.400 doların altına sarkması halinde 63.800 dolara doğru yeni bir geri çekilme ihtimali artabilir. Buna karşılık 65 bin doların üzerinde kalıcı bir kırılma görülürse düşüş yönlü formasyon geçersiz kalabilir ve yukarı yönlü hareket alanı genişleyebilir.

Düşen kanal görünümü sürüyor

Son toparlanmaya rağmen genel grafik yapısı Bitcoin’in halen düşen kanal içinde hareket ettiğine işaret ediyor. Daha düşük zirve ve daha düşük diplerin korunması, orta vadeli baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Haftanın ilk bölümünde Bitcoin, 62.346 ile 62.907 dolar arasındaki talep bölgesini test etti. Bu alanda alıcıların devreye girmesi, düşen kanalın alt sınırına yakın bölümde talebin sürdüğünü ortaya koydu. Teknik analistler bu tepkiyi, kısa vadede satış baskısının zayıfladığına dair bir işaret olarak değerlendiriyor.

Toparlanma, 63.213 ile 63.389 dolar arasındaki küçük direnç bölgesinin aşılmasının ardından hız kazandı. Grafik analistlerinin Break of Structure olarak adlandırdığı bu kırılma, kısa vadeli momentumu yukarı çevirdi.

Mini sözlük: Break of Structure, fiyatın önceki kısa vadeli zirve ya da dip yapısını bozarak yeni bir yön işareti vermesi için kullanılan teknik analiz ifadesidir. Genellikle momentuma dair ilk güçlü sinyallerden biri olarak izlenir.

Yukarıda 66,8 bin dolar bölgesi öne çıkıyor

Bu kırılmanın ardından Bitcoin 64.488 dolar civarındaki ilk yükseliş hedefine ilerledi. Bu seviye aynı zamanda düşen kanalın üst bandına da yakın bulunuyor. Analistler, fiyatın bu bölgenin üzerinde kalması durumunda 66.800 ile 66.947 dolar arasındaki ana direnç alanının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Analistler, 65 bin dolar eşiğinin aşılması halinde kısa vadeli ivmenin 66.800 ile 66.947 dolar aralığına taşınabileceğini öngörüyor.

Buna karşılık 62.346 doların altında bir kapanış görülmesi durumunda mevcut olumlu kısa vadeli görünüm bozulabilir. Böyle bir senaryo, daha geniş ölçekte düşen kanalın etkisini sürdürdüğüne işaret edebilir. Bu nedenle piyasada odak noktası, Bitcoin’in desteği savunup savunamayacağı ve 65 bin dolar bariyerini kalıcı biçimde aşıp aşamayacağı olacak.