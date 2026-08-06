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BITCOIN (BTC)

Coldcard açığı sonrası spot Bitcoin ETF’lerine 620 milyon dolar girdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coldcard açığı sonrası spot Bitcoin ETF'lerine birkaç günde 620 milyon dolar girdi.
  • 📉 Saldırıda 1.800 BTC kaybedildi ve toplam zarar 116 milyon doları aştı.
  • 🏦 Yatırımcılar, $BTC için bireysel cüzdanlar yerine büyük saklama kuruluşlarına yöneldi.
  • 🧩 Teknik açık, 2021 tarihli ürün yazılımında öngörülebilir seed phrase üretiminden kaynaklandı.
Onur Atam
Onur Atam

Coldcard cüzdanlarını etkileyen koordineli saldırının ardından Bitcoin yatırımcılarının bir bölümü varlıklarını ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine kaydırdı. İlk verilere göre saldırı 1.800 BTC kayba yol açtı. ABD spot Bitcoin ETF’leri ise birkaç gün içinde toplam 620 milyon dolar net giriş aldı.

İçindekiler
1 ETF’lere yöneliş hızlandı
2 Teknik açık nasıl ortaya çıktı
3 Bitcoin topluluğunda tartışma büyüyor

ETF’lere yöneliş hızlandı

Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, bu hareketin saldırıyla doğrudan bağlantılı göründüğünü söyledi. Balchunas, BlackRock’ın IBIT fonu ile Fidelity’nin FBTC fonu başta olmak üzere bazı ürünlerin olaydan bu yana her gün yeni para çektiğini belirtiyor. Analiste göre bu tablo, sert geçen yaz döneminin ardından ETF tarafında güçlü bir nakit akışına işaret ediyor.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak kurumsal yatırım ürünlerindeki ağırlığıyla biliniyor. Fidelity de ABD’nin önde gelen finans kuruluşları arasında yer alıyor. Yatırımcıların bu iki kuruma yönelmesi, düzenlenmiş ürünlerin güvenlik algısının öne çıktığını gösteriyor.

Teknik açık nasıl ortaya çıktı

Piyasadaki kaygının merkezinde, Kanada merkezli CoinKite’ın 2021’de yayımladığı bir ürün yazılımı yer aldı. İddiaya göre yazılımdaki hata nedeniyle Coldcard cihazları, dahili rastgele sayı üretecini devreye almadan seri numaralarına dayalı öngörülebilir seed phrase oluşturdu. Bu durum, saldırganların özel anahtarları matematiksel olarak hesaplayıp binlerce adresteki varlıklara uzaktan erişmesine imkan verdi.

Mini sözlük: Seed phrase, bir kripto cüzdanını geri yüklemeye yarayan kelime dizisidir. Bu dizinin tahmin edilebilir hale gelmesi, cüzdandaki varlıkların kontrolünün üçüncü kişilere geçmesine yol açabilir.

Toplam zararın 116 milyon doları aştığı belirtiliyor. Saldırının fark edilmesinden yalnızca birkaç hafta önce geliştiricilerin kodu yapay zeka ile gözden geçirdiği, ancak bu incelemenin söz konusu açığı tespit edemediği de aktarıldı.

Eric Balchunas, yatırımcıların artık Bitcoin’lerini kime emanet edecekleri konusunda daha sert bir tercih yapmak zorunda kaldığını, küçük bir donanım üreticisi ile on binlerce çalışanı ve trilyonlarca dolarlık varlık yönetimi bulunan büyük finans kuruluşları arasında güvenlik karşılaştırmasının öne çıktığını vurguladı.

Bitcoin topluluğunda tartışma büyüyor

Balchunas, bu gelişmenin düzenlenmiş fonların elini güçlendirdiğini savunurken, Bitcoin topluluğu içinde bunun yeni bir gerilim yarattığını da kabul etti. ETF’lerin Wall Street kontrolünü artırdığı yönündeki kaygılara karşılık, bu ürünlerin televizyonlarda görülen yüksek riskli fon yapılarıyla aynı olmadığını, çok düşük marjlarla çalıştıklarını söyledi.

Buna karşın Balchunas, sansürü aşmak ya da bir ülkeden sermaye çıkarmak gibi durumlarda ETF’lerin doğrudan bir çözüm sunmadığını da kabul etti. Yine de uzun vadeli ve daha sade kullanım senaryolarında geniş yatırımcı kitlesinin, cüzdan yazılımıyla tek başına uğraşmak yerine büyük saklama kuruluşlarının sunduğu güvenliği tercih ettiği görülüyor.

Balchunas, temel uzun vadeli yatırım açısından bakıldığında ETF dışında bir araca yönelmek için neden bulmanın giderek zorlaştığını kaydediyor.

620 milyon dolarlık taze giriş, bu tercihin kısa sürede somut karşılık bulduğunu ortaya koydu. Saldırının etkileri ve teknik açığın kapsamı netleştikçe, bireysel saklama çözümleri ile düzenlenmiş fonlar arasındaki güvenlik tartışmasının daha da derinleşmesi bekleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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