Bitcoin 87.000 dolarda üçüncü kez takıldı: Yükselişin eksik halkası ne?

Bitcoin, 87.000 dolar seviyesindeki satış baskısını aşamayarak yeniden geriledi. Pazartesi günü bu seviyenin hemen üzerine çıkan BTC, 23 Eylül’den bu yana üçüncü kez aynı bölgede dirençle karşılaştı. Yazının hazırlandığı saat itibarıyla CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin 85.558 dolardan işlem görüyor. Salı günü Asya seansının sabah saatlerinde kaydedilen düşüş ise yaklaşık yüzde 1,2 oldu.

Geri çekilme, ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkan sermaye ve spot piyasadaki sınırlı talep eşliğinde gerçekleşti. Buna karşın CryptoQuant analisti Darkfost’un paylaştığı göstergeler, Bitcoin’in yükseliş görünümünün sürdüğüne işaret ediyor.

87.000 dolar direnci için alıcıların güçlenmesi gerekiyor

FxPro analisti Alex Kuptsikevich’e göre Bitcoin, geçen haftanın başından bu yana giderek yükselen yerel dipler oluşturuyor. Ancak alıcılar henüz yükselişi hızlandıracak yeterli ivmeyi sağlayabilmiş değil.

Kuptsikevich, fiyatın yatay direnç ile yükselen destek çizgisinin oluşturduğu üçgenin uç noktasına yaklaştığını belirtiyor. Bu formasyonun dışına çıkılması, piyasadaki oynaklığı artırabilir.

Bitcoin’in 87.000 dolara ulaştığı her denemede satışlarla karşılaşması, bu bölgenin aşılmasını zorlaştırıyor. Fiyatın seviyenin üzerinde kalıcı olabilmesi için alıcıların mevcut satış baskısını karşılaması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi, bölgedeki satışların zayıfladığına işaret ederek Bitcoin’in yaklaşık sekiz ayın en yüksek fiyatlarına yönelmesinin önünü açabilir.

Spot piyasa verileri ise bu hareketi destekleyecek talebin henüz belirginleşmediğini gösteriyor. Darkfost’a göre Bitcoin’in temmuz ayında dönemsel dip seviyesine gerilemesi sırasında spot işlem hacmi de önceki ayı piyasasından bu yana en düşük düzeye indi. Bu tablo, BTC’ye yönelik piyasa ilgisinin yaklaşık üç yılın en zayıf seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Sonrasında hacimlerde toparlanma görüldü. Binance’in spot işlem hacmi temmuzdaki 42 milyar dolardan eylülde 50 milyar doların üzerine çıktı. Bybit’te hacim 14 milyar dolardan 19 milyar dolara, Kraken’de ise 4 milyar dolardan 8 milyar dolara yükseldi. Ancak Darkfost, bu artışın henüz güçlü bir toparlanma anlamına gelmediğini ve yeni zirveler için özellikle yeni spot alım talebine ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Analistin paylaştığı Bitcoin Bull Score Index, 100 üzerinden 80 puanla güçlü yükseliş bölgesinde kalmayı sürdürüyor. Birden fazla gösterge yukarı yönlü hareketi desteklerken geride kalan temel unsur spot talep. Darkfost’a göre bu talep, yükseliş eğiliminde çoğu zaman en son oluşan halka oluyor.

ETF’lerden çıkış sürerken hisse senetleri güçlü kaldı

Farside Investors verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri, 5 Ekim’de (dün) toplam 89,8 milyon dolar net çıkış kaydetti. En büyük çıkış 85,2 milyon dolarla Ark Invest’in ARKB fonunda gerçekleşirken Fidelity’nin FBTC fonundan 74,5 milyon dolar çıktı. BlackRock’ın IBIT fonuna giren 69,9 milyon dolar, bu çıkışları kısmen dengeledi. Diğer ürünlerde net sermaye hareketi görülmedi.

ABD spot Ethereum ETF’lerinde ise toplam 18,9 milyon dolar net çıkış yaşandı. Çıkışın tamamı Fidelity’nin FETH fonundan kaynaklanırken diğer fonlarda net giriş veya çıkış kaydedilmedi.

Kripto piyasasının toplam değeri yaklaşık 2,93 trilyon dolara gerileyerek FxPro’nun direnç olarak izlediği 2,95 trilyon doların altında kaldı. Büyük kripto paralarda BNB yüzde 2,5 düşüşle zayıf performans gösterirken Ethereum, XRP, SOL ve DOGE yüzde 1–2 arasında geriledi. ZEC ve TRX yatay seyretti.

Buna karşılık HYPE yüzde 3 yükselerek yaklaşık 94 dolara ulaştı. ADA yüzde 11, GRT yüzde 7, NEAR ise yaklaşık yüzde 7 değer kazanarak genel düşüşten ayrıştı.

Kripto piyasasındaki satışlara karşın hisse senetleri daha güçlü bir görünüm sergiledi. Nasdaq 100 rekor kapanış yaparken S&P 500, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 0,5’ten daha az altında günü tamamladı. MSCI Asya Pasifik endeksi de yüzde 0,1 yükseldi.

Dolar güçlenirken ABD tahvillerinde satışlar sürdü. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi bir baz puan artışla yüzde 5,32’ye çıkarak 2002’de görülen seviyelere yaklaşırken iki yıllık tahvil getirisi iki baz puan yükselerek yüzde 4,83 oldu. Milyarder yatırımcı Ray Dalio da Çin ve Japonya’dan gelen talebin azalması halinde ABD Hazine tahvili piyasasının kırılganlaşabileceği uyarısında bulundu.

Bitcoin açısından odak, 87.000 dolar çevresindeki satışların karşılanıp karşılanamayacağında kalıyor. Yükselişi destekleyen göstergelerin güçlü seyrine rağmen spot talebin sınırlı kalması, bu direncin aşılmasını zorlaştırıyor.