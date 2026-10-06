Wall Street’te rekor: Yapay zeka piyasaları sürüklüyor

Küresel borsalar, yüksek petrol fiyatları ve onlarca yılın zirvelerine yaklaşan tahvil getirilerine rağmen rekor seviyelere ulaşıyor. Wall Street’te yapay zekâ ve teknoloji hisselerinin öncülük ettiği yükseliş, Nasdaq 100’ü rekor kapanışa taşırken Nvidia ve Microsoft’taki kazanımlar S&P 500’ü tarihi zirvesinin yüzde 0,5 yakınına getirdi.

ABD’de Dow Jones yüzde 0,18, S&P 500 yüzde 0,66 yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise yüzde 1,05 değer kazanarak rekor seviyede kapandı. Avrupa ve ABD hisse vadeli işlemleri de yükselişin devamına işaret etti.

Asya’da MSCI Asya-Pasifik Endeksi yaklaşık yüzde 0,1 artarak rekorunun yüzde 2 altında seyretti. MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi’nin ağustostaki zirvesiyle arasındaki fark da yüzde 1,5’in altında kaldı.

Güney Kore’de Kospi, 6 Ekim’de erken işlemlerde 7.030 seviyesini aştı. Samsung Electronics, SK Square, Samsung Electro-Mechanics, LG Energy Solution, Hyundai Motor, KB Financial Group ve Samsung Life Insurance yükselen büyük şirketler arasında yer aldı. SK Hynix ve Samsung Biologics ise geriledi.

Tahvil getirileri ve güçlü dolar altını baskılıyor

Hisse piyasalarındaki olumlu havaya karşın ABD tahvillerinde satışlar sürdü. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 1 baz puan artarak yüzde 5,32’ye çıktı ve 2002’de görülen seviyelere yaklaştı. İki yıllık tahvil getirisi ise yaklaşık 2 baz puan yükselerek yüzde 4,83 oldu. Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda devlet tahvilleri de ABD piyasasındaki düşüşü izledi.

ISM verilerinin hizmet sektöründeki maliyet baskılarının geçen ay dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktığını göstermesi, enflasyon kaygılarını yeniden gündeme taşıdı. Buna rağmen Fed yetkilileri, kısa vadede yeni bir faiz artışının daha düşük olasılıklı olduğuna işaret etmeyi sürdürdü. Piyasalar, bu ayki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 25 olarak fiyatlıyor.

Yatırımcıların odağındaki bir diğer başlık, 7 Ekim’de yayımlanacak eylül ayı Fed toplantı tutanakları. Fed, geçen ay politika faizini üç yıl sonra ilk kez artırmıştı. Yüksek faizler, faiz getirisi olmayan altının tahvil gibi varlıklara kıyasla cazibesini azaltabiliyor.

Spot altın ise ons başına 4.120 dolardan işlem görüyor. Gün içindeki diğer piyasa verilerinde ise altın yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 4.120 dolar civarına geriledi.

Doların önceki seansta yılın en yüksek seviyesine yaklaşması da altın üzerindeki baskıyı artırdı. Güçlü dolar, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Altın, enerji kaynaklı enflasyon, ilave faiz artışı ihtimali ve doların güçlenmesine ilişkin kaygılarla geçen ay yüzde 6’dan fazla düştü. ABD ile İran arasındaki çatışmanın şubat sonunda başlamasından bu yana kaybı yüzde 20’yi aştı.

Gümüş 61,05 dolar civarında yatay seyrederken platin hafif geriledi, paladyum yükseldi. Brent petrol ise pazartesi günkü kayıplarının bir kısmını geri alarak yüzde 0,6 artışla varil başına yaklaşık 100,90 dolara çıktı.

Euro, artan borçlanma maliyetleri ve Fransa’nın mali görünümüne ilişkin endişeler nedeniyle 17 ayın en düşük seviyesine yakın kaldı. Yatırımcılar, Marine Le Pen ve partisinin bütçe açığını azaltma planlarıyla birlikte sunacağı alternatif bütçe önerilerini de izliyor.

Yapay zekada güçlü talep

Teknoloji hisselerindeki yükselişin öne çıktığı dönemde AMD CEO’su Lisa Su, mevcut talebin arzı aştığını ve önümüzdeki yıllarda güçlü kalmasının beklendiğini söyledi. Piyasa kaynaklarının aktardığı açıklamalara göre AMD, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için bellek tedarikçileriyle çalışıyor ve 2027’ye kadar tedarik hacmini önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

Su, tüm üretim kapasitelerinin eş zamanlı devreye alınmasının önemini vurgularken üretim kapasitesini genişleten TSMC’ye teşekkür etti. Foxconn ile aktif görüşmeler yürüttüklerini ve gün içinde TSMC ile bir araya geleceklerini de belirtti. Yapay zekâ güvenliğinde iyileştirmeye açık alanlar bulunduğunu söyleyen Su, Superintelligence Task Force’un gelecekteki koordinasyon çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.

DeepSeek tarafında ise yeni finansman turunun başlangıçtaki yaklaşık 50 milyar yuan hedefini aşması bekleniyor. Beating AI Insight Express’in aktardığı bilgilere göre turun büyüklüğü en az 80 milyar yuana, yaklaşık 12 milyar dolara ulaşabilir. Nihai tutarın 100 milyar yuana yaklaşabileceği de belirtiliyor.

Tencent Holdings ve CATL’nin büyük yatırımlar için taahhütte bulunduğu ve anlaşmanın yakında tamamlanması bekleniyor. DeepSeek’in son modelinin ardından artan talep ve yatırımcı ilgisiyle büyüyen finansmanın; hesaplama altyapısını genişletmek, model araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve ekibi büyütmek için kullanılması planlanıyor.

Meta’da ise yapay zekâ güvenliği alanındaki bir ekip iş birliği kısa sürede sona erdi. Semafor’un haberine göre şirket, haziranda Virtue AI’dan işe aldığı çalışanların bir bölümünü yaklaşık dört ay sonra işten çıkarıyor. Meta Sözcüsü Andy Stone, kararı “çalışma tarzı uyumsuzluğu” ile açıklayarak iş birliğinin beklendiği gibi gelişmediğini söyledi.

Virtue AI’ın kurucusu ve UC Berkeley bilgisayar bilimi profesörü Dawn Song, haziranda kurucu ortaklar Bo Li, Sanmi Koyejo ve diğer ekip üyeleriyle Meta’nın Superintelligence Labs birimine katılacağını açıklamıştı. Bu süreç, Virtue AI’ın tamamının satın alınması yerine bağımsız bir ekibin Meta’ya katılması olarak duyurulmuştu. Virtue AI; yapay zekâ güvenlik testleri, saldırı simülasyonları, açık tespiti, modellerin çalışma sırasında korunması ve yönetişim alanlarında faaliyet gösteriyor.

Meta, Superintelligence Labs’in yapay zekâ güvenliği, hizalama ve ileri düzey risklere odaklanmayı sürdüreceğini bildirdi. Ancak taraflar arasındaki anlaşmazlıkların ayrıntıları açıklanmadı; Dawn Song dahil çekirdek ekip üyelerinin tamamının ayrılıp ayrılmadığı da doğrulanmadı. Virtue AI, haberin yayımlandığı sırada yanıt vermemişti. Kısa süren iş birliği, araştırma ekiplerinin büyük teknoloji şirketlerine katılırken karşılaşabildiği özerklik, karar alma süreçleri ve kurum kültürü farklılıklarını yeniden tartışmaya açtı.

Piyasalar yeni bir yön belirleyici gelişme ararken 6 Ekim takviminde Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda’nın konuşması, ABD haftalık ADP istihdam değişimi, ağustos dış ticaret dengesi ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin kısa vadeli enerji görünümü bulunuyor. Kripto tarafında ise Cloud’un toplam arzının yüzde 25’ini yakması, Ondo Finance ve Pudgy Penguins’in Singapur buluşmaları ile Ethereum’un Glamsterdam yükseltmesinin test ağına uygulanması takip edilecek.