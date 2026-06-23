🚨 Ethereum ekosisteminde doğrulayıcı ödüllerine %10’a kadar kesinti önerisi sunuldu.

Ethereum ekosisteminde, Ethereum Foundation’ın harcamalarını daha uzun vadeye yaymak amacıyla finansman modelinin değiştirilmesi gündeme geldi. Buna göre doğrulayıcıların staking gelirlerinden yıllık %5 ila %10 arasında bir kesinti yapılması ve bu kaynağın vakfın yıllık giderlerine aktarılması önerildi.

Yeni finansman önerisi tartışma yarattı

Validator Redirected Revenue adı verilen öneri, Ethereum Foundation’ın bugüne kadar benimsediği harcama yaklaşımına alternatif sunuyor. Vakıf, şimdiye dek kendi önceliklerine göre seçtiği projeleri desteklemek için yıllık 100 milyon dolara kadar kaynak ayırdı. Ancak bu yöntemin, özellikle ETH satışları üzerinden finanse edilmesi nedeniyle topluluk içinde eleştirilere yol açtığı aktarıldı.

Öneri, doğrulayıcıların staking ödüllerinden alınacak payın Ethereum Foundation’ın yıllık harcamalarına yönlendirilmesini öngörüyor.

Haberde yer alan verilere göre Ethereum ağındaki doğrulayıcılar, toplam ETH arzının %32’sinden fazlasını stake etmiş durumda. Beacon Chain sözleşmesinde kilitli ETH miktarı 30 milyon adedi aşıyor. Bu yapı içinde BitMine’ın da toplam arzın yaklaşık %5’ine denk gelen önemli bir pay taşıdığı belirtildi. BitMine, haberde geçen bağlamda büyük ölçekli ETH sahibi kurumlar arasında yer alıyor.

Kalem Veri Önerilen kesinti oranı %5 ila %10 Kilitli ETH miktarı 30 milyonun üzerinde Toplam arz içinde stake oranı %32’den fazla Vakıf için tahmini yıllık gelir 62 milyon dolar ila 125 milyon dolar

Mevcut fiyat aralığına göre bu kesintinin Ethereum Foundation için yılda 62 milyon dolar ile 125 milyon dolar arasında gelir yaratabileceği hesaplandı. Aynı zamanda vakfın harcamalarının, rezervlerinin %15’i düzeyinden yaklaşık %5 seviyesine çekilmesinin planlandığı kaydedildi.

Rezervler, yatırımlar ve şeffaflık talebi

Ethereum Foundation’ın rezervlerinin 102.7 bin ETH seviyesine gerilediği belirtildi. Haberde, vakfın yıllar içinde hem niş hem de öne çıkan projelere cömert destek verdiği, ayrıca 21 yatırımlık bir portföy yönettiği ifade edildi. Bu yatırımların büyük bölümünün beklentilerin altında kaldığı ve toplamda %82 net zarar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Vitalik Buterin ve vakfın, biyohack ve uzun yaşam araştırmaları gibi daha sınırlı alanlardaki projeleri de desteklediği, ancak bu girişimlerin önemli bölümünün yeterli likiditeye veya yaygın kullanıma ulaşamadığı aktarıldı. Yeni kesinti önerisinin ardından toplulukta daha şeffaf bir harcama planı yönündeki taleplerin güçlendiği görüldü.

Ethereum’un kullanım alanı ve yeni araştırma yapısı

Habere göre Ethereum, 2026 itibarıyla ağırlıklı olarak stabilcoin transferleri, çeşitli DeFi kredi işlemleri ve geleneksel merkeziyetsiz borsa işlemleri için kullanılıyor. Buna karşın ETH fiyatı, ETF etkisi ve ana akım yatırımcı akışı dahil çeşitli piyasa dinamiklerine rağmen 1.700 dolar civarında sıkışmış görünüm sergiledi.

Ethereum Foundation, son bir yılda bir araya gelen çeşitli kuruluşların ekosistemin dayanıklılığını ve kapasitesini anlamlı biçimde güçlendirdiğini açıkladı.

Vakıf tarafında ise odak noktası, araştırma, bireysel egemenlik ve daha soyut uzun vadeli hedefler olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede yeni bazı kuruluşların desteklendiği ve daha bütünlüklü bir ekosistem yapısının hedeflendiği belirtildi.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin, Ethereum ve ETH odaklı kar amacı gütmeyen araştırma kolu ETHLabs çatısı altında toplanacağı ifade edildi. ETHLabs, küresel ekonomi için Ethereum’u bir mutabakat katmanına dönüştürmeyi amaçlıyor. Açıklamalara rağmen piyasa tepkisi sınırlı kaldı ve ETH fiyatı 1,655.73 dolara geriledi.