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Solana (SOL)

Solana’da analistler, $70 desteği korunursa fiyatın $78 ile $89 aralığındaki dirence yönelebileceğini belirtti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da analistler, 70 dolar desteği korunursa $SOL için 78 ile 89 dolar aralığını izliyor.
  • 📈 More Crypto Online, haziran başındaki dipten sonra yeni bir toparlanma aşamasının başlamış olabileceğini belirtti.
  • 📉 TraderSZ, yeni yükseliş öncesinde gün içi dip seviyelerin altında kısa süreli bir sarkma yaşanabileceğini aktardı.
  • 🧭 Piyasada odak noktası, 70 dolar çevresindeki geri çekilmenin kısa vadeli mi yoksa daha derin bir düzeltme mi olacağına çevrildi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana, son günlerdeki toparlanmasını sürdürmeye çalışırken analistler kısa vadede yeni bir yükselişten önce sınırlı bir geri çekilme yaşanabileceğini belirtiyor. Piyasadaki son teknik değerlendirmeler, fiyatın destek bölgelerinde tutunması halinde yukarı yönlü hareketin devam edebileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde yeni aşama vurgusu
2 Kısa vadede likidite temizliği beklentisi

Teknik görünümde yeni aşama vurgusu

Kripto para analisti More Crypto Online, Solana’da bir sonraki toparlanma aşamasının başlamış olabileceğini aktardı. Analistin X paylaşımında yer verdiği 1 saatlik Elliott Wave grafiğine göre SOL, haziran ayının başındaki dip seviyeden sonra yukarı yönlü yeni bir yapı oluşturmaya başladı.

Mini sözlük: Elliott Wave, fiyat hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı dalgalar halinde geliştiğini savunan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Analistler bu yöntemi, yükseliş ve düzeltme evrelerini olası destek ve direnç bölgeleriyle birlikte değerlendirmek için kullanır.

Grafikte SOL fiyatının, 57 ile 63 dolar aralığından gelen tepkinin ardından 71.88 dolar civarında işlem gördüğü görülüyor. Bu yapının devam etmesi halinde bir sonraki direnç bölgesi olarak 78 ile 89 dolar aralığı öne çıkıyor. Buna karşılık kısa vadede 69 ile 71 dolar bandının korunması gerekiyor.

More Crypto Online, Solana’da bir sonraki aşamanın başladığını belirtirken, fiyatın haziran başındaki dipten sonra yukarı yönlü yeni bir yapıya geçtiğini değerlendirdi.

Analize göre daha derin bir geri çekilme yaşanması halinde 65 ile 67 dolar bölgesi yeniden önem kazanabilir. Bu alan, önceki destek seviyeleri ile Fibonacci düzeylerinin kesiştiği bölge olarak izleniyor. Alıcıların bu seviyeleri savunması durumunda yükseliş beklentisinin korunabileceği, desteğin kaybedilmesi halinde ise olumlu görünümün zayıflayabileceği ifade ediliyor.

GöstergeSeviye
Yakın destek69 ile 71 dolar
İkincil destek65 ile 67 dolar
Direnç bölgesi78 ile 89 dolar

Kısa vadede likidite temizliği beklentisi

Bir başka analist TraderSZ ise kısa vadeli görünümde fiyatın yeni bir yükseliş denemesi öncesinde gün içi dip seviyelerin altını test edebileceğini söyledi. Analiste göre ideal senaryoda fiyat, bu seviyelerin altına kısa süreli sarktıktan sonra yeniden toparlanarak seans içi zirvelere doğru hareket edebilir.

Paylaşılan 10 dakikalık grafikte SOL’un 75 ile 76 dolar civarındaki direnci aşamadıktan sonra geri çekildiği görülüyor. Fiyatın şu anda 72.27 dolar çevresindeki desteği test ettiği, daha aşağıda ise 69.80 ile 70.00 dolar aralığının bir sonraki destek bölgesi olarak izlendiği kaydedildi.

TraderSZ, gün içi dip seviyelerin altına kısa süreli bir sarkmanın ardından güçlü bir tepki gelmesi halinde fiyatın yeniden 75 dolar civarındaki son bant tepesini deneyebileceğini aktardı.

Analiste göre bu tür kısa süreli aşağı yönlü hareketler, piyasadaki likiditenin toplanmasının ardından yönlü bir fiyat hareketine zemin hazırlayabiliyor. Ancak 70 dolar bölgesinin kalıcı biçimde kaybedilmesi durumunda yükseliş senaryosu zayıflayacak ve satıcıların kontrolü koruduğu yönündeki görüş güç kazanacak.

Bu aşamada işlem yapanlar, mevcut geri çekilmenin sınırlı bir likidite temizliği olarak kalıp kalmayacağını ya da daha derin bir düzeltmeye dönüşüp dönüşmeyeceğini izliyor. Kısa vadeli yön açısından 70 dolar çevresindeki fiyat davranışı belirleyici olabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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