Ethereum kritik bölgede tutunuyor! 1.750 dolar eşiğinde neler yaşandı?

Ethereum, uzun vadeli destek bölgesinde işlem görürken kısa vadeli yatırımcılar net bir kırılma sinyali bekliyor. Analistlere göre fiyatın bulunduğu alan, önceki döngülerde diplerin oluştuğu ve güçlü toparlanmaların başladığı seviyelerle benzerlik taşıyor.

Uzun vadeli destek yeniden gündemde

Kripto analisti Kamran Asghar, Ethereum’un tarihsel olarak birikim alanı olarak öne çıkan önemli bir makro destek bölgesini yeniden test ettiğini belirtti. Asghar’a göre ETH, geçmişte sert düzeltmelerin sona erdiği ve yukarı yönlü toparlanmaların başladığı uzun vadeli bir fiyat aralığında bulunuyor.

Haftalık grafikte Ethereum’un yaklaşık 1.736 dolar seviyesinde işlem gördüğü ve birden fazla piyasa döngüsünde fiyatı destekleyen yükselen trend çizgisini yeniden denediği görülüyor. Vurgulanan birikim bölgesi, geçmişte büyük geri çekilmelerde taban görevi görmüş ve önceki sıçramaların bir bölümü yine bu alandan başlamıştı.

Kamran Asghar, Ethereum’un mevcut piyasa yapısının önceki döngü diplerine oldukça benzediğini, bu destek alanının korunması halinde geçmişteki konsolidasyon dönemlerinin ardından görülen türden yeni bir yükseliş dönüşünün zemin kazanabileceğini aktardı.

Analistin değerlendirmesine göre göreceli güç endeksi de tarihsel olarak zayıf kabul edilen seviyelere yakın seyrediyor. Bu görünüm, ETH uzun vadeli desteğin üzerinde kalmasına rağmen piyasa duyarlılığının halen sınırlı olduğuna işaret ediyor.

Buna karşılık, trend çizgisi ile birikim aralığının altına inilmesi yükseliş beklentisini zayıflatabilir. Böyle bir senaryoda daha derin bir geri çekilme olasılığı öne çıkabilir.

Kısa vadede 1.750 dolar ve 1.670 dolar öne çıkıyor

Diğer yandan CRYPTOWZRD, Ethereum’un kritik desteğin üzerinde kaldığını ancak daha geniş ölçekli bir toparlanmayı doğrulayacak kadar güçlü bir görünüm sergilemediğini kaydetti. Analiste göre sıradaki anlamlı hareket, büyük ölçüde 1.750 dolar civarındaki direncin geri kazanılıp kazanılamayacağına ya da 1.670 dolar çevresindeki desteğin kaybedilip kaybedilmeyeceğine bağlı olacak.

Günlük grafik, Ethereum’un bu ayın başlarında 1.500 dolar civarındaki diplerden toparlandıktan sonra yaklaşık 1.730 dolar seviyesinde işlem gördüğünü gösteriyor. Bununla birlikte fiyat, nisan ayından bu yana yükselişleri sınırlayan alçalan trend çizgisinin altında kalmayı sürdürüyor. Yatay direnç seviyeleri de yukarı yönlü ivmeyi baskılamayı sürdürüyor.

CRYPTOWZRD, 1.750 dolar bölgesinin yeniden aşılmasının kısa vadeli görünümü iyileştirebileceğini, bu durumda 1.800 dolar ve 2.200 dolar civarındaki daha yüksek direnç alanlarının gündeme gelebileceğini belirtti.

Analist ayrıca Ethereum’un halen Bitcoin’in fiyat hareketini yakından izlediğini ve şu aşamada belirleyici bir kırılma sinyali üretmediğini vurguladı. Aşağı yönlü tabloda ise 1.670 dolar seviyesi temel destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin altına inilmesi, satış baskısını yeniden artırabilir ve daha düşük destek alanlarının tekrar test edilmesi riskini gündeme taşıyabilir.

Şimdilik Ethereum, destek ile direnç arasında sıkışmış görünüyor. Bu nedenle piyasada yeni pozisyon almak isteyenler, daha net yön sinyali oluşana kadar fiyatın vereceği tepkiyi izliyor.