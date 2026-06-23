Dogecoin için analistler, $0.74 hedefi ile $0.058 desteği arasında iki farklı senaryo açıkladı

Dogecoin’de uzun ve kısa vadeli grafikler farklı sinyaller üretiyor. Daha geniş zaman dilimlerine bakan bazı analistler, fiyatın yeniden tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşabileceğini belirtirken, dört saatlik grafik üzerine çalışan başka analistler kısa vadede bir düşüş dalgasının daha gündeme gelebileceğini aktardı. Bu nedenle piyasada aynı anda hem iyimser hem de temkinli bir görünüm öne çıkıyor.

Uzun vadeli görünümde $0.74 seviyesi izleniyor

Kripto para analisti Javon Marks, Dogecoin’in daha yüksek dipler oluşturmayı sürdürdüğünü ve bu yapının önceki büyük yükseliş dönemlerinde de görüldüğünü belirtti. Dogecoin, ilk olarak internet kültüründen doğan bir kripto varlık olarak bilinse de zamanla yüksek işlem hacmi ve geniş yatırımcı kitlesiyle piyasanın yakından izlenen varlıklarından biri haline geldi.

Javon Marks’ın değerlendirmesine göre Dogecoin’de daha yüksek dip yapısı korunuyor ve bu tablo, fiyatın uzun vadede yeniden $0.74 civarındaki tüm zamanların en yüksek seviyesine yönelmesi için alan bırakıyor.

İki haftalık grafikte öne çıkan yapıya göre Dogecoin, geçmiş döngülerde aşağı eğimli bir sıkışma sürecinin ardından daha yüksek bir dip oluşturdu ve sonrasında yeni bir yükseliş trendine geçti. Analiste göre mevcut görünüm de bu uzun vadeli döngüyle uyumlu seyrediyor. Son dönemde yaşanan geri çekilmeye rağmen fiyatın önceki makro destek bölgelerinin üzerinde kalması, ana yükseliş yapısının teknik olarak bozulmadığına işaret ediyor.

Bu senaryoda Dogecoin’in yaklaşık $0.084 seviyesinden $0.74 bölgesine dönmesi halinde yükseliş oranı %730’un üzerine çıkabilir. Ancak bu projeksiyonun geçerli kalabilmesi için fiyatın uzun vadeli desteklerin altına sarkmaması ve daha yüksek dip yapısını koruması gerekiyor. Kesin bir kırılım görülmeden bu beklenti, tamamlanmış bir hareketten çok teknik bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

Gösterge Seviye Anlamı Mevcut fiyat $0.084 Uzun vadeli senaryonun hesaplandığı yaklaşık bölge Tüm zamanların zirvesi $0.74 İyimser senaryoda hedeflenen bölge Olası getiri %730+ Mevcut seviyeden zirveye dönüş halinde oluşabilecek artış

Kısa vadede $0.092 direnci öne çıkıyor

MCO Global ise daha kısa vadeli grafikte temkinli bir tablo çizdi. Analiste göre son yükseliş denemesi üç dalgalı bir yapı sergiledi ve bu durum hareketin yeni bir yükseliş trendinden çok düzeltme niteliği taşıdığına işaret etti.

MCO Global, Dogecoin’de $0.092 yakınındaki direncin aşılamadığını, bu nedenle son toparlanmanın kalıcı bir yön değişiminden ziyade düzeltme olarak değerlendirildiğini aktardı.

Dört saatlik grafikte Dogecoin’in yaklaşık $0.083 seviyesinde işlem gördüğü ve kısa vadeli direnci geri alamadığı görülüyor. Bu analize göre piyasa halen Elliott Dalga sayımında beşinci yapının üçüncü dalgasını tamamlıyor olabilir. Böyle bir durumda dördüncü dalga başlamadan önce fiyatın bir dip daha yapması ihtimali masada kalıyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga teorisi, piyasa hareketlerini yatırımcı psikolojisine bağlı tekrar eden dalgalarla açıklamaya çalışan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Analistler bu yöntemde destek, direnç ve olası dönüş bölgelerini dalga sayımıyla izler.

Aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde $0.058 seviyesi ilk önemli destek olarak izlenebilir. Bu bölgenin altında ise $0.052 ve $0.047 seviyeleri daha derin destek alanları olarak öne çıkıyor. Buna karşılık fiyatın yeniden $0.092 üzerine çıkması, düşüş senaryosunu zayıflatabilir ve alıcıların kısa vadede yeniden güç kazandığını gösterebilir.