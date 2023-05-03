Pepe, SUI ve CULT DAO bugün ve geçtiğimiz günlerde adından sıkça söz edilen meme token'lar oldu. Peki Shiba ve Doge mücadelesi ne durumda?

Okuma Süresi: 4 Dakika

Ayaklanan meme coin krallığının iki devi olarak Shiba Inu (SHIB) vs Dogecoin (DOGE), kripto topluluğunun eskimeyen konusu olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Coin’lerin 2021 boğa piyasasının yıldızları olduğunu söylemeye gerek yok.

2021’deki meteorik yükselişleriyle, yatırımcılar ve trader’lar şimdi piyasaya girecek bir sonraki büyük meme coin’i arıyor. Ancak bazılarına göre DOGE ve SHIB, kendilerini ilgi odağı haline getiren performanslarını tekrarlama kabiliyetine sahip. Şimdi soru şu, kim diğerini gölgede bırakacak?

Gözler Büyük Resimde

Kendi kendine hizmet eden bir topluluk sayesinde 2020 yılında bir değişim aracı olarak yaratılan Shiba Inu Token’ına bakalım. SHIB’nin değeri 2020 ve 2021 yılları arasında neredeyse %982.000 oranında katlanarak arttı.

Öte yandan DOGE, piyasaya çok daha erken girdi. Bu bağlamda, coin 2013 yılında Bitcoin’e (BTC) bir şaka alternatifi olarak yaratıldı. Elon Musk’ın sayısız tweet’i sayesinde, kripto yeni başlayanların dolar milyoneri olduğu sezonda kripto para inanılmaz denilebilecek %141.000’lik artış gerçekleştirmeyi başardı.

Ancak halihazırda DOGE ve SHIB’nin değeri piyasanın gazabına uğramış durumda. Bu yazının yazıldığı sırada SHIB, tüm zamanların en yüksek değerinden (ATH) %88,42, DOGE ise %89,21 oranında aşağıdaydı. Düşüşe rağmen, dikkatler bu kripto para birimlerinden uzaklaşmadı. Örneğin, Ethereum (ETH) balinaları SHIB’i en değerli varlıkları olarak konumlandırmayı bir öncelik haline getirdi.

WhaleStats, 27 Mart itibarıyla binlerce balinanın kümülatif olarak 606,55 milyon dolar değerinde SHIB tuttuğunu bildirdi. Bu veriler, cesaret kırıcı performansına rağmen token’a olan ilgiyi doğruladı.

Bu kadar büyük bir miktarı elde tutmak, yatırımcıların SHIB’nin uzun vadeli performansının beklemeye değer olabileceğine inandıkları anlamına gelebilir. Dogecoin, balinaların girdisi açısından kötü bir performans göstermemiş olsa da, SHIB’nin sahip olduğu tanınırlığı elde edemedi. Bu yazı itibariyle, 1 milyon ile 1 milyar DOGE tutan adreslerin sayısı Ocak 2023’te kaydedilen en yüksek seviyelerden azaldı.

Shiba Inu’nun Son Durumu

Fayda açısından SHIB, DOGE’den daha iyi performans göstermeye devam etmiş görünüyor. Shiba Inu ekibi, token değişimi konseptine ek olarak Shibarium projesini de hayata geçirdi. Proje, Bone ShibaSwap (BONE) ve Doge Killer (LEASH) dahil olmak üzere diğer tokenları barındıran bir katman iki (L2) blok zinciri olarak hizmet veriyor.

Shibarium, Shiba Inu ekosistemine katma değerli bir proje olarak geliştirilmiş olsa da, lansmanla birlikte gelen hype yok olmuş gibi görünüyor. Ayrıca, SHIB üzerindeki etkisi de neredeyse yok denecek kadar azdı.

Proje Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in desteğine sahip olsa da, ekip yalnızca dış güçlerin etkisine güvenmediğinden emin oldu. Buna karşın Dogecoin topluluğu, Elon Musk ve Twitter’ın ödeme desteğine büyük ölçüde güveniyor.

Shiba Inu, token’larının yakılması başta olmak üzere birçok açıdan Vitalik desteğinden bağımsız olmaya çalıştı. Evet, Vitialik’in kararı etkilediğini belirtmek gerekir, ancak SHIB kendi yolunu bulmuş gibi görünüyor.

Yakım mekanizmasının amacı, meme coin piyasa değerinin sürdürülmesine yardımcı olmak olarak açıklanıyor. Bu, arzın bir kısmını ölü cüzdanlara göndererek yapılıyor. yazım saatine göre, yakılan toplam SHIB miktarı 410 trilyonu aştı ve son 24 saat içinde 7,26 milyon yakıldı.

DOGE Coin’in Avantajları Ve Son Durumu

Ancak Dogecoin, Shiba Inu’ya göre büyük bir avantaja sahip olabilir. Doge, Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan Shiba Inu’nun aksine kendi blok zincirine sahip. Ayrıca, Dogecoin’in piyasa değeri Shiba Inu’nun neredeyse iki katı. Bu da onu piyasa değeri açısından sekizinci en büyük kripto para birimi yapmakta.

DOGE’nin piyasa değeri yazım zamanında 10,89 milyar dolar iken, SHIB’nin piyasa değeri 5,82 milyar dolardı. Buradaki piyasa değeri, bir coin’in dolaşımdaki arzını ve değerini göz önünde bulundurmakta. Dogecoin, Shiba Inu’dan daha büyük bir piyasa değerine sahip olsa da, ikincisi daha büyük bir dolaşım arzına sahip durumda.

Elbette yatırımcılar, bu piyasa koşulu son aşamasından çıktığında DOGE ve SHIB’nin mükemmel performans göstermesini bekliyor. Ancak, hangisinin diğerinden daha iyi performans göstereceğinin bir garantisi yok.

Aslında dikkatleri çeken yeni bir meme var coin var ve o da kurbağa temalı PEPE. Bu token kısa süre önce 100 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı ve SHIB’nin işlem hacmini geçti. Birkaç gün içindeki muazzam artışından bu yana, piyasanın önemli bir kısmı DOGE ve SHIB’i bir miktar unuttu bile denilebilir.

Bu arada, bir ekosistemin ya da token’ın performansını çeşitli faktörlerin etkilediğini unutmamak önemli. Her iki kripto paranın da piyasa likiditesine büyük katkıda bulunması ve bir döngüde mükemmelleşmesi, bunun tekrarlanacağının garantisi değil.