Curve tarafından gelen açıklamaya göre Curve Stablecoin'i başlatıldı. Gelen bu haberin ardından DAO token'ında da gözle görülür artış yaşandı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberde üzerinde kara bulutlar dolaştığını belirtilen ve fonlamasının çalıntı paralarla yapıldığı ile ilgili iddialar bulunan Curve DAO’nun son hamlesi yatırımcılarını fazlasıyla mutlu edecekmiş gibi görünüyor.

Stablecoin Hamlesi

Geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklamaya göre Curve stablecoin başlatıldı. Fed açıklamaları devam ederken gelen bu haber, durgun piyasada Curve DAO Token fiyatına yansıdı. Dakikalar içerisinde %5 yükselen altcoin’in fiyatı 0.88 dolarlar seviyesinden bir anda 0.96 dolar seviyesine yükseldi ve resmen piyasaya meydan okudu.

Kripto Paralarda Son Durum

Tüm piyasanın gözü kulağı Fed faiz kararındaydı. Yapılan açıklamanın ardından faiz kararının 25 baz puan olduğu ortaya çıktı. Gelen açıklama ile birlikte Bitcoin önderliğindeki kripto paralarda gözle görülür bir piyasa hareketi yaşanmadı.

Buna rağmen bazı altcoin’ler meme coin’ler öncülüğünde yükseliş hareketlerini sürdürüyor. Elon Musk’ın attığı CULT Tweet’i önderliğinde yükselişe geçen Cult Token, sonrasında Pepe Token ve en son olarak da SUI Token’ın fiyat hareketleri piyasaya canlılık getirmişti. Açıklanan bu stablecoin haberinin ardından ise Curve DAO Token’da da gözle görülür bir artış yaşandı ve fiyatı bir anda yükselişe geçti.

Önümüzdeki günlerde piyasada neler yaşanabileceği ise tüm kripto para takipçilerinin yakın gözlemi altında olacakmış gibi görünüyor.