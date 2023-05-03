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Kral kripto para birimi konuşma boyuna 28.200 doların üstünde tutundu ve şimdi bu bölgeye yakın seyrediyor. Heyecan verici bir akşamdı ve Powell her zamanki gibi temkinli kalmaya devam etti. Peki faiz tavanı ilan edildi mi? Elbette hayır ancak daha fazlası var. Konuşma birkaç dakika önce sona erdi ve önümüzdeki saatlerde piyasa oldukça hareketli olacak.

Powell Konuşması ve Kripto

Fed Başkanının konuşması genel olarak Haziran ayında ilan edilmesi muhtemel faiz tavanına hazırlık gibiydi. Bu konunun önümüzdeki toplantıda gündeme getirileceğini söyleyen Fed başkanı bugün tavan ilanıyla ilgili bir değerlendirme yapılmadığını söyledi. Heyecan verici olan şey artık Fed’in başta değil faiz artırımlarında sonda olduklarını kabul etmeleridir.

Üstelik faiz indirimleri konusunda birkaç aylık verilerin izleneceğini söyleyen Powell bu yıl “faiz indirimi yok” açıklamasının da bir nevi üstünü çizmiş oldu. Bitcoin fiyatı önümüzdeki saatlerde bu açıklamaların ışığında daha yüksek volatilite gösterebilir.

Bunun dışında kredi sıkılaşmasının enflasyon, ekonomi üzerinde kuracağı baskıya dikkat çeken Powell ne kadarlık faiz artışına denk geleceğinden emin değildi.

Kripto Paralar Yorum

Yani Fed’in artırması gereken faizin bir kısmı Mart ayındaki krizin sonucu olarak kredi sıkılaşmasıyla karşılanacak. Tavan için 2023 başında konuşulan 5,75 seviyesine şimdiden gelmiş olabiliriz. Haziran ayında eğer Fed kredi sıkılaşmasının 50bp’lık bir etki gösterdiğini söylerse bu yaz boğasına zemin hazırlayacaktır.

Bitcoin fiyatı açıklamalara şimdilik büyük tepkiler vermezken altcoinlerde minik artışlar dikkat çekiyor. Yaklaşan yükseliş sinyali olabilecek bu hareketliliğin devam etmesi önemli. Üstelik Cuma günü gelecek ücret artışı gibi veriler Fed’in 15 Haziran’a kadar yakından izleyeceği kritik sinyaller olacak. Önümüzdeki haftalarda önemli verilerin beklentiden iyi gelmesi kripto paralarda çok daha pozitif sonuçlar doğuracaktır.

2022 yılında başlayan kabusun artık sonuna geldik. Fed’in faiz artışına başladığı günlerde kripto paralar çok daha yukarıdaydı. İndirime başladığı zamanda da öyle olduğunu göreceğiz sadece bunun için Fed’in duraklama ilanını görmemiz gerekecek. Özellikle kripto paralar geleceği çok önceden fiyatladığı için Haziran ayındaki en iyi senaryo bize devasa rallilerin kapısını aralayabilir. Elbette Haziran toplantısına kadar gelen veriler de bu beklentiyi desteklerde Bitcoin bunu fiyatlar.

Fakat kimse geleceği göremiyor. Yatırımcıların daha fazla sıkılaşma ihtimaline karşın temkinli olması faydalı olacaktır.