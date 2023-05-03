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Eş zamanlı olarak birçok dev borsa tarafından listelenen SUI Coin ciddi hacim oluşturdu. Henüz listeleneli yaklaşık 8 saat olmasına rağmen hacim 1,2 milyar doları geçti. Bu da yatırımcıların projeye ne denli ilgi duyduğunu gösteriyor. Kripto paraların kümülatif hacminin 38 milyar dolar olduğunu düşünürsek bu rakam devasa.

SUI Coin Röportaj

Bugün SUI Coin ekibi adeta bayram havası yaşıyor. Heyecanla beklenen gün geldi çattı ve Binance dahil birçok borsa eş zamanlı olarak saat 15:00’da tokeni listeledi. Hacim verisiyle de doğrulanan ilgi önümüzdeki gün haftalarda onun adını daha fazla duyabileceğimizi söylüyor. Peki SUI neyi değiştirmeyi amaçlıyor. Son röportaj birçok detaya odaklanıyor.

Sui Vakfı Genel Müdürü Greg Siourounis ile Sui Mainnet lansmanı vesilesiyle bir sohbet gerçekleştirildi ve resmi kanaldan detayları paylaşıldı. Sui Mainnet’in lansmanından önceki günlerde Sui Vakfı çalışanları ve Genel Müdür Greg Siourounis arasında gerçekleşen sohbet merkezi olmayan teknolojilerin değeri konusuyla başlıyor.

Greg Siourounis konuyla ilgili şunları söyledi;

“Merkezi olmayan bir ağ, özellikle verilerin kontrolü ve varlıkların mülkiyeti söz konusu olduğunda, gücü merkezi bir otoritenin elinden alır ve bireyin eline geri verir. Açık, merkezi olmayan ağlar güvensiz ve izinsizdir. Güvensizdir çünkü bir ağın güvenliği bir bütün olarak sisteme dayanır. Tek bir varlığa güvenmeye gerek yoktur; ağ, bazı operatör alt kümelerinin kötü niyetli veya yetersiz davranışlarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. İzinsizdir çünkü ağa kimin katılabileceğini hiçbir merkezi otorite belirlemez. Ağ teşvikleri operatörleri kontrol altında tutar. Web3, merkezi olmayan web, ürün ve hizmetlerden aracıları ve aracıları kaldırmak için bir fırsattır. Yaratıcıların emeklerinin karşılığını daha iyi almaları için bir fırsat.”

SUI Coin Vizyonu

Merkeziyetsizlik anlatısı harika ancak daha fazlasına ihtiyaç var. SUI Coin ekibi bu konuda neyi değiştirmeyi amaçlıyor? Hedefleri ne? Bu konuda Gren şunları söyledi;

“Sui’nin vizyonu, insanların yaşamlarındaki gerçek sorunları çözen uygulamalar, ürünler ve hizmetler için merkezi olmayan bir altyapı olmaktır. Bunu yapmak için Sui’nin yeterince hızlı, yeterince ucuz, yeterince güvenli ve çok çeşitli faaliyetler gerçekleştiren milyarlarca kullanıcıyı destekleyecek kadar dinamik olması gerekir. Bu vizyon net olmakla birlikte, gerçekleştirilmesi kolay değildir. Blockchain üçlemesi (yüksek performanslı blockchain için ademi merkeziyetçilik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik arasındaki gerilim) bir nedenden dolayı bir mecazdır. Bu nedenle Sui’yi inşa ederken mevcut blockchain teknolojisinin toptan değerlendirilmesi gerekiyordu. Neyin işe yaradığını ve endüstriyi kitlesel pazar kullanımına geçmekten alıkoyan şeyin ne olduğunu araştırmak zorunluydu.”

SUI Coin Neden Farklı?

Solana, Aptos, Avalanche ve daha birçok layer1 zaten düşük işlem ücreti, hız gibi özelliklere sahip. Özellikle Aptos’a çok benzeyen SUI neyi farklı yapıyor? Daha da önemlisi onu diğerlerinden ayıran “farklı tasarım” olarak isimlendiren şey neyi kapsıyor? Greg Siourounis’in buna da bir cevabı elbette vardı.

“Sui sıfırdan inşa edildi çünkü blockchain tasarımının genelinde içsel kusurlar olduğu açıktı. Akıllı sözleşme programlama dilinden tokenomiklere kadar her yönüyle yeniden ele alındı. Örneğin, Sui’nin akıllı sözleşme programlama dili olan Sui Move, Move’un bir varyantıdır. Değişiklikler, Move’un bazı yönlerinin Sui için ideal olmaması ve bazı temel akıllı sözleşme kullanım durumlarının uygulanmasını zorlaştırması nedeniyle yapılmıştır. Sui Move hem etkileyici hem de birleştirilebilirdir, bu da geliştiricilerin kodlarının doğası gereği güvenli kalırken benzeri görülmemiş bir kolaylıkla oluşturmalarını sağlar. Karmaşık altyapı veya ezoterik programlama dilleri tarafından engellenmezler. Herhangi bir deneyim seviyesindeki geliştiriciler, dikkatlerini en iyi kullanıcı deneyimini sağlayan yüksek kaliteli, ilgi çekici kod yazmaya odaklayabilirler. Başka bir örnek olarak, Sui nesne odaklı bir veri modeli kullanır, yani varlıklar bir hesapta saklanmak yerine, varlıklar bir hesabın sahip olduğu nesnelerdir. Sahipliği aktarmak için zincirin yalnızca varlığın meta verilerindeki tek bir değeri yeniden yazması gerekir. Bu, paralel işlemenin en büyük teknolojik atılımına olanak tanır. Bir blok zincirindeki çoğu işlem, nedensel olarak bağımsız oldukları için herhangi bir sırada işlenebilir. Sui bu basit işlemleri paralel olarak işleyerek ağın bir bütün olarak hızını ve verimini artırır. Nedensel olarak bağımlı işlemler için gerekli olan mutabakat gerekli değildir. Bunlar, Sui’yi hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için oyunun kurallarını değiştiren çığır açan birçok teknolojiden sadece ikisi.”

SUI Coin’in Avantajları

Burada en önemli avantaj yazılımcılara sağlanandır. Cardano’nun Haskell dili nedeniyle yeterince akıllı sözleşmeye, aktif uygulamaya sahip olamayışını hatırlayalım. Kullanıcılar için bir akıllı sözleşmenin sağlayabileceği avantajlar sınırlıdır. Ancak geliştiricilere mükemmel bir ortam sağlanabilirse onlar zaten son kullanıcının erişeceği uygulamaları çok daha iyi biçimde şekillendirebilir. Bu konu Greg tarafından ele alındı ve şunları söyledi;

“Sui için geliştirici deneyimi çok önemlidir. Programlama düzeyinde Sui Move, geliştiricilerin dinamik ve güvenli akıllı sözleşmeler yazmaya hızlı bir şekilde başlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Programlanabilir işlem blokları gibi özellikler, karmaşık, koordineli işlemlerin hızı düşürmeden veya maliyeti artırmadan akıllı bir sözleşme içinde gerçekleşmesine olanak tanır. Teknolojinin kendisinin ötesinde, Sui Vakfı birçok insanın sadece belgeleri açıp inşa etmeye başlamak istemediğini biliyor. Birçoğu hem görsel hem de yazılı kılavuzlar veya öğreticiler aracılığıyla öğrenmek istiyor, bu nedenle ekibimiz herkesin becerilerini geliştirmesi için sağlam bir araç ve kaynak seti oluşturuyor. Oluşturucu topluluğu geçtiğimiz yıl içinde muazzam bir şekilde büyüdü. İnsanların Sui’de inşa etmeye başlarken birbirlerine gösterdikleri ilgi ve desteği izlemek bir mucize oldu. Şu anda 700 binden fazla üyesi olan Discord kanalımızda her gün dünyanın dört bir yanından geliştiriciler Sui’de öğrenirken ve yaratırken birbirlerini destekliyorlar. Ve elbette öğrenme, ağ kurma ve iş birliğini daha samimi bir ortama taşımak için dünyanın dört bir yanındaki Builder House’lar ve buluşmalar var.”

SUI Coin Mainnet

Mainnet’in lansmanı Sui (SUI) için önemli bir dönüm noktasıydı. Sui Vakfı Genel Müdürü Greg Siourounis bu konuda şunları söyledi;

“Mainnet’in lansmanı kesinlikle Sui için bir sonraki büyük aşamanın başlangıcı. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Sui topluluğuna yeni insanların katılmasına yardımcı olacak ve Sui’nin gelişmeye devam etmesini sağlayacak heyecan verici yeni projeler başlatılacak. Sui Vakfı ve Sui topluluğunun bir üyesi olarak bizim rolümüz Sui topluluğunu eğitmek ve desteklemektir. Daha fazla geliştiriciyi ve kullanıcıyı bir araya getirebilecek bilgi ve araçları sağlamak ve teknolojiyi ve platformu ötesindeki fikirlere açmak. Ötesini inşa etmek için! Sui’nin ilerlemesini ve benimsenmesini desteklemeyi amaçlayan bir dizi programı denetliyoruz. Geliştirici hibelerinden eğitim döngüsünün her seviyesindeki eğitim serilerine kadar, bu inanılmaz teknolojiye yaygın erişim sağlamak ve küresel toplumu eğitmek için kaynakları bir araya getirmeye devam edeceğiz, böylece bu teknolojiyi nihayetinde günlük yaşamı iyileştiren soruları yanıtlamak için kullanabilirler.”

SUI Coin Geleceği

Sui Vakfı‘nın şu anda inşaatçı topluluğunu desteklemek için sunduğu programlar var ve bu onun geleceğini önemli ölçüde etkileyecek.

“Topluluk üyeleriyle birlikte, hangi programların herkes için en faydalı olacağını belirlemek için her zaman topluluğu değerlendiriyoruz. Bu inşaatçı programları en kapsamlı olanlarıdır ve şunları içerir. Sui üzerinde tüm ekosistem için değer taşıyan uygulamalar geliştiren harika geliştiricilere fon sağlayan bir Geliştirici Hibe Programı. Elçi Programı, halihazırda Sui’ye katkıda bulunan ve Sui hakkındaki bilgilerini daha geniş bir toplulukla açıkça paylaşan topluluk üyelerine destek sunuyor. Topluluğun birlikte öğrenmesi, paylaşması ve ağ kurması için yüz yüze fırsatlar sunan Sui Builder House Tour, 2023 yılında dünya çapında 10 şehre taşınacak. Sui Vakfı’nın Sui ve Sui Move farklılaştırıcıları etrafında gelişimi teşvik etmek ve ödüllendirmek için kendi hackathon versiyonu olan Sui Buildathon. Bu, Mainnet lansmanından kısa bir süre sonra başlayacak. Sui ağındaki geliştirici topluluğuna yönelik bir dizi eğitim videosu oluşturmak için bir web3 eğitim topluluğu olan Encode Club ile ortaklık kurduğumuz Sui Eğitim Serisi. Buna ek olarak, akademisyenler ve araştırmacılar için Sui Akademik Araştırma Ödülleri adında bir program başlattık. Bu hibeler, web3’ün ilerlemesi ve benimsenmesi konusunda Sui’nin misyonuyla uyumlu çok geniş bir kapsamda araştırma yapmak isteyen bireylere ve ekiplere sunulmaktadır.”

Son olarak Greg şunları söyledi;

“Sui topluluğu daha yeni başlıyor. Bu bir koşu değil, bir maraton. Sui’ye halihazırda katkıda bulunan ve katkıda bulunmaya devam eden topluluk üyelerimizi derinden takdir ediyoruz. Böylesine dinamik bir topluluk uzun vadede gelişecektir!”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.