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Özellikle Binance, OKX, Huobi, Kucoin ve Gate.io gibi borsaların listelemesi ile dikkatleri üzerine çeken SUI token piyasada büyük ses getirmiş gibi görünüyor. SUI token’ın en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi ekibinin eksi Meta mühendislerinden oluşuyor olması.

Bunlara ek olarak Sui, yüksek verimli bir katman-1 zinciri olarak karşımıza çıkıyor. Anında işlem sonuçlandırma özelliği, Sui’yi DeFi ve GameFi gibi zincir içi kullanım durumları için birincil aday haline getirmeyi hedefliyor. Peki, SUI ile ilgili diğer detaylar neler?

Videomuzda sizin için yanıtladık.