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Mysten Labs‘in bütün dikkatleri üzerine çeken projesi SUI, resmen kripto para sektöründeki yerini aldı. Bugün birçok kripto para borsasının listelediği SUI, sert fiyat hareketleri ile de ciddi bir hacmin buraya kaydığını gösteriyor. 24 saatlik ticari hacim konusunda kısa sürede ciddi bir seviyeye gelen SUI bütün gözleri üzerine çekse de dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase gözlerden tam olarak kaçmayan bir listeleme yaptı. Coinbase, Multichain‘i (MULTI) listelediğini duyurdu. Peki Coinbase’in listelediği MULTI nedir ve fiyatında nasıl bir değişim yaşandı?

Coinbase, Multichain’i (MULTI) Listeledi

Coinbase, kısa süre önce yaptığı duyuru ile Multichain (MULTI) listelemesini resmen açıkladı. Ethereum ağı tabanlı MULTI, bu haber ile ise beklenen Coinbase listeleme etkisini elde edemedi. MULTI, basın saati itibarıyla sadece %5 artış elde etmiş gibi gözüküyor. Coinbase Etkisi olarak bilinen etki, genellikle listelenen bir kripto paranın %30 ve üzerinde yükseliş elde etmesi olarak tanımlanabilir. Peki MULTI neden bu kadar sönük kaldı? Bunun sebebi ise herkesin tahmin edebileceği gibi SUI fırtınası olabilir.

MULTI, son 24 saat içerisinde sadece 5 milyon dolarlık ticari hacme ulaşabildi. Öte yandan SUI ise 24 saat içerisinde 826 milyon dolarlık ticari hacim ile adeta rekor kırdı. İlk listelendiği ve piyasaya girdiği andan bu yana %40 değer kaybeden SUI, buna rağmen hala oldukça popüler. Özellikle Binance gibi önde gelen borsaların vadeli işlem kategorisinde de listelediği SUI’nin yatırımcılara short ve long pozisyon fırsatları sunduğu düşünülebilir.

MULTI Nedir?

Peki Coinbase’in listelediği ancak beklenen yükseliş etkisini göremeyen MULTI tam olarak nal bir proje? Multichain, “gerçekten işe yarayan kurumsal blockchain” sloganına sahip ve kullanıma özel kurumsal blockchain ağı geliştirme süresini %80’e kadar azaltma vaadi sunuyor. Multichain’in sınırsız varlık desteği ve blockchain özelleştirmesi sunduğu da görülüyor. Coin Sciences tarafından geliştirilen proje, 2017 yılından beri geliştiriliyor. Özellikle çoklu blockchain ağı desteği ve ağlar arası etkileşim özelliklerinin vurgulandığı son dönemde Multichain’in de spot ışıkları altında yerini alması şaşırtıcı gözükmüyor. MULTI’nin son olarak Alman yazılım devi SAP tarafından da desteklendiği önemli detaylar arasında yer almakta.