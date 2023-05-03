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Elon Musk’ın attığı bir tweetin ardından bu hafta manşetlere çıkan ve tam anlamıyla yükselişi hisseden kripto projesi olan Cult DAO, şu anda rug pull yapması ile ilgili şüphelenilen bir kripto projesi olan XIRTAM ile olan ilişkisi hakkında bir güncelleme paylaştı. Bağımsız kripto habercisi Wu Blockchain tarafından paylaşılan bilgilere göre, XIRTAM kısa süre önce 2000 ETH fon topladı ve daha önce Cult DAO tarafından finanse edildi.

Cult DAO Hiç Memnun Değil

Cult DAO tarafından yapılan yeni bir açıklamada, XIRTAM’ın bugüne kadar fonları artırmasından bu yana işlerini yürütme biçiminden son derece hayal kırıklığına uğrandığı söylendi. Protokol, DAO’da toplanan 157. teklif olarak projeye 13 ETH’lik bir yatırım yaptığını söyledi. Cult Dao, XIRTAM’ı desteklediği sırada, tüm soruların yanıtlandığı, misyonu ve geleceğe yönelik planları hakkında açıklamalar yapıldığı için protokolün gerçek göründüğünü açıkladı.

Protokolde ayrıca, XIRTAM’a yatırım yapma kararının %84,59 gibi muazzam bir evet oyu (~52,6 Milyar) ve %15,41 hayır oyu (~9,6 Milyar) aldığı belirtildi.

Olayların tersine dönmesiyle birlikte Cult DAO, XIRTAM’ın yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki bir protokol için piyasaya sürüldüğünde 24 ETH’lik bir likidite ile aşırı söz verdiğini ve yetersiz kalındığını da ekledi. Kurucu ekibin sessizliğiyle birlikte Cult DAO, XIRTAM projesine yaptığı yatırımı satıp satmayacağını ya da ortaya çıkan sorunlar çözülene kadar bekleyip beklemeyeceğini araştırıyor.

XIRTAM ve Memecoin Uyarıları

Kripto para ekosistemi şu anda meme coin olarak adlandırılan yeni, kanıtlanmamış ve oldukça değişken kripto para birimlerinin kucaklanmasında büyük bir heyecan yaşıyor. Dolaşımdaki yeniler arasında PEPE’nin başı çekmesiyle birlikte, şu ana kadar yaratılan ilgi çok büyük oranda artıyormuş gibi görünüyor.

Erken girilirse büyük kazançlar mümkün olsa da, zirvede satın alan trader’ların çoğu, büyük fiyat düzeltmesi başladığı için büyük kayıplar yaşamaya devam ediyor. Meme coinlerin çekiciliği, her ikisi de zamana meydan okuyan Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) ikilisinde somutlaşmaya devam ediyor.

Memecoin furyası yakın zamanda durulacak gibi görünmese de, uzmanlar genel olarak dikkatli olunması gerektiğini savunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.