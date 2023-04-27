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Ethereum’un (ETH) fiyatı, çok sayıda uzmana danışıldığı ve görüşlerini paylaşmalarının talep edildiği noktaya kadar, son zamanlarda kripto topluluğunda sıcak bir konu olarak varlığını korumuştu. Özellikle finans platformu Finder, 32 fintech ve kripto uzmanından Ethereum için yıl sonu fiyat tahminlerini vermelerini istedi ve sonuçlar varlığa yönelik olumlu beklentileri ortaya koydu.

Ethereum Fiyatı Ne Olacak?

Elde edilen sonuçlara göre, uzmanlar Ethereum’un yıl ilerledikçe yükseleceğini, ancak tüm zamanların en yüksek seviyesine yani 4.891 dolar yaklaşmayacağını öne sürüyor. Coin bu yüksekliğe 16 Kasım 2021’de, kripto kışı kripto fiyatlarını aşağı çekmeye başlamadan hemen önce ulaştı.

Ankete katılan finans uzmanları ETH’nin 2023 yılında 2.758 dolarla zirveye ulaşabileceğine inanıyor. Ancak, bundan sonra fiyatın 2023’ün ikinci yarısında tekrar düşmeye başlaması ve yıl sonuna kadar 2.342 dolara gerilemesi bekleniyor.

Ankete katılan uzmanlar arasında Brighton Üniversitesi’nden kıdemli öğretim görevlisi Paul Levy; Swinburne Teknoloji Üniversitesi FinTech Yeteneği Direktörü Dimitrios Salampasis ve StandardDAO’nun kurucu ortağı ve CEO’su Aaron Rafferty de yer aldı. Panelistlerin tahminleri, buradan görülebilecek bir tablo haline getirildi.

Shapella Sonrası Endişeler

Ayrıca, tahminlerini yorumlayan bazı panelistler Shapella sonrası Ethereum’a ilişkin endişelerini de dile getirdi. Veriler, yaklaşık %21’inin ETH’nin merkezileşme riskiyle karşı karşıya olduğuna inandığını gösterirken, panelistlerin neredeyse üçte biri (%29) yükseltmenin sonunda büyük bir satışa neden olacağını düşünüyor.

Bu arada, panelistlerin yarısı güncellemenin düzenleyiciler tarafından daha fazla incelemeye neden olacağına inanıyor. Bu yazının kaleme alındığı 27 Nisan tarihinde, ETH’nin fiyatı son 7 günde %4,64 oranında düştükten sonra 1.905,89 dolar seviyesinde bulunuyor.

AI, Ethereum Fiyat Tahminini Yaptı

Yapay zekanın son zamanlarda fintech alanında bir başka sıcak konu olmasıyla birlikte, bazı uzmanlar Ethereum’un gelecekteki fiyatını tahmin etmek için bu teknolojiden yararlanıyor. Yapay zeka, grafik modellerini ve trendleri hızlı bir şekilde belirleyebildiği için bir süredir otomatik ticaret için kullanılıyor.

Bu doğrultuda CoinPriceForecast tarafından yapılan ve Ethereum’un potansiyel olarak 2023 ortasına kadar 2 bin doların üzerine çıkmayı başaracağını ve yıl sonuna kadar 2.146 dolara yükseleceğini ortaya koyan tahminler de elde edildi.

AI tahmininin, ankete katılan uzmanlar tarafından sağlanandan daha az iyimser olduğunu ve ETH fiyatının beklenen 2.758 dolardan düştükten sonra bile yıl sonuna kadar bundan daha yüksek olacağını öngördüğünü belirtmek gerekiyor. Bununla birlikte, AI doğruysa, ETH yıl sonuna kadar bugünkü fiyatına kıyasla %31’lik bir fiyat artışı görecek.