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4 Kıdemli Trader ve Güncel Kripto Para Yorumları!

Tecrübeli traderlar kripto paralarla ilgili neler bekliyor? Yatırımcılar neden endişeli?
20:30
3 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı bugün gelen istihdam değişimi verisinin ardından bir miktar düştü. Ancak 28.000 doları tuttu. Bu şimdilik güzel ancak önümüzdeki saatlerde fiyat hareketleri muhtemelen bu kadar sığ olmayacak. Kral kripto para birimi 21:00 sonrasında muhtemelen dalgalı bir seyir izleyecek. Peki uzmanlar ne düşünüyor?

Uzmanların Kripto Para Yorumu

Pentoshi takma adıyla bilinen popüler trader 25.000 dolara doğru aşağı yönlü bir hareket beklediğini paylaştı. Nitekim yakın zamanda Glassnode da 24.400 dolara düşecek fiyatın artan karlılığı dengeleyebileceğinden bahsetti. Kısa vadeli yatırımcıların karlı konumda olması direnç bölgelerindeki satışları güçlendiriyor.

Elizy ise yakında volatilinin ciddi anlamda artacağını belirtti ve iki seviyeye dikkat çekti.

Bununla birlikte, yorumcular arasında kesin bir yükseliş eğilimi bulmak zordu. Üçüncü popüler analist Justin Bennett, azalan hacmin yukarı yönlü potansiyeli işaret eden bir uyarı işareti olduğunu belirtti.

“Hacim bu haldeyken Bitcoin‘in bu yıl 100 bin hatta 50 bin dolara ulaşacağına bu kadar çok kişinin nasıl inandığını bilmek isterdim”.

Analiste göre azalan hacim ralli iştahındaki gevşemeye işaret ediyordu.

“Azalan hacimdeki bir ralli = tükenme.”

Son analist Crypto-ROD ise aşağıdaki yol haritasını paylaştı.

Bitcoin ve Altcoinler

Bitcoin fiyatı 28.800 doların altında kaldıkça altcoinler daha büyük kayıplar yaşıyor. Yükselişten yeterince faydalanamayan altcoinler şimdi BTC negatif performans gösterdiği için satışlar görüyor. Üstelik ADA, ETH, LINK gibi altcoinlerin balina hareketleri de yaklaşan daha büyük bir düşüş dalgasının sinyalini veriyor. Satışa yönelen balinalar şimdilik 2023 rallisinden ümit kesmiş gibi görünüyor.

Ancak herkesin unuttuğu bir şey var. Devam eden bankacılık krizi Fed’i daha da sıkıştırabilir. Üstelik Elon Musk dahil çok sayıda isim, Fed’in gecikmeli verilere odaklanarak yanlış bir yolda yürüdüğünü savunuyor. Çok sayıda ekonomist enflasyonun zaten önemli ölçüde düştüğünü ve daha fazla sıkılaşmanın ekonomide onarılması zor yaralar açacağını savunuyor.

Peki Powell ve ekibi de aynı şekilde düşünmeye başlarsa? Muhtemelen geçtiğimiz yıl faiz artışlarının başladığı dönemde ne olduysa tam tersi şeylerin olduğunu göreceğiz. Bitcoin daha yüksek zirveler yapacak ve sonunda Kasım ayında dibe vurduğu gibi tersi yönde zirveye ulaşacak. En iyimser senaryo şimdilik bu ve bundan dolayı önümüzdeki saatler oldukça kritik.

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