Fed’in Mayıs toplantısı tamamlandı ve faiz kararı biraz önce açıklandı. Bitcoin hareketlendi. Karardan önce 28.600 dolara çıkan fiyat bugün 28.200 seviyesine kadar düşmüştü. İstihdam cephesindeki güçlü verinin ardından satıcılar kontrolü ele geçirdi. Peki bundan sonra ne olacak?
Bu toplantıda 25bp faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Karar şimdi açıklandı. Bankacılık krizinin getirdiği baskının sonuçları ve tavan faizle alakalı tüyolar için 21:30’da Powell tarafından yapılacak açıklamalar yakından izlenecek. Küçük ve orta ölçekli bankaların hisse senedi fiyatları erimeye devam ediyor. Ve hafta başında ülkenin en büyük 14’ncü bankası JP Morgan’a satıldı. Fakat sırada daha fazla banka var.
Fed faiz kararın ne oldu? Karar duyurusunda dikkat çeken detayları nelerdi? İşte kripto para yatırımcılarının dikkat etmesi gereken detaylar;
FedWatch verilerine göre Haziran ve Temmuz toplantılarında duraklama fiyatlanıyor.
Fed ilk defa faiz tavanının yaklaştığına dair bir sinyal gönderdi. Saat 21:30’da Powell tarafından yapılacak açıklamalar son derece önemli olacak. Eğer Fed Başkanı da Haziran toplantısına dair iyimserliği beslerse Bitcoin fiyatının ilerleyen saatlerde yükseldiğini görebiliriz. Tavan olarak %5,5-75 seviyesini hedefleyen birçok üye son artırım kararında lehte oy kullandı.
Haziran ayındaki tavan ilanına dair söylemler önümüzdeki saatlerde Bitcoin, altın, gümüş ve altcoinlerin yönünü belirleyecek. Şimdilik karar duyurusunda bunun öncü sinyalini gördük ve daha fazlası için sadece dakikalar kaldı.