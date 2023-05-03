Fed faiz kararı açıklandı, peki bundan sonra ne olacak? Kripto para yatırımcıları için bu karar ne anlama geliyor?

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Fed’in Mayıs toplantısı tamamlandı ve faiz kararı biraz önce açıklandı. Bitcoin hareketlendi. Karardan önce 28.600 dolara çıkan fiyat bugün 28.200 seviyesine kadar düşmüştü. İstihdam cephesindeki güçlü verinin ardından satıcılar kontrolü ele geçirdi. Peki bundan sonra ne olacak?

Mayıs Fed Faiz Kararı

Bu toplantıda 25bp faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Karar şimdi açıklandı. Bankacılık krizinin getirdiği baskının sonuçları ve tavan faizle alakalı tüyolar için 21:30’da Powell tarafından yapılacak açıklamalar yakından izlenecek. Küçük ve orta ölçekli bankaların hisse senedi fiyatları erimeye devam ediyor. Ve hafta başında ülkenin en büyük 14’ncü bankası JP Morgan’a satıldı. Fakat sırada daha fazla banka var.

Fed faiz kararın ne oldu? Karar duyurusunda dikkat çeken detayları nelerdi? İşte kripto para yatırımcılarının dikkat etmesi gereken detaylar;

Faizler 25bp artırıldı ve 5-5,25 seviyesine yükseltildi.

Fed: Ek politika sıkılaştırmasının ne ölçüde uygun olabileceğini belirlerken, bugüne kadarki sıkılaştırmayı, politika gecikmelerini ve diğer gelişmeleri dikkate alacaktır.

Fed bankacılık sisteminin sağlam ve dirençli olduğunu tekrarladı. Fed, yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaşmak için daha fazla politika sıkılaştırmasının uygun olabileceğini öngördüğü ifadesini kaldırdı.

Sıkılaşan kredi koşullarının ekonomi, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı yaratması muhtemel.

İstihdam artışları güçlü ve enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor.

Bilanço küçültmeye planlandığı şekilde devam edeceğiz.

FedWatch verilerine göre Haziran ve Temmuz toplantılarında duraklama fiyatlanıyor.

Kripto Paralar Ne Olacak?

Fed ilk defa faiz tavanının yaklaştığına dair bir sinyal gönderdi. Saat 21:30’da Powell tarafından yapılacak açıklamalar son derece önemli olacak. Eğer Fed Başkanı da Haziran toplantısına dair iyimserliği beslerse Bitcoin fiyatının ilerleyen saatlerde yükseldiğini görebiliriz. Tavan olarak %5,5-75 seviyesini hedefleyen birçok üye son artırım kararında lehte oy kullandı.

Haziran ayındaki tavan ilanına dair söylemler önümüzdeki saatlerde Bitcoin, altın, gümüş ve altcoinlerin yönünü belirleyecek. Şimdilik karar duyurusunda bunun öncü sinyalini gördük ve daha fazlası için sadece dakikalar kaldı.