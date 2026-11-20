Kripto para piyasasında 20 Kasım günü sert satışlar görüldü. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte toplam 1,57 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bu dönemde 265 bin 525 yatırımcının işlemi kapandı. Tasfiyelerin 1,43 milyar dolarlık bölümü yükseliş yönlü pozisyonlardan oluştu.

Bitcoin ve Ethereum’da sert geri çekilme

Bitcoin yüzde 4,11 düşüşle 59.370 dolara inerek 2 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bitcoin işlemlerinde 554,28 milyon dolarlık tasfiye kaydedildi. Bu tutarın yüzde 91,3’ü uzun pozisyonlardan geldi.

Ethereum 20 Kasım’da 1.700 doların altına geriledi. ETH işlemlerindeki tasfiye tutarı 331,08 milyon dolar oldu. Binance, toplam tasfiyelerin yüzde 45,8’ini oluşturdu. Günün en büyük tekil işlemi de Binance’te görüldü. 11,98 milyon dolarlık ETHUSDT uzun pozisyonu 1.638,78 dolardan tasfiye edildi.

Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse, yatırımcıların kripto dahil likit piyasalardan para çekip büyük halka arzlara yöneldiğini, benzer hareketin Anthropic sürecinde de görüldüğünü söyledi.

XRP ve diğer varlıklarda tablo

XRP işlemlerinde 14,67 milyon dolarlık tasfiye yaşandı. Bunun 13,86 milyon dolarlık kısmı uzun pozisyonlarda gerçekleşti. Veriler, satış baskısının yalnızca Bitcoin ve Ethereum ile sınırlı kalmadığını gösterdi.

Bu ölçekte ani hareketlerin yaşandığı günlerde yatırımcılar genellikle aynı anda hem fiyat değişimini hem de ilgili varlığa özel akışı izlemek istiyor. CryptoAppsy, özellikle anlık grafikler ve coin’e özel haber akışıyla Bitcoin, Ethereum ve XRP’deki sert hareketlerin tek ekrandan takip edilmesine yardımcı oluyor.

Hisse senetleri ve oynaklık da geriledi

Aynı gün hisse senedi piyasalarında da düşüş görüldü. Nasdaq Composite, 2026 yılı başından beri elde ettiği kazanımların tamamını geri verdi. S&P 500 yüzde 1,82 düşüşle 7.045,5 puana indi. S&P 500 ile Dow Jones endeksi, rekor seviyelerinin yaklaşık yüzde 10 altına geriledi. VIX oynaklık endeksi ise yüzde 8,09 artışla 30,73’e çıktı.

Nvidia, 6 Ekim’de gördüğü zirveden bu yana 2,55 trilyon dolarlık piyasa değeri kaybetti. Nasdaq’ta 19 Kasım’da işlem görmeye başlayan Anthropic hissesi ise 20 Kasım sabahı açılış öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 10 düştü ve 83 dolarlık halka arz fiyatına yaklaştı.

Emtia ve hisse bağlantılı kontratlarda da tasfiye arttı

CoinGlass verilerine göre kripto borsalarındaki Nvidia vadeli işlemlerinde 26,79 milyon dolarlık tasfiye yaşandı. Anthropic bağlantılı kontratlarda ise 15,29 milyon dolarlık tasfiye görüldü. Bu tutarın yüzde 90,7’si uzun pozisyonlardan oluştu.

Garlinghouse, büyük listelemelerin ardından kripto piyasasında yeniden yükseliş görülebileceğini ve benzer bir sürecin bu kez de yaşanmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Değerli metaller de satış dalgasından etkilendi. Altının ons fiyatı yüzde 2,27 düşüşle 3.542,12 dolara, gümüş ise yüzde 3,51 kayıpla 41,32 dolara geriledi. Altın gümüş oranı yüzde 1,43 artarak 85,686 seviyesine çıktı. Kripto platformlarındaki altın ve gümüş vadeli işlemlerinde sırasıyla 64,9 milyon dolar ve 40,3 milyon dolarlık tasfiye kaydedildi.