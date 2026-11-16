Nvidia ve IBM kuantum hata düzeltme araçlarını duyurdu

Nvidia, IBM ve Fermilab, 16 Kasım’da kuantum hata düzeltmeye yönelik yeni araçlar açıkladı. Gelişme, kripto para sektöründe kuantum bilgisayarların bir gün Bitcoin’in kriptografisini kırabilecek noktaya ulaşıp ulaşamayacağına dair süren tartışmaların ortasında geldi. Bitcoin fiyatı pazartesi günü 64.580 dolar seviyesinde işlem gördü.

Yeni algoritma ve araştırma süresi

Nvidia, TCBP JOBS adlı yeni bir kod çözme algoritmasını tanıttı. Şirket, bu algoritmanın mevcut önde gelen yöntemlere kıyasla 13.000 kata kadar daha hızlı çözüm sunduğunu belirtti. Nvidia’ya göre sistem, yeni kuantum bilgi işlem tasarımlarının araştırılmasında gereken hesaplama süresini 12 haftadan 45 dakikaya indiriyor.

Şirket, algoritmanın araştırmacıların fiziksel kübitleri daha verimli kullanan tasarımlar bulmasına yardımcı olduğunu ve bunun da hatalara dayanıklı, pratik kuantum bilgi işleme giden yolu kısalttığını kaydetti.

Nvidia’da kuantum bilgi işlem uygulamalı araştırmalardan sorumlu başkan yardımcısı Krysta Svore, bilim için yararlı kuantum bilgisayarlar geliştirilmesinin hata düzeltme, uygulamalar ve kuantum işlemcilerle hızlandırılmış bilgi işlemi bir araya getiren sistemlerde ilerleme gerektirdiğini söyledi

IBM, Nvidia ve Fermilab ortak platform kuracak

Nvidia ile IBM, Fermilab işbirliğiyle modüler bir kuantum bilgi işlem ortak tasarım platformu kurmayı planlıyor. Bu kapsamda Nvidia DGX B200 sistemleri, IBM’in kuantum bilgisayarlarının yanına yerleştirilecek. Araştırmacılar da bu platform üzerinde hata düzeltme kodları geliştirecek ve test edecek.

Fermilab, ABD’de parçacık fiziği ve ileri hesaplama alanlarında çalışan önde gelen araştırma laboratuvarları arasında yer alıyor. IBM Quantum Nighthawk ise IBM’in en hızlı kuantum işlemcisi olarak tanımlanıyor.

Mini sözlük: Kübit, kuantum bilgisayarların temel bilgi birimidir. Klasik bitlerden farklı olarak aynı anda birden fazla durumu temsil edebilir, ancak hata oranları yüksek olduğu için güvenilir hesaplama için güçlü hata düzeltme yöntemleri gerekir.

Bitcoin için kuantum riski tartışması sürüyor

Kuantum bilgisayarların Bitcoin’e yönelik olası etkisi uzun süredir izleniyor. Sussex Üniversitesi araştırmacılarının 2022 tarihli çalışmasına göre, Bitcoin şifrelemesini bir gün içinde kırmak için yaklaşık 13 milyon fiziksel kübit gerekecek. Buna karşılık IBM Quantum Nighthawk işlemcisi 120 kübit kapasitesine sahip.

Nvidia, kuantum işlemcilerdeki hataların yapılabilecek hesaplamaların karmaşıklığını ve süresini sınırladığını vurguladı. Bu nedenle hata düzeltme alanındaki ilerleme, doğrudan daha güçlü kuantum sistemlere geçişin temel unsurlarından biri olarak görülüyor.

2022 tarihli Sussex Üniversitesi araştırmasına göre, Bitcoin’in şifrelemesini bir gün içinde kırabilmek için yaklaşık 13 milyon fiziksel kübit gerekiyor

Kripto topluluğu koruma önerileri geliştiriyor

Bitcoin geliştiricileri de olası risklere karşı çeşitli öneriler sundu. Hunter Beast, 2024 yılında kuantum saldırılarına karşı coinleri korumayı amaçlayan BIP 360 teklifini gündeme getirdi. Casa kurucu ortağı Jameson Lopp ise Temmuz 2025’te eski imza türlerinin aşamalı olarak bırakılmasını ve coinlerin kuantuma dayanıklı adreslere taşınmasını önerdi.

Satoshi Nakamoto’nun ilk dönemde çıkardığı bazı coinler, açık anahtarları blokzincirde zaten görülebilen adreslerde tutuluyor. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü NIST de Kasım 2024’te eliptik eğri kriptografisi dahil savunmasız açık anahtar algoritmalarına 2035 sonrasında izin verilmemesini önerdi.