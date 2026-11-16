🚨 ABD ve Kanada, kripto dolandırıcılığına karşı ortak operasyon başlattı.

ABD ve Kanada’daki yetkililer, kripto para dolandırıcılığına yönelik geniş çaplı sınır ötesi bir operasyon başlattı. Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, 16 Kasım’da duyurduğu Operation Niagara kapsamında kolluk kuvvetleri, mali düzenleyiciler ve özel sektör şirketlerini aynı çatı altında topladı.

Operasyonun kapsamı

Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, girişimin organize kripto dolandırıcılığı düzeneklerini bozmayı ve potansiyel mağdurları korumayı amaçladığını açıkladı. Kurum, Kanada’da sermaye piyasalarını denetleyen başlıca düzenleyiciler arasında yer alıyor.

Operasyonda iki ülkeden soruşturmacılar, menkul kıymet uzmanları ve mali suç ekipleri görev alıyor. Çalışmanın, dolandırıcılık faaliyetlerini ve hedef alınan kişileri gerçeğe yakın zamanlı olarak tespit etmek için gelişmiş teknolojiler ve güçlendirilmiş inceleme imkanlarından yararlanacağı belirtildi.

Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu Yaptırım Başkan Yardımcısı Bonnie Lysyk, dolandırıcılığın sınır tanımadığını ve sıradan insanları hedef aldığını vurguladı.

Yalnızca suçlular değil, mağdurlar da izlenecek

Girişim yalnızca dolandırıcılık gerçekleştikten sonra failleri soruşturmakla sınırlı kalmayacak. Yetkililer, dolandırıcıların hedef aldığı kişileri erken aşamada belirleyip daha fazla mali kayıp yaşanmadan devreye girmeyi planlıyor.

Bu yaklaşım, kripto dolandırıcılığıyla mücadelede önleyici tedbirlerin öne çıktığını gösteriyor. Yetkililer, çevrim içi ağların çalışma biçimini daha hızlı izleyerek hem suç düzeneklerini kesintiye uğratmayı hem de mağdur sayısını azaltmayı hedefliyor.

Hangi kurumlar yer alıyor

Operasyona ABD Gizli Servisi, Ontario Eyalet Polisi ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi dahil oldu. Kanada’daki diğer menkul kıymet düzenleyicileri arasında Alberta Menkul Kıymetler Komisyonu, British Columbia Menkul Kıymetler Komisyonu ve Autorité des marchés financiers de yer aldı.

Özel sektör şirketleri de teknik uzmanlık ve istihbarat desteği sağlayacak. Bu katkının, dolandırıcılık ağlarının tespit edilmesi ve faaliyetlerinin kesintiye uğratılması sürecinde yetkililere yardımcı olması bekleniyor.

Yetkililer, soruşturmaları dolandırıcılık sonrası süreçle sınırlamadan, hedef alınan kişileri kayıplar büyümeden belirlemeyi ve korumayı hedefliyor.

Paylaşılmayan ayrıntılar

Buna karşın Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, Operation Niagara kapsamında kaç dolandırıcılık ağının hedef alındığını, kaç potansiyel mağdurun belirlendiğini ve operasyonda ne kadar kripto varlığın konu edildiğini açıklamadı.

Yetkililer şu aşamada operasyonun sayısal boyutundan çok, ülkeler arası koordinasyon ve erken müdahale kapasitesi üzerinde duruyor. Soruşturmanın ilerleyen döneminde daha fazla ayrıntının paylaşılması mümkün olabilir.