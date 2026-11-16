Kripto Para

ABD ve Kanada kripto dolandırıcılığına karşı ortak operasyon başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD ve Kanada, kripto dolandırıcılığına karşı ortak operasyon başlattı.
  • 🛡️ Operation Niagara, suç ağlarını bozarken hedef alınan kişileri zarar büyümeden belirlemeyi amaçlıyor.
  • 🌐 Sınır ötesi girişim, özel sektör desteğiyle çevrim içi düzenekleri izlemeye odaklanıyor.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

ABD ve Kanada’daki yetkililer, kripto para dolandırıcılığına yönelik geniş çaplı sınır ötesi bir operasyon başlattı. Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, 16 Kasım’da duyurduğu Operation Niagara kapsamında kolluk kuvvetleri, mali düzenleyiciler ve özel sektör şirketlerini aynı çatı altında topladı.

İçindekiler
1 Operasyonun kapsamı
2 Yalnızca suçlular değil, mağdurlar da izlenecek
3 Hangi kurumlar yer alıyor
4 Paylaşılmayan ayrıntılar

Operasyonun kapsamı

Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, girişimin organize kripto dolandırıcılığı düzeneklerini bozmayı ve potansiyel mağdurları korumayı amaçladığını açıkladı. Kurum, Kanada’da sermaye piyasalarını denetleyen başlıca düzenleyiciler arasında yer alıyor.

Operasyonda iki ülkeden soruşturmacılar, menkul kıymet uzmanları ve mali suç ekipleri görev alıyor. Çalışmanın, dolandırıcılık faaliyetlerini ve hedef alınan kişileri gerçeğe yakın zamanlı olarak tespit etmek için gelişmiş teknolojiler ve güçlendirilmiş inceleme imkanlarından yararlanacağı belirtildi.

Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu Yaptırım Başkan Yardımcısı Bonnie Lysyk, dolandırıcılığın sınır tanımadığını ve sıradan insanları hedef aldığını vurguladı.

Yalnızca suçlular değil, mağdurlar da izlenecek

Girişim yalnızca dolandırıcılık gerçekleştikten sonra failleri soruşturmakla sınırlı kalmayacak. Yetkililer, dolandırıcıların hedef aldığı kişileri erken aşamada belirleyip daha fazla mali kayıp yaşanmadan devreye girmeyi planlıyor.

Bu yaklaşım, kripto dolandırıcılığıyla mücadelede önleyici tedbirlerin öne çıktığını gösteriyor. Yetkililer, çevrim içi ağların çalışma biçimini daha hızlı izleyerek hem suç düzeneklerini kesintiye uğratmayı hem de mağdur sayısını azaltmayı hedefliyor.

Hangi kurumlar yer alıyor

Operasyona ABD Gizli Servisi, Ontario Eyalet Polisi ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi dahil oldu. Kanada’daki diğer menkul kıymet düzenleyicileri arasında Alberta Menkul Kıymetler Komisyonu, British Columbia Menkul Kıymetler Komisyonu ve Autorité des marchés financiers de yer aldı.

Özel sektör şirketleri de teknik uzmanlık ve istihbarat desteği sağlayacak. Bu katkının, dolandırıcılık ağlarının tespit edilmesi ve faaliyetlerinin kesintiye uğratılması sürecinde yetkililere yardımcı olması bekleniyor.

Yetkililer, soruşturmaları dolandırıcılık sonrası süreçle sınırlamadan, hedef alınan kişileri kayıplar büyümeden belirlemeyi ve korumayı hedefliyor.

Paylaşılmayan ayrıntılar

Buna karşın Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, Operation Niagara kapsamında kaç dolandırıcılık ağının hedef alındığını, kaç potansiyel mağdurun belirlendiğini ve operasyonda ne kadar kripto varlığın konu edildiğini açıklamadı.

Yetkililer şu aşamada operasyonun sayısal boyutundan çok, ülkeler arası koordinasyon ve erken müdahale kapasitesi üzerinde duruyor. Soruşturmanın ilerleyen döneminde daha fazla ayrıntının paylaşılması mümkün olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

16-20 Kasım haftasında piyasaları hangi önemli gelişmeler bekliyor?

Tom Lee, kripto piyasasındaki sert düşüş için 3 neden sıraladı

Kurumsal ilgi 2026’da hızlandı, kriptoda 2027 beklentisi güçlendi

Nvidia’daki kriz, Strategy’nin endeksten çıkarılmasıyla baskıyı artırdı

Kevin O’Leary, ABD’deki belirsizliğin kriptoyu yavaşlattığını açıkladı

Teknoloji hisseleri AI iyimserliğiyle toparlandı, Nasdaq vadeli endeksi yükseldi

Sui destekli Suiball, ilk sevkiyat öncesi donanım cüzdanını iptal etti

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Strategy, STRC geri alımına Bitcoin alımından 7 kat fazla kaynak ayırdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Strategy, STRC geri alımına Bitcoin alımından 7 kat fazla kaynak ayırdı
BITCOIN (BTC)
Strategy ve Strive 736 Bitcoin daha aldı, toplam rezerv 900.000 BTC’ye yaklaştı
BITCOIN (BTC)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?