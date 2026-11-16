Strategy, 9 Kasım ile 15 Kasım arasında STRC imtiyazlı hisselerini geri almak için 228,1 milyon dolar harcadı. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu yeni bildirim, aynı dönemde Bitcoin alımı için 33,4 milyon dolar kullanıldığını gösterdi. Böylece şirket, söz konusu haftada STRC geri alımlarına Bitcoin alımından yaklaşık yedi kat daha fazla kaynak ayırmış oldu.

Haftalık işlemlerin dağılımı

Michael Saylor, X üzerinden yaptığı açıklamada Strategy’nin 485 BTC satın aldığını ve 228 milyon dolarlık STRC geri alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saylor ayrıca 15 Kasım 2026 itibarıyla şirketin elinde 850.849 BTC ve 4,9 milyar dolarlık dolar varlığı bulunduğunu bildirdi.

Michael Saylor, Strategy’nin 485 BTC aldığını, 228 milyon dolarlık STRC geri alımı yaptığını ve 15 Kasım 2026 itibarıyla 850.849 BTC ile 4,9 milyar dolarlık dolar varlığı tuttuğunu açıkladı.

Şirket, aynı dönemde A sınıfı adi hisselerinde 2,09 milyon adet satış yaparak 244,7 milyon dolar topladı. Bu kaynağın 206,3 milyon doları STRC geri alımlarında kullanıldı. Dolar rezervlerinden elde edilen 21,8 milyon dolarlık faiz geliri de bu sürece eklendi. Hisse satışından kalan 5 milyon dolar ise serbest nakit olarak bilançoda bırakıldı.

Kalem Tutar Dönem STRC geri alımı 228,1 milyon dolar 9 Kasım – 15 Kasım Bitcoin alımı 33,4 milyon dolar 9 Kasım – 15 Kasım Hisse satışı geliri 244,7 milyon dolar 9 Kasım – 15 Kasım

STRC fiyatı ve temettü kararı

Bu dönemde alınan 485 BTC’nin ortalama maliyeti coin başına 68.887 dolar oldu. Strategy’nin Temmuz 2025’te piyasaya sürdüğü STRC, değişken aylık temettü sunan süresiz bir imtiyazlı hisse olarak biliniyor.

Mini sözlük: İmtiyazlı hisse, genellikle adi hisseye göre daha öncelikli temettü hakkı sağlayan menkul kıymettir. Süresiz yapı ise bu ürünün belirli bir vade sonunda geri ödenmesinin zorunlu olmadığı anlamına gelir.

Bitcoin fiyatı 65.000 doların altına indiğinde STRC de 99,08 dolara geriledi. Strategy, bu kıymetin 100 dolarlık nominal değerine yakın seyretmesini hedefliyor. Şirketin geri alımlar için ayırdığı ek kaynak 332,2 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Yönetim kurulu ayrıca aralık ayı STRC temettüsünü yıllık yüzde 12 oranında, hisse başına 1,00 dolar olarak onayladı.

Yönetim kurulu, aralık ayı STRC temettüsünü yıllık yüzde 12 oranında ve hisse başına 1,00 dolar düzeyinde onayladı.

Bitcoin portföyündeki güncel tablo

15 Kasım itibarıyla Strategy’nin elindeki toplam 850.849 BTC için ödenen tutar 64,2 milyar dolara ulaştı. Şirketin ortalama Bitcoin maliyeti coin başına 75.452 dolar olarak hesaplandı. Pazartesi günü Bitcoin 63.941 dolardan işlem görürken, Strategy’nin toplam Bitcoin varlığının piyasa değeri yaklaşık 54,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu seviyeler üzerinden şirketin Bitcoin pozisyonundaki gerçekleşmemiş zarar yaklaşık 9,8 milyar dolar oldu. Pazar günü Bitfinex’te fiyatın 62.029 dolara kadar gerilemesi sırasında bu zarar 11 milyar doların üzerine çıktı. Strategy’nin ayrıca 4,9 milyar dolarlık dolar varlığı bulunuyor ve bunun 4,75 milyar doları ayrılmış özel USD rezervinde tutuluyor.