BITCOIN (BTC)

Strategy ve Strive 736 Bitcoin daha aldı, toplam rezerv 900.000 BTC’ye yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🟠 Strategy 485 BTC aldı ve rezervini 850.849 BTC’ye çıkardı.
  • 🔄 Strategy 228 milyon dolarlık STRC hissesi geri aldı. Şirketin dolar cinsi varlıkları 4,9 milyar dolara ulaştı.
  • 📊 Strive ise 251 BTC için 17,5 milyon dolar harcadı. Toplam rezervi 43.404 BTC’ye yükseldi.
  • 💵 Strive, SATS hisse satış programından 10 milyon dolar sağladı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Bitcoin’i hazine varlığı olarak tutan Strategy ve Strive, bugün yeni alımlar açıkladı. Strategy alımın yanı sıra 228 milyon dolarlık STRC hissesi geri aldığını duyururken Strive, imtiyazlı hisse satış programından 10 milyon dolar kaynak sağladı.

İçindekiler
1 Strategy’nin Bitcoin rezervi 850.849 BTC’ye yükseldi
2 Strive 251 Bitcoin için 17,5 milyon dolar harcadı

Strategy’nin Bitcoin rezervi 850.849 BTC’ye yükseldi

Strategy, 485 Bitcoin daha aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, 16 Kasım’da X’te yaptığı açıklamada şirketin 15 Kasım itibarıyla 850.849 BTC tuttuğunu bildirdi.

Saylor, Strategy’nin 228 milyon dolarlık STRC hissesi geri aldığını ve şirketin dolar cinsi varlıklarının 4,9 milyar dolara ulaştığını da belirtti.

Strive 251 Bitcoin için 17,5 milyon dolar harcadı

Strive CEO’su Matt Cole, 16 Kasım’da X’te şirketin 251 Bitcoin için yaklaşık 17,5 milyon dolar ödediğini açıkladı. Bitcoin başına ortalama alım fiyatı 69.853 dolar oldu. İşlemin ardından Strive’ın toplam rezervi 43.404 BTC’ye çıktı.

Cole, SATS kodlu imtiyazlı hisselerin piyasa fiyatı üzerinden satışına yönelik programdan 10 milyon dolar topladıklarını söyledi. Cole’a göre şirket, imtiyazlı hisselerin temettülerini 133 ay karşılayabilecek kapasiteye sahip.

Strive’ın şirket içinde kullandığı Amplification Ratio yüzde 76 olarak açıklandı. Gösterge, şirketin imtiyazlı hisse ve borç yoluyla sağladığı finansmanı Bitcoin rezervinin piyasa değeriyle karşılaştırıyor.

Bitcoin, Binance’in BTC/USDT paritesinde bir gün öncesine göre yüzde 0,5 yükselerek 65.211 dolardan işlem gördü. Bu fiyat, Strive’ın son alım ortalamasının 4.642 dolar, yaklaşık yüzde 6,6 altında kaldı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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