Strategy ve Strive 736 Bitcoin daha aldı, toplam rezerv 900.000 BTC’ye yaklaştı

Bitcoin’i hazine varlığı olarak tutan Strategy ve Strive, bugün yeni alımlar açıkladı. Strategy alımın yanı sıra 228 milyon dolarlık STRC hissesi geri aldığını duyururken Strive, imtiyazlı hisse satış programından 10 milyon dolar kaynak sağladı.

Strategy’nin Bitcoin rezervi 850.849 BTC’ye yükseldi

Strategy, 485 Bitcoin daha aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, 16 Kasım’da X’te yaptığı açıklamada şirketin 15 Kasım itibarıyla 850.849 BTC tuttuğunu bildirdi.

Saylor, Strategy’nin 228 milyon dolarlık STRC hissesi geri aldığını ve şirketin dolar cinsi varlıklarının 4,9 milyar dolara ulaştığını da belirtti.

Strive 251 Bitcoin için 17,5 milyon dolar harcadı

Strive CEO’su Matt Cole, 16 Kasım’da X’te şirketin 251 Bitcoin için yaklaşık 17,5 milyon dolar ödediğini açıkladı. Bitcoin başına ortalama alım fiyatı 69.853 dolar oldu. İşlemin ardından Strive’ın toplam rezervi 43.404 BTC’ye çıktı.

Cole, SATS kodlu imtiyazlı hisselerin piyasa fiyatı üzerinden satışına yönelik programdan 10 milyon dolar topladıklarını söyledi. Cole’a göre şirket, imtiyazlı hisselerin temettülerini 133 ay karşılayabilecek kapasiteye sahip.

Strive’ın şirket içinde kullandığı Amplification Ratio yüzde 76 olarak açıklandı. Gösterge, şirketin imtiyazlı hisse ve borç yoluyla sağladığı finansmanı Bitcoin rezervinin piyasa değeriyle karşılaştırıyor.

Bitcoin, Binance’in BTC/USDT paritesinde bir gün öncesine göre yüzde 0,5 yükselerek 65.211 dolardan işlem gördü. Bu fiyat, Strive’ın son alım ortalamasının 4.642 dolar, yaklaşık yüzde 6,6 altında kaldı.