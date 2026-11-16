XRPL, Bitcoin’dan kalan iki temel tasarım izini koruyor

XRP Ledger Foundation topluluk yöneticisi Hussein Zangana, XRPL’nin ilk yıllarına ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı. Zangana, ağın başlangıç döneminde Bitcoin istemcisinden alınan bazı yardımcı işlevlerin kullanıldığını, ancak bu kodların zaman içinde sistemden çıkarıldığını anlattı.

İlk geliştirme süreci

XRPL’nin temeli 2011 yılında David Schwartz, Jed McCaleb ve Arthur Britto tarafından atıldı. Üç mühendis, Bitcoin’in sınırlarını aşan, ödemeler için daha uygun ve daha sürdürülebilir bir dijital varlık altyapısı kurmayı amaçladı. Çekirdek yapının ilk kod satırını David Schwartz’ın 11 Kasım 2011’de yazdığı bilgisi öne çıktı.

Zangana’ya göre XRPL’nin ilk sürümlerinde Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin kaynak kodunda yer alan bazı yardımcı fonksiyonlar da bulunuyordu. Jed McCaleb’in, zaman tutma işlevine ilişkin kodu XRPL’ye taşıdığı ve Satoshi’nin kaynak koddaki yorumlarından birini de koruduğu aktarıldı.

Hussein Zangana, David Schwartz’ın secp256k1 kullanımını Bitcoin ile aynı güvenlik zemininin tercih edilmesiyle açıkladığını ve ilk dönem kodlarında incelenecek çok sayıda ilginç ayrıntı bulunduğunu belirtiyor.

2014’te eski kodlar temizlendi

Bu erken dönem mirası kalıcı olmadı. Zangana, 2014 sonuna gelindiğinde Satoshi’ye ait özgün kod parçalarının XRPL’den tamamen çıkarıldığını söyledi. Aralık 2014’te dönemin Ripple mühendislik sorumlusu Nik Bougalis, zaman tutma kodunun son bölümünü ve ilgili yorumu sistemden kaldırdı.

Bu değişikliğin nedeni, eski yapının zamanla işlevsiz kalmasıydı. Yeni kodlar devreye girdikçe önceki bölümler artık kullanılmayan bir kalıntıya dönüştü ve kod tabanı sadeleştirildi.

XRPL’nin bu tür teknik değişimlerini izlemek isteyen kullanıcılar için CryptoAppsy, özellikle coin’e özel haber akışı ve canlı gündem takibiyle pratik bir izleme alanı sunuyor. Ağın altyapısına ilişkin gelişmeler ile teknik açıklamalar tek ekranda takip edilebildiği için, XRPL gibi uzun geçmişe sahip projelerde değişimin yönünü görmek kolaylaşabiliyor.

Bitcoin’den kalan iki unsur

Buna karşın Bitcoin’den miras kalan iki temel tasarım tercihi bugün de XRPL’de yaşamayı sürdürüyor. Bunlardan ilki, Bitcoin’in de kullandığı secp256k1 imza eğrisi. XRPL bu yapıyı desteklemeyi sürdürüyor, ancak ağda Ed25519 desteği de bulunduğu için tüm kullanıcılar aynı imza yöntemine bağlı kalmıyor.

XRPL’de bugün de görülen ikinci ortak unsur, açık anahtarlardan adres üretim yöntemi olarak SHA 256 ile RIPEMD 160 karmasının birlikte kullanılması oldu.

İkinci unsur ise adres oluşturma süreci. XRPL adresleri üretilirken açık anahtara önce SHA 256, ardından RIPEMD 160 uygulanıyor. Bu yöntem Bitcoin’den devralınmış bir tasarım olarak varlığını koruyor ve ağdaki tüm adreslerde ortak şekilde kullanılıyor.

Zangana’nın paylaştığı ayrıntılar, XRPL’nin başlangıçta Bitcoin’den teknik olarak etkilendiğini, ancak zaman içinde kendi mimarisini belirgin biçimde ayrıştırdığını gösteriyor. Eski kodların büyük bölümü kaldırılmış olsa da, güvenlik ve adres yapısı gibi bazı temel tercihler ağın bugünkü altyapısında yer almaya devam ediyor.