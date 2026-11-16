Süper zeka Fed’in para politikasını nasıl etkileyebilir? Warsh üç senaryo anlattı

Fed Başkanı Kevin Warsh, bir saat önce San Francisco’da düzenlenen Verimlilik ve İstihdam Görev Gücü Konferansı’nda süper zekanın fikir üretimini hızlandırarak ABD’nin uzun vadeli büyümesini destekleyebileceğini söyledi. Warsh, teknolojinin ekonomiye nasıl yayılacağına bağlı olarak istihdamın farklı yönlerde gelişebileceği üç senaryo anlattı.

Fed’in üç senaryosunda büyüme ve işsizlik

Fed Yönetim Kurulu araştırmacıları, süper zekanın önümüzdeki yıllarda yaratabileceği sonuçları modellerle inceliyor. Warsh, konferansta bu çalışmalardan üç örnek sundu.

İlk senaryoda verimlilik artışının getirileri çalışanlara ve sermaye sahiplerine geniş ölçüde yayılıyor. ABD ekonomisi uzun dönem ortalamasının üzerinde büyürken tam istihdama yakın kalıyor.

İkinci senaryoda da büyüme uzun dönem ortalamasını aşıyor. Yaygın otomasyon bazı işleri ortadan kaldırırken çalışanların yeni işlere geçişindeki güçlükler, işsizliği tam istihdamla uyumlu seviyenin üzerine taşıyor.

Üçüncü senaryoda ise yüksek yatırımlar ve borsadaki ilk kazanımların ardından teknolojiden beklenen getiriler düşüyor. Hisse değerlemelerindeki gerileme ekonomiyi yavaşlatıyor ve işsizlik daha belirgin biçimde artıyor. Ekonomi zamanla toparlanıyor, teknolojiden beklenen verimlilik kazanımları ise boşa çıkıyor.

Süper zeka yeni fikirlerin üretimini hızlandırabilir

Warsh’a göre elektrik ve içten yanmalı motor, kullanıma girdikten sonra onlarca yıl boyunca yeni buluşların önünü açtı. Süper zeka, fikir üretiminin bir bölümünü de otomatikleştirerek yeniliklerin ortaya çıkma hızını artırabilir. Warsh, uzmanlık gerektiren sorulara yanıt bulmanın ek maliyetinin hızla düştüğünü ve zamanla sıfıra yaklaşabileceğini söyledi.

Nobel ödüllü iktisatçı Paul Romer’in çalışmalarına atıf yapan Warsh, aynı fikrin birçok kişi tarafından kullanılabilmesinin ekonomik değerini artırdığını belirtti.

Buna karşılık, bazı tahminlere göre ABD’de araştırma çabası 1930’lardan bu yana 20 kattan fazla artarken araştırma verimliliği geriledi. Warsh, son çeyreklerdeki verimlilik artışını olumlu değerlendirirken kalıcı bir hızlanmanın henüz belirsiz olduğunu söyledi.

Fed para politikasına etkilerini inceliyor

Verimlilik ve İstihdam Görev Gücü, Warsh’ın başkan olarak kurduğu beş çalışma grubundan biri. Warsh, Fed’in teknolojinin emek ve sermayenin verimliliğine ne ölçüde katkı sağlayacağını, etkilerin ne zaman ortaya çıkacağını ve uzmanlık bilgisinin yaygınlaşmasının yaşam standartlarını nasıl değiştireceğini değerlendirdiğini belirtti.

Warsh, süper zekanın kötü niyetli aktörlerin kapasitesini de artırabileceğini söyleyerek kritik altyapının güvenliğine dikkat çekti. Teknoloji yaygınlaştıkça kararların sorumluluğunun insanlarda kalması gerektiğini vurguladı.

“İnsanlar tasarlıyor ve inşa ediyor. Kararları da insanlar vermeli.”

Para politikası açısından izlenecek noktalardan biri, otomasyonla ortadan kalkan işlerin yerini yeni işlerin ne kadar hızlı alacağı. Süper zeka üretimi hızlandırırken çalışanların yeni işlere geçişi yavaş kalırsa Fed, yüksek büyüme ve artan işsizliği aynı anda değerlendirmek zorunda kalabilir.