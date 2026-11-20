Bitcoin, cuma günü 61.200 dolara kadar düştü. ABD’de teknoloji hisselerinde başlayan satış dalgasının Asya piyasalarına yayılması ve ABD teknoloji endeksi vadeli işlemlerinin yüzde 1’den fazla gerilemesi, kripto varlıklarda da baskıyı artırdı.

Bitcoin’de düşüşe fon çıkışları eşlik etti

Fiyatlardaki geri çekilme, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonundaki güçlü çıkışların ardından geldi. Farside Investors verilerine göre IBIT, perşembe günü 541,1 milyon dolarlık net çıkış gördü. Bu rakam, fonun işleme açılmasından bu yana kaydedilen en yüksek günlük çıkış olarak öne çıktı.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin spot Bitcoin ETF ürünü olan IBIT, ABD’de kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e borsa üzerinden erişim sağladığı başlıca araçlardan biri kabul ediliyor.

Farside Investors verileri, IBIT’te bir günde 541,1 milyon dolarlık net çıkış yaşandığını ve bunun fon tarihindeki en yüksek günlük seviye olduğunu gösterdi.

Teknoloji satışları Asya borsalarına yayıldı

Küresel risk iştahındaki zayıflama, yalnızca kripto piyasasıyla sınırlı kalmadı. Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 5’ten fazla düştü. Yarı iletken üreticileri SK Hynix ile Samsung Electronics hisseleri de yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti.

ABD tarafında yapay zeka altyapısı alanında işlem gören şirketler de satış baskısı altında kaldı. CoreWeave, Cipher Digital ve IREN hisseleri, piyasa açılışı öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 5 geriledi.

Anthropic hisseleri ise Nasdaq’taki ilk işlem gününün ardından cuma günü piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 13 düşerek 88 dolara indi. Şirketin halka arzı ve eş zamanlı özel yerleştirme işlemi toplamda 107 milyar dolara ulaştı. 83 dolardan fiyatlanan hisseler, ilk işlem gününde 114 dolara kadar yükselmiş, günü 97 dolarda tamamlamıştı.

Anthropic hisseleri, ilk gün 114 doları gördükten sonra cuma günü piyasa öncesi işlemlerde 88 dolara kadar geriledi.

Emtia cephesinde kayıplar sürdü

Değerli metallerde de satışlar devam etti. Altının ons fiyatı 3.515 dolara kadar indikten sonra 3.580 dolara toparlandı. Gümüş ise 41 dolara geriledi. Bu seviye, ocak ayında görülen 120 dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 66 altında kaldı.

Enerji piyasasında da zayıf seyir izlendi. WTI tipi ham petrol yüzde 1 daha düşerek varil başına 82 dolar civarına indi ve ağustostan bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Dolar Endeksi de sınırlı bir gerilemeyle 103,6 seviyesine çekildi.