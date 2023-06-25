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Bitcoin (BTC) sonraki Ordinals NFT’lerinin başlangıcından bu yana, sektör çok fazla büyüme kaydetti. Bitcoin Ordinals, NFT hacmi açısından çoğu rakibi geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Hâkimiyetteki bu artış, daha geniş Bitcoin sektörü üzerindeki etkisi hakkında soruları gündeme getirdi.

NFT Verileri!

Dune Analytics’e göre, yazı kaleme alındığında 10 milyon BRC-20 token’ı vardı ve bu, tüm Bitcoin işlemlerinin %1’inden fazlasını oluşturuyordu. Bu NFT’lerin artan popülaritesi, dijital koleksiyonlara ve benzersiz blok zinciri tabanlı varlıklara artan ilgiyi gösteriyor. Ordinal işlemlerin Bitcoin üzerindeki hâkimiyetine rağmen pazaryerlerinde gerçekleşen Ordinal işlemlerin hacmi önemli ölçüde düşmüştü. Bu düşüş, NFT ticaret faaliyetinin geleneksel pazar yerleri dışındaki diğer platformlara veya projelere kaydığı kullanıcı davranışındaki bir değişikliği gösterebilir. Bu değişimin arkasındaki nedenleri keşfetme ve NFT pazarının gelişen dinamiklerini analiz etme ihtiyacını gündeme getirdi.

Ek olarak Glassnode’un verilerine göre madenci geliri önemli ölçüde azaldı. Özellikle, toplam günlük üretim maliyeti 18,3 milyon dolar olurken, madenci geliri 24,9 milyon dolara ulaştı. Bu durum 6,6 milyon dolarlık tahmini net kar sağladı. Azalan madenci geliri, madencilerin değişen pazar koşullarına uyum sağlama ve madencilik stratejilerini optimize etme ihtiyacını ortaya koydu. Ayrıca madenci zorluğu da arttı. Artan madenci zorluğu, madenciliği daha zorlu ve kaynak yoğun hale getirerek madencileri olumsuz etkileyebilir.

Madencilik Verileri!

Madenci zorluğu arttıkça, madencilerin etkili bir şekilde rekabet edebilmek için daha güçlü ve verimli madencilik donanımına yatırım yapması gerekebilir. Bu, ekipmanlarını yükseltmeleri ve elektrik tüketimine daha fazla yatırım yapmaları gerektiğinden madenciler için daha yüksek işletme maliyetlerine neden olur. Yüksek zorluk aynı zamanda madencilerin yeni blokları başarılı bir şekilde çıkarma olasılığını azaltarak aldıkları blok ödüllerinin sıklığının azalmasına yol açar.

Madenci geliri düşmeye devam ederse, madenciler varlıklarını satmak zorunda kalabilir. Bu durum uzun vadede BTC’nin fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir. Madencilerden gelen satış baskısı, aşağı yönlü bir fiyat hareketine yol açarak piyasa duyarlılığını etkileyebilir ve potansiyel olarak diğer piyasa katılımcılarının daha fazla satış yapmasını tetikleyebilir.