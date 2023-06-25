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Aylardır uyarıyordu ve zaman onu haklı çıkardı. Bitcoin boğasını tahmin eden isim altcoin yorumlarını paylaştı. Eğer kripto para piyasalarında birkaç yıl zaman geçirdiyseniz Rekt Capital’in iddialı tahminlerine alışmış olmasınız. Ünlü kripto analist dün popüler altcoinlerle ilgili tahminlerini paylaştı. Peki beklentisi ne?

VET Coin Grafik Yorum

Kripto kahini aylardır Bitcoin fiyatının tekrar 30.000 dolar üstüne çıkacağını ve istikrarlı biçimde yükseleceğini söylüyordu. Şimdilik ilk hedefi gerçekleşti ve ETF heyecanı bu yükselişin istikrarlı biçimde devam edebileceğini gösteriyor. Peki güncel VET Coin için güncek tahmini ne?

“Yeni bir yüksek dip oluşturuyor. Ve eğer gerçekten de Haziran Aylık Mumu bu şekilde kapanırsa. VET’in önümüzdeki haftalarda yeşil yol üzerinden konsolide olması mümkün. Bu yüksek dibin kapanışta korunması gerekiyor.”

Analistin tahminine göre fiyat 5 kattan fazla artarak 0,1 dolara hatta 0,13 dolar seviyesine tırmanabilir.

Chiliz CHZ Coin Grafik Yorum

Fan token dünyası için büyük bir yeniliğe girişen Chiliz başarıya ulaşabilirse bir sonraki aşamaya geçilecek. Fan tokenlerin blockchain’i olma yolunda emin adımlar atsa da şimdilik yolun başında olduğu için bu fiyat pek yansımadı. Dahası son altcoin satışları nedeniyle de fazlasıyla eridi. Peki Rekt Capital’in beklentileri ne yönde?

“Çok yıllı kırmızı düşüş trendi CHZ üzerinde baskı yaratıyor Aslında, mavi destekten kopmaya zorladı. CHZ aşağıdaki siyahta destek bulduğuna göre CHZ, yeni direnç olup olmayacağını kontrol etmek için mavi bölgeye yükselmeyi deneyebilir.”

Waves Coin Grafik Yorum

Son 24 saatin en iyi performans gösteren altcoinlerinden biri oldu. Üstelik yeniden yıllık seviyesini hedeflediğini net biçimde görebiliyoruz. Ünlü kripto analisti ise Waves hakkında şunları söyledi;

“Makro bir Üçgen geliştiriyor olabilir, Yükselen olup olmadığı henüz belli değil. Mavi 2,50 dolarlık direnç Üçgen için kırılma noktası olabilir. Kopuş, %40 çapında bir konsolidasyon için mavi aralığa dönüşü mümkün kılacaktır.”

EGLD Coin Grafik Yorum

Analistin analiz sepetinde son olarak EGLD Coin vardı. Uzman isim en iyimser senaryoda 52-64 dolar aralığına dikkat çekiyor. Ayrıca şunları söyledi;

“Yatay destekten büyük tepki. Burada istikrarın devam etmesi halinde EGLD mavi oklarla gösterilen aralığa girmekten kaçınacaktır. Dahası, burada tutunmak EGLD’nin yıl boyu süren düşüş trendine (siyah) yükselmesini sağlayabilir”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.