Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Teknik Analiz

2021’in yıldızı PlanB ve son Bitcoin tahmini, Neden düşüş bir türlü bitmiyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • PlanB: RSI ve %_BTC_in_profit'in şimdiden dip seviyelerde olduğunu gösteriyor BTC yükselmeli. Gerçekleşen Fiyat ve Drawdown'ın henüz dip seviyelerde olmadığını görüyoruz BTC düşmeli.
  • Görünür talep (30 günlük toplam) hâlâ -44.700 BTC ile negatif seviyede. BTC yükselişi talep eksikliği nedeniyle kalıcı olamıyor.
  • Bununla birlikte bu, Nisan ayının başlarında gözlemlenen -89.000 BTC’ye kıyasla net bir iyileşme. Yani halen yatırımcı talebi çok zayıf ancak kademeli iyileşme de göz ardı edilmemeli.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) 78 bin doları İran’ın yeni teklif sunduğu iddialarıyla aştı ancak 79 bin dolara ulaşamadı. Altcoinler zayıf da olsa güne kazançla devam ediyor. 2021 yılının özellikle son çeyreğine damga vuran, 2022 yılındaysa alay konusu olan PlanB son değerlendirmesini paylaştı. Peki Bitcoin neden yükselemiyor?

İçindekiler
1 PlanB Bitcoin yorumu
2 Bitcoin düşüşü neden bitmiyor?

PlanB Bitcoin yorumu

BTC Nisan ayını 76.310 dolarda kapattı. PlanB’nin Bitcoin’e uyarladığı S2F modeli oldukça popüler ve 2021 sonundaki aylık hedefleri buna göre doğru tahmin etmişti. Ancak Nisan kapanışıyla birlikte aşağıdaki grafiği paylaşan analist en azından kısa vade için sinyallerin karışık olduğunu kabul etti.

BTC uzun vadede yükselecek (değer kaybı + kıtlık) ancak kısa vadede karışık sinyaller var:

Soldaki 2 grafik, RSI ve %_BTC_in_profit’in şimdiden dip seviyelerde olduğunu gösteriyor -> BTC yükselecek mi?

Sağdaki 2 grafik, Gerçekleşen Fiyat ve Drawdown’ın henüz dip seviyelerde olmadığını gösteriyor -> BTC düşecek mi?”

Fakat birçok analist bu kadar kararsız değil. Aşağıdakine benzer grafikleri paylaşan çoğu yatırımcı bir tur daha düşüş göreceğimizden emin açıklamalar yapıyor. ETH cephesinde tasfiyelere rağmen short pozisyonlar baskın ve aylardır açığa satışla kolay para kazandıkları için yine aynı şeyin olacağına inanıyorlar. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek.

Bitcoin düşüşü neden bitmiyor?

6 Şubat’tan bu yana Bitcoin’in toparlanması ve şu anda yaklaşık %30 artması nedeniyle, BTC’nin yeni bir aşamaya geçtiğini savunanlar var. Ancak Darkfost bunu söylemek için halen erken olduğunu savunuyor. Popüler on-chain analist BTC bir miktar toparlansa da talep oldukça zayıf kaldığından düşüş riskinin halen ortadan kalkmadığına inanıyor.

Sonuç olarak, görünür talep (30 günlük toplam) hâlâ -44.700 BTC ile negatif seviyede. Bununla birlikte, bu, Nisan ayının başlarında gözlemlenen -89.000 BTC’ye kıyasla net bir iyileşme. Yani halen yatırımcı talebi çok zayıf ancak kademeli iyileşme de göz ardı edilmemeli.

“Yılın başından bu yana görünür talep sürekli negatif kaldı. Şubat ayının sonundaki kısa süreli pozitif değişimi hariç tutuyorum, çünkü bu gerçek bir talep artışı tarafından değil, BTC ihracındaki keskin düşüş tarafından yönlendirilmişti. Bu, esas olarak yılbaşında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki şiddetli hava koşullarıyla bağlantılı olarak madencilik faaliyetindeki önemli bir düşüşten kaynaklanıyordu.

-Bu bağlamda, görünür talep, yeni BTC ihracı ile bir yıldan fazla hareketsiz kalan arz miktarı arasındaki fark olarak hesaplanır. Başka bir deyişle, yapısal birikimin yeni oluşturulan arzı emmek için yeterli olup olmadığını tahmin etmeye yardımcı olur. –

Bununla birlikte, eğilimde bazı erken iyileşme işaretleri görülüyor. Ancak bu aşamada, Bitcoin’in toparlanmasını sürdürülebilir bir şekilde desteklemek için talebin daha belirgin bir toparlanmasına hâlâ ihtiyaç var.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Tether ilk çeyrekte 1,04 milyar dolar net kâr açıkladı altın rezervi rekor seviyeye ulaştı
Tether (USDT)
Dogecoin büyük yatırımcıların desteğiyle nisan ayında %18 yükseldi
DOGECOIN (DOGE)
Bitcoin’in piyasa değeri 2030’da 16 trilyon dolara ulaşabilir
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Sıcak Gelişme: 1 Mayıs ABD İmalat PMI raporu yayınlandı
Ekonomi
Poppe Mayıs ayında Bitcoin’den umutlu, CryptoQuant boğa sinyalini verdi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?