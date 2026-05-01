2021’in yıldızı PlanB ve son Bitcoin tahmini, Neden düşüş bir türlü bitmiyor?

Bitcoin (BTC) 78 bin doları İran’ın yeni teklif sunduğu iddialarıyla aştı ancak 79 bin dolara ulaşamadı. Altcoinler zayıf da olsa güne kazançla devam ediyor. 2021 yılının özellikle son çeyreğine damga vuran, 2022 yılındaysa alay konusu olan PlanB son değerlendirmesini paylaştı. Peki Bitcoin neden yükselemiyor?

PlanB Bitcoin yorumu

BTC Nisan ayını 76.310 dolarda kapattı. PlanB’nin Bitcoin’e uyarladığı S2F modeli oldukça popüler ve 2021 sonundaki aylık hedefleri buna göre doğru tahmin etmişti. Ancak Nisan kapanışıyla birlikte aşağıdaki grafiği paylaşan analist en azından kısa vade için sinyallerin karışık olduğunu kabul etti.

“BTC uzun vadede yükselecek (değer kaybı + kıtlık) ancak kısa vadede karışık sinyaller var: Soldaki 2 grafik, RSI ve %_BTC_in_profit’in şimdiden dip seviyelerde olduğunu gösteriyor -> BTC yükselecek mi? Sağdaki 2 grafik, Gerçekleşen Fiyat ve Drawdown’ın henüz dip seviyelerde olmadığını gösteriyor -> BTC düşecek mi?”

Fakat birçok analist bu kadar kararsız değil. Aşağıdakine benzer grafikleri paylaşan çoğu yatırımcı bir tur daha düşüş göreceğimizden emin açıklamalar yapıyor. ETH cephesinde tasfiyelere rağmen short pozisyonlar baskın ve aylardır açığa satışla kolay para kazandıkları için yine aynı şeyin olacağına inanıyorlar. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek.

Bitcoin düşüşü neden bitmiyor?

6 Şubat’tan bu yana Bitcoin’in toparlanması ve şu anda yaklaşık %30 artması nedeniyle, BTC’nin yeni bir aşamaya geçtiğini savunanlar var. Ancak Darkfost bunu söylemek için halen erken olduğunu savunuyor. Popüler on-chain analist BTC bir miktar toparlansa da talep oldukça zayıf kaldığından düşüş riskinin halen ortadan kalkmadığına inanıyor.

Sonuç olarak, görünür talep (30 günlük toplam) hâlâ -44.700 BTC ile negatif seviyede. Bununla birlikte, bu, Nisan ayının başlarında gözlemlenen -89.000 BTC’ye kıyasla net bir iyileşme. Yani halen yatırımcı talebi çok zayıf ancak kademeli iyileşme de göz ardı edilmemeli.

“Yılın başından bu yana görünür talep sürekli negatif kaldı. Şubat ayının sonundaki kısa süreli pozitif değişimi hariç tutuyorum, çünkü bu gerçek bir talep artışı tarafından değil, BTC ihracındaki keskin düşüş tarafından yönlendirilmişti. Bu, esas olarak yılbaşında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki şiddetli hava koşullarıyla bağlantılı olarak madencilik faaliyetindeki önemli bir düşüşten kaynaklanıyordu. -Bu bağlamda, görünür talep, yeni BTC ihracı ile bir yıldan fazla hareketsiz kalan arz miktarı arasındaki fark olarak hesaplanır. Başka bir deyişle, yapısal birikimin yeni oluşturulan arzı emmek için yeterli olup olmadığını tahmin etmeye yardımcı olur. – Bununla birlikte, eğilimde bazı erken iyileşme işaretleri görülüyor. Ancak bu aşamada, Bitcoin’in toparlanmasını sürdürülebilir bir şekilde desteklemek için talebin daha belirgin bir toparlanmasına hâlâ ihtiyaç var.”