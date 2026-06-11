Bitcoin, 48.300 dolar zincir üstü maliyet seviyesinin üzerinde kalırken 66.279 dolara doğru yükseliş sinyali verdi

Bitcoin, zincir üstü verilerde yakından izlenen 48.300 dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken, analistler bu bölgeyi uzun vadeli birikim alanı olarak değerlendiriyor. Kısa vadede ise fiyatın 66.000 dolar bandına doğru alanı bulunduğu, ardından daha geniş çaplı bir düzeltmenin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

48.300 dolar seviyesi neden izleniyor

Kripto para analisti Ali Martinez’in paylaştığı verilere göre Bitcoin’in “Investor Price” göstergesi şu anda 48.300 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu gösterge, kalıcı olarak kaybolduğu düşünülen coin’ler hariç, ekonomik olarak aktif durumdaki tüm Bitcoin’lerin ortalama edinim maliyetini yansıtıyor.

Mini sözlük: Investor Price, piyasada aktif kabul edilen Bitcoin arzının ortalama maliyetini ölçen zincir üstü bir göstergedir. Bu veri, kayıp olduğu varsayılan coin’leri dışarıda bıraktığı için bazı analistler tarafından klasik gerçekleşen fiyat modellerine göre daha temsil gücü yüksek bir maliyet tabanı olarak görülür.

Bu nedenle söz konusu metrik, geleneksel gerçekleşen fiyat modellerine kıyasla piyasanın gerçek maliyet tabanını daha isabetli biçimde yansıtan bir ölçüm olarak öne çıkıyor. Geçmiş piyasa döngülerinde Bitcoin’in sert düzeltmeler sırasında bu seviyeye yaklaştığı, ardından ana yükseliş eğilimine yeniden döndüğü dönemler olduğu aktarılıyor.

Bitcoin’in 48.300 dolar seviyesindeki Investor Price göstergesinin üzerinde kalması, ek oynaklık görülmesi halinde bu bölgenin uzun vadeli alım iştahı açısından önemli bir zemin olabileceğine işaret ediyor.

Analistlere göre Bitcoin bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece uzun vadeli yapı destek bulabilir. Buna karşılık fiyatın 48.300 doların altına kalıcı biçimde inmesi, piyasa yapısında zayıflamaya ve yatırımcı eğiliminde bozulmaya işaret edebilir. Yine de bu göstergenin tek başına tepe ya da dip noktalarını kesin biçimde göstermediği, daha çok uzun vadeli katılımcıların tarihsel olarak alıma yöneldiği alanları belirlemede kullanıldığı vurgulanıyor.

Kısa vadede 66.279 dolar direnci öne çıktı

Kısa vadeli görünümde ise yatırımcı Kaz, Bitcoin’in 61.600 dolar civarındaki tepkinin ardından yükseliş eğilimini koruduğunu belirtti. Paylaşılan teknik görünümde düşük riskli uzun pozisyon bölgesi 61.641 dolar çevresinde yer alırken, ilk hedef 64.200 dolar olarak gösterildi.

Seviye Anlamı 61.641 dolar Düşük riskli destek bölgesi 64.200 dolar İlk kısa vadeli hedef 66.279 dolar Bir sonraki direnç 68.216 dolar Çeyreklik açılış seviyesi 59.128 dolar Yapıyı zayıflatabilecek eşik

Yükseliş ivmesinin sürmesi halinde bir sonraki direncin 66.279 dolar, bunun ardından ise çeyreklik açılış seviyesi olan 68.216 dolar olduğu kaydedildi. Kaz, Bitcoin’in önce yukarı yönlü hareket edebileceğini, ardından daha düşük bir tepe oluşturarak daha yüksek zaman diliminde 50.000 doların alt sınırlarına doğru geri çekilebileceğini öngörüyor.

Yatırımcı Kaz, mevcut destek bölgesi korunduğu sürece kısa vadeli yükseliş senaryosunun geçerliliğini sürdürdüğünü, 17 Haziran’daki FOMC toplantısının ise önce yükseliş sonra satış baskısı getirebilecek bir tetikleyici olabileceğini aktardı.

Analize göre mevcut destek alanı korunduğu sürece kısa vadeli olumlu yapı geçerliliğini sürdürüyor. Ancak fiyatın 59.128 doların altına gerilemesi durumunda bu görünüm zayıflayabilir. Piyasa katılımcıları bu nedenle hem 48.300 dolardaki uzun vadeli maliyet tabanını hem de 61.641 dolar çevresindeki kısa vadeli desteği izliyor.