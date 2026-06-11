Solana için destek bölgesi korunurken, bazı analistler 2026 sonuna kadar $20 seviyesini gündeme aldı

Solana, kritik bir destek bölgesinin yakınında işlem görse de teknik göstergeler kalıcı bir toparlanmanın başladığını henüz doğrulamıyor. Piyasa değerlendirmelerinde, kısa vadeli tepki alımlarının mümkün olduğu ancak genel görünümde aşağı yönlü riskin sürdüğü belirtiliyor.

Destek korunuyor, ancak teknik görünüm netleşmedi

MCO Global tarafından paylaşılan analize göre SOL, $61,75 ile $63,05 arasındaki Fibonacci geri çekilme bölgesinde tutunuyor. Bu aralık, yüzde 61,8 ile yüzde 78,6 seviyelerine karşılık geliyor ve teknik analizde kısa vadeli tepkinin görülebildiği alanlar arasında yer alıyor. Buna rağmen mevcut yükseliş denemesi, trendin kalıcı biçimde yön değiştirdiğini gösterecek kadar güçlü bulunmadı.

Mini sözlük: Elliott Dalga Teorisi, piyasa hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı olarak tekrar eden dalga yapıları oluşturduğunu savunan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci geri çekilme seviyeleri ise fiyatın bir yükseliş ya da düşüş sonrası hangi oranlarda destek veya direnç bulabileceğini ölçmek için kullanılır.

MCO Global değerlendirmesinde, kısa vadeli bir tepkinin mümkün olduğu ancak daha geniş düzeltme yapısının sona erdiğinin grafik üzerinde henüz teyit edilmediği vurgulandı.

Analize göre daha olumlu bir senaryonun güç kazanması için önce belirgin bir beş dalgalı yükseliş yapısının oluşması, ardından da $72,57 seviyesinin aşılması gerekiyor. Söz konusu eşik, mevcut düşüş beklentisini geçersiz kılabilecek ana teknik seviye olarak öne çıkıyor. Bu gerçekleşmediği sürece ana senaryo olarak düzeltmenin sürmesi değerlendiriliyor.

Destek bölgesinin aşağı kırılması halinde ise bir sonraki düşüş ayağının orta $40 bandına kadar uzanabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle mevcut görünümde tepki yükselişi ihtimali tamamen dışlanmasa da daha geniş çaplı bir yükseliş dönüşü için yeterli işaret oluşmuş değil.

2026 sonu için $20 uyarısı

Kripto para analisti Bully ise daha sert bir geri çekilme ihtimaline dikkat çekti. Analiste göre piyasa, Solana’daki düşüş potansiyelini yeterince fiyatlamıyor olabilir ve satış baskısının sürmesi halinde SOL, 2026 sonuna kadar $20 seviyesine kadar gerileyebilir.

Aylık grafikte SOL’un, $250 üzerindeki son zirvelerinden sonra yaklaşık $66 civarında işlem gördüğü aktarılıyor. Analist, daha önce 2022 ile 2023 dönemindeki zayıf piyasada çalışmış olan $15 ile $25 aralığını tarihsel destek bölgesi olarak öne çıkardı. Daha geniş piyasa koşullarının bozulması ve yatırımcı iştahının zayıflaması durumunda bu alanın yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Seviye Anlamı $61,75 ile $63,05 Kısa vadede izlenen ana destek bölgesi $72,57 Düşüş senaryosunu zayıflatabilecek teknik eşik Orta $40 bandı Destek kırılırsa gündeme gelen aşağı yönlü hedef $15 ile $25 Aylık grafikte öne çıkan tarihsel destek alanı $20 Bully’nin 2026 sonu için dile getirdiği aşağı yönlü hedef

Bully’nin değerlendirmesinde, mevcut düşüş eğilimi devam eder ve üst zaman dilimlerinde daha düşük zirveler ile daha düşük dipler oluşursa, $20 seviyesinin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi.

Bununla birlikte söz konusu senaryo doğrulanmış bir beklenti olarak değil, olası bir projeksiyon olarak değerlendiriliyor. Böyle bir görünümün güç kazanması için Solana’nın önce mevcut desteklerini kaybetmesi ve üst zaman dilimlerinde zayıf fiyat yapısını sürdürmesi gerekiyor.

Analizler, Solana’nın uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentilerin sürdüğü bir dönemde bile büyük kripto paraların sert geri çekilmeler yaşayabildiğini hatırlatıyor. Şimdilik $20 seviyesi ana beklenti olarak görülmese de teknik görünüm, aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.