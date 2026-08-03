Solana’da aktif cüzdan sayısı 7 ayın zirvesine çıktı

Solana ağında temmuz ayında kullanıcı etkinliği belirgin biçimde arttı. Zincir üstü veriler, işlem yapan aktif cüzdan sayısının son yedi ayın en yüksek düzeyine ulaştığını gösterdi. Artan kullanım, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ekosisteme ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

Ağ etkinliğinde dikkat çeken artış

SolanaFloor verilerine göre temmuz boyunca yaklaşık 609 bin benzersiz cüzdan işlem gerçekleştirdi. Bu tablo, merkeziyetsiz borsalar, DeFi protokolleri ve token piyasalarında etkileşimin güçlendiğini ortaya koydu. Aktif cüzdan sayısındaki yükseliş, ağın benimsenmesi ve likidite açısından piyasanın yakından izlediği göstergeler arasında yer alıyor.

SolanaFloor, temmuz ayında aktif işlem yapan cüzdan sayısının yedi ayın en yüksek seviyesine çıktığını ve ekosistemdeki katılımın yeniden hızlandığını ortaya koydu.

Cüzdan hareketliliğindeki artış, ağ üzerindeki uygulamaların daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaştığını da düşündürüyor. Bu eğilimin sürmesi halinde Solana ekosisteminin uzun vadeli büyüme görünümüne destek verebileceği değerlendiriliyor.

ETF tarafında Bitwise öne çıktı

Kurumsal talep tarafında ise Arkham verileri öne çıktı. Buna göre Bitwise, BSOL borsa yatırım fonu üzerinden yaklaşık 891,9 milyon dolar değerinde SOL biriktirdi. Bu tutar, fonu varlık büyüklüğü bakımından Solana odaklı ETF’ler içinde ilk sıraya taşıdı.

Veriler, BSOL’un toplam Solana ETF girişlerinin yaklaşık yüzde 80’ini topladığını gösterdi. ETF’lerin pay ihraç edebilmek için dayanak varlığı satın alması gerektiğinden, fona yeni para girişi oldukça doğrudan SOL alımı ihtimali de güçleniyor. Bu durum, düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden Solana’ya erişmek isteyen kurumsal kesimin ilgisinin arttığına işaret ediyor.

Arkham verileri, Bitwise’ın BSOL aracılığıyla yaklaşık 891,9 milyon dolarlık SOL topladığını ve toplam ETF girişlerinin büyük bölümünü çektiğini gösteriyor.

Fiyatta destek bölgesi izleniyor

Fiyat cephesinde SOL 73,08 dolar seviyesinde bulunuyor. Kripto para analisti BitGuru, varlığın son zayıflığın ardından önemli bir destek bölgesine girdiğini ve bu alanın işlem topluluğu tarafından yakından izlendiğini belirtiyor. Alıcıların bu bölgeyi savunmaya başlaması, yukarı yönlü devam beklentisini güçlendirebilir.

Teknik görünümde piyasa katılımcıları, olası yükselişin kalıcı hale gelmesi için teyit alınmasının gerekli olduğuna dikkat çekiyor. İşlem hacminde artışla desteklenecek güçlü bir toparlanma, fiyatı 78 dolar direncine taşıyabilir. Buna karşılık destek seviyesinin kaybedilmesi halinde satış baskısı artabilir.

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Önümüzdeki dönemde Solana’nın seyrinde, ağ etkinliğindeki artışın korunup korunmayacağı ve alıcıların mevcut destek bölgesini savunup savunamayacağı belirleyici olacak. ETF kaynaklı talebin sürmesi ve zincir üstü işlemlerin hız kazanması durumunda 78 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.